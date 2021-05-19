Епідзонування України: шість регіонів відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні шість регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, "зеленій" зоні відповідають показники щодо відсотку від епідемічного порогу в Києві (32,9%), Вінницькій (41,3%), Закарпатській (49,8%), Київській (48,9%), Миколаївській (42%) та Полтавській (46,2%) областях. Вінницька область також відповідає "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,8%.

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Зазначимо, "зелений" рівень дозволяє пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: захворюваність на грип та ГРВІ на території щонайменше 13 регіонів країни менш ніж 50 відсотків епідемічного порогу; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2) - менше 5 відсотків.

Станом на 19 травня, в Україні лише Донецька область перебуває в "помаранчевій" зоні, всі інші - в "жовтій". Усі показники в усіх областях відповідають визначеній МОЗ нормі, крім Донецької області, в якій перевищено епідпоріг - 101,5%.