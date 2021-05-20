Латвія передала гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії жителям Донбасу
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Латвія передала сертифікати на отримання гуманітарної допомоги жителям Донецької області, постраждалим від збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це так важливо сьогодні, що моя країна, Латвія, допомагає Україні в цей важкий час... Латвія завжди допомагала Україні... І ми продовжимо залишатися для вас хорошими друзями, хорошими радниками, коли вам знадобиться наша допомога. Ви завжди можете покластися і розраховувати на нас", - сказала голова сейму Латвії Інара Мурнієце під час передачі гуманітарної допомоги в середу в Краматорську.
Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна постійно відчуває підтримку Латвії в боротьбі за територіальну цілісність, незалежність і повернення українських територій.
"Це допомога на рівні ПАРЄ, це спільна робота в рамках "Балтік+", це допомога нашим військовослужбовцям, які отримали поранення і проходять реабілітацію в Латвії, і багато іншого, про що можна говорити годинами", - сказав Разумков.
Зазначається, що сертифікати отримали Центральна міська лікарня м. Торецька, Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація та християнська місія милосердя "Ковчег".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині.
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Олег Куницин
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