Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.
"Комплекс сооружений Контрактовой площади является одной из самых старых площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки (…) Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения.
Теперь Фонд госимущества может передать памятник в управление Минкультуры и начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.
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Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте
-- поддержал!
Вот, Рулетку б ещё воссоздать в первозданности! ...щас Майданом называется... -- страшнЭ!
але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
...а щас шо? -- опять руины...
Воно каже про то, чого не знає. Так, там багато проблем, але переводити у власність громади потрібно