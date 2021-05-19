Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета. Убеждён, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнём", - написал нарлеп в своем Телеграм-канале.
Топ комментарии
+3 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий19.05.2021 18:36
+3 Phoenix. UA
показать весь комментарий19.05.2021 18:37
+3 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий19.05.2021 18:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Где живут? Где работают? Сколько и какая недвижимость и движимость числится на родственниках?
Как они у него появились объяснить не смог....
Короче, очень ценный министр, туды его в качель !