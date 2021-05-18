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Зеленский и спикер Сейма Латвии Мурниеце обсудили евроинтеграционные стремления Украины, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и спикер Сейма Латвии Мурниеце обсудили евроинтеграционные стремления Украины, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, которая находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский  рассказал собеседнице о ситуации с безопасностью на Донбассе. Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации на территории временно оккупированного Крыма.

"Знаю, что у вас очень продуктивный и насыщенный визит в Украину. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за то, что посетите Донбасс. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за то, что не поддерживаете оккупацию Крыма", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что именно Сейм Латвии в мае 2019 первым из иностранных парламентов признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью с территории Крыма в 1944 году.

Зеленский  отметил, что в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая подал на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о коренных народах.

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Глава государства  высоко оценил тот факт, что Президент Латвии Егилс Левитс первым из мировых лидеров подтвердил намерение принять личное участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в августе этого года.

Во время встречи была положительно оценена и недавняя инициатива латвийских депутатов по созданию в сейме Группы поддержки Крымской платформы, что является свидетельством готовности Латвии к практическому наполнению этого важного формата.

Стороны также обсудили стратегическую цель Украины относительно членства в Европейском Союзе. Зеленский отметил важность подписания в мае этого года в онлайн-режиме совместной Декларации Президентов Украины и Латвии о европейской перспективе Украины.

Глава Украинского государства и Спикер Сейма Латвии согласились с необходимостью сохранения традиционно высокой динамики украинско-латвийского межпарламентского диалога как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских ассамблей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А где велосипед? Был жеж..
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18.05.2021 17:09 Ответить
Порошенко здійснював євроінтеграційні прагнення, а зюзя їх тільки обговорює
а какая разніца?
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18.05.2021 17:10 Ответить
И.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой требовал личной встречи с Зеленским. Состоянием на 00-00 18.05.2021 г. встреча не состоялась.

Накануне визита и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, в эфире телеграмм-каналов (https://t.me/chausua/6) появилась запись обращения судьи Чауса утверждающего, что он находится вне Украины и его никто не похищал. Учитывая что Чокой везет результаты расследования похищения Чауса в Молдове? все это выглядит уже откровенно криминально. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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18.05.2021 17:19 Ответить
хммм... Президент с глашатаем что то обсуждает? А почему не с уборщицей Сейма? С сантехником?

Спикер это тот человек который всем спимкает о том, что в принятых документах написано. Это как наборщик текста только голосом. Это тот человек, который в давние века ходил по городу и читал горожанам указы и приказы правителя)))
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18.05.2021 17:27 Ответить
Tut ocjevidnoje na lico / ti ruckij, prosto ruckij s rozjdeniju.
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18.05.2021 18:23 Ответить
Fedia! Тy ne prav... Pritshom zdes Зеленский и спикер Сейма Латвии Мурниеце обсудили евроинтеграционные стремления Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 7653ruckij ?
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18.05.2021 18:46 Ответить
 
 