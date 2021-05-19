РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
51413 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
994 15
Минэкономразвития (237) Гетманцев (326) Любченко Алексей (80)

Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета. Убеждён, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнём", - написал нарлеп в своем Телеграм-канале.

Также читайте: Кандидатуры Ляшко, Любченко и Кубракова в Кабмин утверждены на заседании "СН", - Арахамия

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+3
Чергова заміна,ще одна зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
показать весь комментарий
19.05.2021 18:36
+3
"Квартет" Крилова..😁
показать весь комментарий
19.05.2021 18:37
+3
Від зміни облич ,суть не змінюється !!!)))
показать весь комментарий
19.05.2021 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова заміна,ще одна зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
показать весь комментарий
19.05.2021 18:36 Ответить
"Квартет" Крилова..😁
показать весь комментарий
19.05.2021 18:37 Ответить
Або математичний закон-Від зміни місць доданків, сума не змінюється !!!
показать весь комментарий
19.05.2021 18:40 Ответить
Агга...Саабчающихся сосунов ісчо єсть..))
показать весь комментарий
19.05.2021 20:11 Ответить
Це вже хвізіка !!))
показать весь комментарий
19.05.2021 20:14 Ответить
Агга..Хфізіка кравасісь..))
показать весь комментарий
19.05.2021 20:17 Ответить
Від зміни облич ,суть не змінюється !!!)))
показать весь комментарий
19.05.2021 18:38 Ответить
а где можно узнать адреса крупных чиновников?
Где живут? Где работают? Сколько и какая недвижимость и движимость числится на родственниках?
показать весь комментарий
19.05.2021 18:43 Ответить
Это человек Азарова! Да, той самой кровосиси! Ну как вам такое назначение? Поднимают наверх людей Януковича!
показать весь комментарий
19.05.2021 18:46 Ответить
Зелена рліснява наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!)))
показать весь комментарий
19.05.2021 18:48 Ответить
Продвигается агентура убийцы путина.
показать весь комментарий
19.05.2021 18:47 Ответить
Табуни чиновництва від економіки якої практично не існує.🥴
показать весь комментарий
19.05.2021 19:06 Ответить
Вы тут пишете о продвижении, а я думаю его понизили. Главой ДПС колядуют неприличныесумы.Верлинов и до него не дадут соврать
показать весь комментарий
19.05.2021 19:55 Ответить
Уточнение - Верланов (уже с Германии) не даст соврать..... Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8745
показать весь комментарий
19.05.2021 20:37 Ответить
Кто не в курсе: сын Любченко уже в 18-ть лет был владельцем квартиры и авто на общую стоимость 300 тыс.у.е. !
Как они у него появились объяснить не смог....
Короче, очень ценный министр, туды его в качель !
показать весь комментарий
19.05.2021 20:35 Ответить
 
 