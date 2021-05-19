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Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

Украинец Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Михаил Романчук - чемпион Европы! Подопечный Петра Нагорного завоевывает золото на дистанции 1500 м вольным стилем и приносит сборной Украины по плаванию первую награду чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште", - говорится в сообщении.

Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы 01

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КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.05.2021 20:35 Ответить
ВІТАННЯ нашому ЧЕМПІОНУ! Українці - талант!
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19.05.2021 20:35 Ответить
Слава Украине!
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19.05.2021 20:35 Ответить
А свирастюк - депутатом. Тоже, вроде, как чемпион. Пожелание Романчуку на будущее - не становись свирастюком. А пока, мої вітання.
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19.05.2021 20:36 Ответить
Вірастюк - не чемпіон, бо змагання стронгменів - це більше шоу і там немає традиційних чемпіонатів, як у інших видах спорту!
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19.05.2021 20:44 Ответить
Поздравляю. Но тема кацапов на этом празднике воды не раскрыта.
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19.05.2021 20:36 Ответить
10 медалей в Будапеште,это круто...
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19.05.2021 20:53 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы - Цензор.НЕТ 2047

..
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19.05.2021 21:32 Ответить
СЛАВА УКРАЇНI!
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20.05.2021 09:29 Ответить
 
 