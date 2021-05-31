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Киев (11120) Министерство культуры и информационной политики (350) Гостиный двор (37)

Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения

Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Комплекс сооружений Контрактовой площади является одной из самых старых площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки (…) Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения.

Также смотрите: "Спасем Гостиный двор!" – под Кабмином прошла акция с требованием передать памятник на баланс города. ФОТО

Теперь Фонд госимущества может передать памятник в управление Минкультуры и начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

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Топ комментарии
+3
ой на долго ли? Слишком прибыльная земля под ним...

Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения - Цензор.НЕТ 7988
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19.05.2021 18:53
+2
Гостинний Двір переодично ремонтується з середини 80-х. А при незалежності кожний мер на ньому піариться. А взагалі, це територія заповідника "Древній Київ".
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19.05.2021 18:58
+1
те, що ми знаємо як Гостиний двір Подолу - новобуд-репліка 1983-86 років
але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
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19.05.2021 19:05
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Свежо преданье, да верится с трудом. Еще не сказали свое продажное последнее слово Пещерный, Окружной, Конституционный, Верховный и прочие уроды в судебных мантиях.
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19.05.2021 18:48 Ответить
ой на долго ли? Слишком прибыльная земля под ним...

Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения - Цензор.НЕТ 7988
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19.05.2021 18:53 Ответить
Всю жизнь свою помню эти руины на Подоле... ...может шо-нить красиво восстановили?

-- поддержал!
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19.05.2021 18:56 Ответить
Коли в останній раз були в Києві?
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19.05.2021 18:59 Ответить
В позапрошлом году...
Вот, Рулетку б ещё воссоздать в первозданности! ...щас Майданом называется... -- страшнЭ!
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19.05.2021 19:03 Ответить
Гостинний Двір переодично ремонтується з середини 80-х. А при незалежності кожний мер на ньому піариться. А взагалі, це територія заповідника "Древній Київ".
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19.05.2021 18:58 Ответить
те, що ми знаємо як Гостиний двір Подолу - новобуд-репліка 1983-86 років
але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
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19.05.2021 19:05 Ответить
Про рулетку забуть, ще при Омельченко фонтан купив , якийсь сільський міліонер.
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19.05.2021 19:07 Ответить
Кто сгорел, того не подожжёшь... (с) *)
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19.05.2021 19:11 Ответить
А хто с вас щас знает, как в 1980 -- Андреевский Спуск коммуняки отрихтовали? -- Красотень была неописуемая!

...а щас шо? -- опять руины...
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19.05.2021 19:10 Ответить
Нормально, елітний район, тільки Театр на Подолі, як чорна валіза.
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19.05.2021 19:24 Ответить
Театр раньше модным был... -- сейчас не знаю.
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19.05.2021 19:27 Ответить
А Ричард чей, знаешь?
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19.05.2021 19:30 Ответить
Від великих грошей цей охоронний номер навряд захистить. А від дуже великих - точно не захистить.
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19.05.2021 19:10 Ответить
оно уже заброшено сколько лет. Там уже бомжи наверное живут. туристический район и в центре помойка - это позор! Почему там не наведут порядок и не реставрируют. складывается впечатление, что хотят дело довести до руин и потом там отдать застройщикам дорогой участок под какой-то ТЦ или т.п. Пид... у власти!
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19.05.2021 19:35 Ответить
З кінця 80-х реставрували, в середині 90-х біля нього зробили смотровий майданчик, а зараз , щось круте, чи резидент-отель, чи віп-офіс.
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19.05.2021 19:37 Ответить
Навіть якщо вони ховаються під іншими прапорами
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19.05.2021 20:11 Ответить
оно уже заброшено сколько лет. Там уже бомжи наверное живут. туристический район и в центре помойка - это позор! Почему там не наведут порядок и не реставрируют. складывается впечатление, что хотят дело довести до руин и потом там отдать застройщикам дорогой участок под какой-то ТЦ или т.п. Пид... у власти!

Воно каже про то, чого не знає. Так, там багато проблем, але переводити у власність громади потрібно
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19.05.2021 20:21 Ответить
Ахметовская помойка.
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19.05.2021 23:26 Ответить
"Гостьовий двір (дім)", "УП". Чули таке? Мабуть ні.
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20.05.2021 10:51 Ответить
 
 