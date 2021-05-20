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Профільний комітет рекомендував Раді призначити Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки, - "слуга народу" Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки.
Про це повідомив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єром, міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо", - написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.
Топ коментарі
+3 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар19.05.2021 18:36
+3 Phoenix. UA
показати весь коментар19.05.2021 18:37
+3 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар19.05.2021 18:38
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Будь ласка, зачекайте...
Где живут? Где работают? Сколько и какая недвижимость и движимость числится на родственниках?
Как они у него появились объяснить не смог....
Короче, очень ценный министр, туды его в качель !