Український плавець Романчук став чемпіоном Європи

Українець Михайло Романчук завоював золото чемпіонату Європи з водних видів спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

"Михайло Романчук - чемпіон Європи! Підопічний Петра Нагорного завойовує золото на дистанції 1500 м вільним стилем і приносить збірній України з плавання першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у Будапешті", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное. ФОТОрепортаж