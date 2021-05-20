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Профільний комітет рекомендував Раді призначити Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет рекомендував Раді призначити Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки, - "слуга народу" Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки.

Про це повідомив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єром, міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо", - написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.

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Топ коментарі
+3
Чергова заміна,ще одна зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
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19.05.2021 18:36
+3
"Квартет" Крилова..😁
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19.05.2021 18:37
+3
Від зміни облич ,суть не змінюється !!!)))
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19.05.2021 18:38
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Чергова заміна,ще одна зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
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19.05.2021 18:36 Відповісти
"Квартет" Крилова..😁
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19.05.2021 18:37 Відповісти
Або математичний закон-Від зміни місць доданків, сума не змінюється !!!
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19.05.2021 18:40 Відповісти
Агга...Саабчающихся сосунов ісчо єсть..))
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19.05.2021 20:11 Відповісти
Це вже хвізіка !!))
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19.05.2021 20:14 Відповісти
Агга..Хфізіка кравасісь..))
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19.05.2021 20:17 Відповісти
Від зміни облич ,суть не змінюється !!!)))
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19.05.2021 18:38 Відповісти
а где можно узнать адреса крупных чиновников?
Где живут? Где работают? Сколько и какая недвижимость и движимость числится на родственниках?
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19.05.2021 18:43 Відповісти
Это человек Азарова! Да, той самой кровосиси! Ну как вам такое назначение? Поднимают наверх людей Януковича!
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19.05.2021 18:46 Відповісти
Зелена рліснява наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!)))
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19.05.2021 18:48 Відповісти
Продвигается агентура убийцы путина.
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19.05.2021 18:47 Відповісти
Табуни чиновництва від економіки якої практично не існує.🥴
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19.05.2021 19:06 Відповісти
Вы тут пишете о продвижении, а я думаю его понизили. Главой ДПС колядуют неприличныесумы.Верлинов и до него не дадут соврать
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19.05.2021 19:55 Відповісти
Уточнение - Верланов (уже с Германии) не даст соврать..... Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8745
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19.05.2021 20:37 Відповісти
Кто не в курсе: сын Любченко уже в 18-ть лет был владельцем квартиры и авто на общую стоимость 300 тыс.у.е. !
Как они у него появились объяснить не смог....
Короче, очень ценный министр, туды его в качель !
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19.05.2021 20:35 Відповісти
 
 