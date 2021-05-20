Український плавець Романчук став чемпіоном Європи
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Українець Михайло Романчук завоював золото чемпіонату Європи з водних видів спорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
"Михайло Романчук - чемпіон Європи! Підопічний Петра Нагорного завойовує золото на дистанції 1500 м вільним стилем і приносить збірній України з плавання першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті", - сказано в повідомленні.
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