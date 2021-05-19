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Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса, пострадавшим от агрессии России

Новости Цензор.НЕТ Общество

Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса, пострадавшим от агрессии России

Латвия передала сертификаты на получение гуманитарной помощи жителям Донецкой области, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это так важно сегодня, что моя страна, Латвия, помогает Украине в это тяжелое время... Латвия всегда помогала Украине... И мы продолжим оставаться для вас хорошими друзьями, хорошими советниками, когда вам понадобится наша помощь. Вы всегда можете положиться и рассчитывать на нас", - сказала глава Сейма Латвии Инара Мурниеце во время передачи гуманитарной помощи в среду в Краматорске.

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина постоянно чувствует поддержку Латвии в борьбе за территориальную целостность, независимость и возвращение украинских территорий.

"Это помощь на уровне ПАСЕ, это совместная работа в рамках "Балтик+", это помощь нашим военнослужащим, которые получили ранения и проходят реабилитацию в Латвии, и многое другое, о чем можно говорить часами", - отметил Разумков.

Отмечается, что сертификаты получили Центральная городская больница г. Торецк, Авдеевская городская военно-гражданская администрация и христианская миссия милосердия "Ковчег".

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине.

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Топ комментарии
+4
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы помощь получали только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 17:57
+2
не Донбас,а донецька луганська області.....
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19.05.2021 18:05
+1
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы остались только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 18:07
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Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы помощь получали только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 17:57 Ответить
Тогда надо, шо б Донецк снова стал Юзовкой...*)
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19.05.2021 18:06 Ответить
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы остались только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 18:07 Ответить
Олег Куницын тебя устроит? *)
Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса, пострадавшим от агрессии России - Цензор.НЕТ 7441 Олег Куницин
Чтобы отсечь вату, нужно разработать механизм, чтобы помощь получали только проукраинские жители Украины.
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19.05.2021 18:09 Ответить
не Донбас,а донецька луганська області.....
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19.05.2021 18:05 Ответить
И плакатик сверху "Спасибо жителям Донбасса..." (дальше вы знаете).
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19.05.2021 18:16 Ответить
давайте- давайте...- они дальше за своих сепаров-консерв типа "аксенова" ( доброполье) голосуют...- сколько "волка" не корми - он все равно в "лес" смотрит...
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19.05.2021 18:25 Ответить
да уж, если представить, что там сейчас проведут выборы, окажется, что проукраинских осталось ... 3 человека. Вата - она такая вата!
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19.05.2021 18:55 Ответить
у цьому і проблема ...
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19.05.2021 21:27 Ответить
Армия США заказала грузовики КрАЗ.
https://kop.net.ua/armyya-ssha-zakazala-gruzovyky-kraz/
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19.05.2021 19:31 Ответить
Спочатку ці жителі кликали путіна і рашу, а тепер, чогось від них і потерпають, що аж світове співтоваристо привозить гуманітарку і тепер вони бідні і нещасні, парадокс... а решта України нічого подібного не робили, жили як завжди, ******* свою країну і навіть нічого не заслужили.
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19.05.2021 20:17 Ответить
Не доходит эта гуманитарка до простых людей.
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19.05.2021 22:24 Ответить
 
 