УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8291 відвідувач онлайн
Новини
1 186 10

Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади

Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно заявив, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною. Також він вважає, що нинішні дії РФ становлять загрозу для всієї Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає пресслужба МЗС України.

Під час розмови міністри приділили особливу увагу ескалації Росією ситуації з безпеки поблизу українського кордону і на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, Кулеба розповів про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Глава МЗС України також зазначив про протиправні дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного й Азовського морів.

Міністр закордонних справ Канади, зі свого боку, відзначив зважену позицію України в ситуації, що склалася. Він також підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України і її євроатлантичних прагнень.

Читайте також: Вдячний Канаді за солідарність і підтримку нашого суверенітету, - Кулеба провів розмову з канадським колегою Гарно

Автор: 

Канада (2234) Гарно Марк (10)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А Германии и Франции пофиг, лишь бы бабло с ****** мутить.
показати весь коментар
22.04.2021 22:13 Відповісти
+4
Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 4483
показати весь коментар
22.04.2021 22:38 Відповісти
+3
Помиляється шановний,РФія це загроза всьому світу !!)))
показати весь коментар
22.04.2021 22:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це, тіпа, з боку краще видно?
показати весь коментар
22.04.2021 22:06 Відповісти
Ґарно, про Арктику не забувайте.
показати весь коментар
22.04.2021 22:06 Відповісти
Помиляється шановний,РФія це загроза всьому світу !!)))
показати весь коментар
22.04.2021 22:41 Відповісти
А Германии и Франции пофиг, лишь бы бабло с ****** мутить.
показати весь коментар
22.04.2021 22:13 Відповісти
Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 1481
показати весь коментар
22.04.2021 22:29 Відповісти
Дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 4483
показати весь коментар
22.04.2021 22:38 Відповісти
Прейх и бесноватый фюрерок с ЯО.
показати весь коментар
22.04.2021 22:48 Відповісти
канадцы , а вы тоже напишите путену Послание:
ПТН - ПосылаемтяНХ !!!
показати весь коментар
22.04.2021 23:11 Відповісти
Гарно сказав Гарно!
показати весь коментар
23.04.2021 01:25 Відповісти
 
 