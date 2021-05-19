Гостиний двір у Києві став пам'яткою культурної спадщини національного значення
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Кабінет міністрів змінив категорію пам'ятки "Комплекс споруд Контрактової площі" і "Гостиний двір" в місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.
"Комплекс споруд Контрактової площі є однією з найстаріших площ Києва і однією з визначних пам'яток містобудування, архітектури міста і країни. Він зберіг свою автентичність і матеріально-технічну, просторову структуру, яка відрізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови (...) Центральну композиційну роль у забудові площі грає Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об'єднаний з оточуючою забудовою", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що рішення уряду сприятиме збереженню і популяризації культурної спадщини національного значення.
Тепер Фонд держмайна може передати пам'ятку в управління Мінкультури і почати роботу над протиаварійними і реставраційними роботами.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте
-- поддержал!
Вот, Рулетку б ещё воссоздать в первозданности! ...щас Майданом называется... -- страшнЭ!
але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
...а щас шо? -- опять руины...
Воно каже про то, чого не знає. Так, там багато проблем, але переводити у власність громади потрібно