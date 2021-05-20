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Латвія (315) Донбас (14568) гуманітарна допомога (265) Мурнієце (4) Разумков Дмитро (1283)

Латвія передала гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії жителям Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Латвія передала гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії жителям Донбасу

Латвія передала сертифікати на отримання гуманітарної допомоги жителям Донецької області, постраждалим від збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це так важливо сьогодні, що моя країна, Латвія, допомагає Україні в цей важкий час... Латвія завжди допомагала Україні... І ми продовжимо залишатися для вас хорошими друзями, хорошими радниками, коли вам знадобиться наша допомога. Ви завжди можете покластися і розраховувати на нас", - сказала голова сейму Латвії Інара Мурнієце під час передачі гуманітарної допомоги в середу в Краматорську.

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна постійно відчуває підтримку Латвії в боротьбі за територіальну цілісність, незалежність і повернення українських територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія всіляко підтримуватиме Україну на міжнародних майданчиках, - спікерка Сейму Мурнієце під час відвідування Донбасу

"Це допомога на рівні ПАРЄ, це спільна робота в рамках "Балтік+", це допомога нашим військовослужбовцям, які отримали поранення і проходять реабілітацію в Латвії, і багато іншого, про що можна говорити годинами", - сказав Разумков.

Зазначається, що сертифікати отримали Центральна міська лікарня м. Торецька, Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація та християнська місія милосердя "Ковчег".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині.

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Топ коментарі
+4
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы помощь получали только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 17:57
+2
не Донбас,а донецька луганська області.....
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19.05.2021 18:05
+1
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы остались только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 18:07
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Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы помощь получали только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 17:57 Відповісти
Тогда надо, шо б Донецк снова стал Юзовкой...*)
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19.05.2021 18:06 Відповісти
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы остались только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 18:07 Відповісти
Олег Куницын тебя устроит? *)
Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса, пострадавшим от агрессии России - Цензор.НЕТ 7441 Олег Куницин
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы помощь получали только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 18:09 Відповісти
не Донбас,а донецька луганська області.....
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19.05.2021 18:05 Відповісти
И плакатик сверху "Спасибо жителям Донбасса..." (дальше вы знаете).
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19.05.2021 18:16 Відповісти
давайте- давайте...- они дальше за своих сепаров-консерв типа "аксенова" ( доброполье) голосуют...- сколько "волка" не корми - он все равно в "лес" смотрит...
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19.05.2021 18:25 Відповісти
да уж, если представить, что там сейчас проведут выборы, окажется, что проукраинских осталось ... 3 человека. Вата - она такая вата!
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19.05.2021 18:55 Відповісти
у цьому і проблема ...
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19.05.2021 21:27 Відповісти
Армия США заказала грузовики КрАЗ.
https://kop.net.ua/armyya-ssha-zakazala-gruzovyky-kraz/
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19.05.2021 19:31 Відповісти
Спочатку ці жителі кликали путіна і рашу, а тепер, чогось від них і потерпають, що аж світове співтоваристо привозить гуманітарку і тепер вони бідні і нещасні, парадокс... а решта України нічого подібного не робили, жили як завжди, ******* свою країну і навіть нічого не заслужили.
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19.05.2021 20:17 Відповісти
Не доходит эта гуманитарка до простых людей.
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19.05.2021 22:24 Відповісти
 
 