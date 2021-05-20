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Український плавець Романчук став чемпіоном Європи

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Український плавець Романчук став чемпіоном Європи

Українець Михайло Романчук завоював золото чемпіонату Європи з водних видів спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Михайло Романчук - чемпіон Європи! Підопічний Петра Нагорного завойовує золото на дистанції 1500 м вільним стилем і приносить збірній України з плавання першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті", - сказано в повідомленні.

Український плавець Романчук став чемпіоном Європи 01

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КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.05.2021 20:35 Відповісти
ВІТАННЯ нашому ЧЕМПІОНУ! Українці - талант!
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19.05.2021 20:35 Відповісти
Слава Украине!
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19.05.2021 20:35 Відповісти
А свирастюк - депутатом. Тоже, вроде, как чемпион. Пожелание Романчуку на будущее - не становись свирастюком. А пока, мої вітання.
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19.05.2021 20:36 Відповісти
Вірастюк - не чемпіон, бо змагання стронгменів - це більше шоу і там немає традиційних чемпіонатів, як у інших видах спорту!
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19.05.2021 20:44 Відповісти
Поздравляю. Но тема кацапов на этом празднике воды не раскрыта.
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19.05.2021 20:36 Відповісти
10 медалей в Будапеште,это круто...
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19.05.2021 20:53 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы - Цензор.НЕТ 2047

..
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19.05.2021 21:32 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНI!
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20.05.2021 09:29 Відповісти
 
 