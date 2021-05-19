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Київ (8956) Міністерство культури (302) Гостиний двір (17)

Гостиний двір у Києві став пам'яткою культурної спадщини національного значення

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Гостиний двір у Києві став пам'яткою культурної спадщини національного значення

Кабінет міністрів змінив категорію пам'ятки "Комплекс споруд Контрактової площі" і "Гостиний двір" в місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Комплекс споруд Контрактової площі є однією з найстаріших площ Києва і однією з визначних пам'яток містобудування, архітектури міста і країни. Він зберіг свою автентичність і матеріально-технічну, просторову структуру, яка відрізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови (...) Центральну композиційну роль у забудові площі грає Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об'єднаний з оточуючою забудовою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення уряду сприятиме збереженню і популяризації культурної спадщини національного значення.

Тепер Фонд держмайна може передати пам'ятку в управління Мінкультури і почати роботу над протиаварійними і реставраційними роботами.

Дивіться також: "Втрачений день, втрачена пам'ятка": активісти пікетують Кабмін з вимогою врятувати Гостиний двір від рейдерів і руйнування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+3
ой на долго ли? Слишком прибыльная земля под ним...

Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения - Цензор.НЕТ 7988
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19.05.2021 18:53
+2
Гостинний Двір переодично ремонтується з середини 80-х. А при незалежності кожний мер на ньому піариться. А взагалі, це територія заповідника "Древній Київ".
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19.05.2021 18:58
+1
те, що ми знаємо як Гостиний двір Подолу - новобуд-репліка 1983-86 років
але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
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19.05.2021 19:05
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Свежо преданье, да верится с трудом. Еще не сказали свое продажное последнее слово Пещерный, Окружной, Конституционный, Верховный и прочие уроды в судебных мантиях.
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19.05.2021 18:48 Відповісти
ой на долго ли? Слишком прибыльная земля под ним...

Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения - Цензор.НЕТ 7988
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19.05.2021 18:53 Відповісти
Всю жизнь свою помню эти руины на Подоле... ...может шо-нить красиво восстановили?

-- поддержал!
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19.05.2021 18:56 Відповісти
Коли в останній раз були в Києві?
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19.05.2021 18:59 Відповісти
В позапрошлом году...
Вот, Рулетку б ещё воссоздать в первозданности! ...щас Майданом называется... -- страшнЭ!
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19.05.2021 19:03 Відповісти
Гостинний Двір переодично ремонтується з середини 80-х. А при незалежності кожний мер на ньому піариться. А взагалі, це територія заповідника "Древній Київ".
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19.05.2021 18:58 Відповісти
те, що ми знаємо як Гостиний двір Подолу - новобуд-репліка 1983-86 років
але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
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19.05.2021 19:05 Відповісти
Про рулетку забуть, ще при Омельченко фонтан купив , якийсь сільський міліонер.
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19.05.2021 19:07 Відповісти
Кто сгорел, того не подожжёшь... (с) *)
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19.05.2021 19:11 Відповісти
А хто с вас щас знает, как в 1980 -- Андреевский Спуск коммуняки отрихтовали? -- Красотень была неописуемая!

...а щас шо? -- опять руины...
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19.05.2021 19:10 Відповісти
Нормально, елітний район, тільки Театр на Подолі, як чорна валіза.
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19.05.2021 19:24 Відповісти
Театр раньше модным был... -- сейчас не знаю.
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19.05.2021 19:27 Відповісти
А Ричард чей, знаешь?
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19.05.2021 19:30 Відповісти
Від великих грошей цей охоронний номер навряд захистить. А від дуже великих - точно не захистить.
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19.05.2021 19:10 Відповісти
оно уже заброшено сколько лет. Там уже бомжи наверное живут. туристический район и в центре помойка - это позор! Почему там не наведут порядок и не реставрируют. складывается впечатление, что хотят дело довести до руин и потом там отдать застройщикам дорогой участок под какой-то ТЦ или т.п. Пид... у власти!
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19.05.2021 19:35 Відповісти
З кінця 80-х реставрували, в середині 90-х біля нього зробили смотровий майданчик, а зараз , щось круте, чи резидент-отель, чи віп-офіс.
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19.05.2021 19:37 Відповісти
Навіть якщо вони ховаються під іншими прапорами
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19.05.2021 20:11 Відповісти
оно уже заброшено сколько лет. Там уже бомжи наверное живут. туристический район и в центре помойка - это позор! Почему там не наведут порядок и не реставрируют. складывается впечатление, что хотят дело довести до руин и потом там отдать застройщикам дорогой участок под какой-то ТЦ или т.п. Пид... у власти!

Воно каже про то, чого не знає. Так, там багато проблем, але переводити у власність громади потрібно
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19.05.2021 20:21 Відповісти
Ахметовская помойка.
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19.05.2021 23:26 Відповісти
"Гостьовий двір (дім)", "УП". Чули таке? Мабуть ні.
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20.05.2021 10:51 Відповісти
 
 