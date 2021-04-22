Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно заявив, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною. Також він вважає, що нинішні дії РФ становлять загрозу для всієї Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає пресслужба МЗС України.

Під час розмови міністри приділили особливу увагу ескалації Росією ситуації з безпеки поблизу українського кордону і на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, Кулеба розповів про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Глава МЗС України також зазначив про протиправні дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного й Азовського морів.

Міністр закордонних справ Канади, зі свого боку, відзначив зважену позицію України в ситуації, що склалася. Він також підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України і її євроатлантичних прагнень.

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