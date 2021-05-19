Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

Украинец Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Михаил Романчук - чемпион Европы! Подопечный Петра Нагорного завоевывает золото на дистанции 1500 м вольным стилем и приносит сборной Украины по плаванию первую награду чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште", - говорится в сообщении.

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