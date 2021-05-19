Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса, пострадавшим от агрессии России

Латвия передала сертификаты на получение гуманитарной помощи жителям Донецкой области, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это так важно сегодня, что моя страна, Латвия, помогает Украине в это тяжелое время... Латвия всегда помогала Украине... И мы продолжим оставаться для вас хорошими друзьями, хорошими советниками, когда вам понадобится наша помощь. Вы всегда можете положиться и рассчитывать на нас", - сказала глава Сейма Латвии Инара Мурниеце во время передачи гуманитарной помощи в среду в Краматорске.

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина постоянно чувствует поддержку Латвии в борьбе за территориальную целостность, независимость и возвращение украинских территорий.

"Это помощь на уровне ПАСЕ, это совместная работа в рамках "Балтик+", это помощь нашим военнослужащим, которые получили ранения и проходят реабилитацию в Латвии, и многое другое, о чем можно говорить часами", - отметил Разумков.

Отмечается, что сертификаты получили Центральная городская больница г. Торецк, Авдеевская городская военно-гражданская администрация и христианская миссия милосердия "Ковчег".

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине.

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