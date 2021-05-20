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Зловживання із закупівлею палива для "Укрзалізниці": ексначальник Центру забезпечення виробництва і його підлеглий повідомлені про підозру, збитки становлять 103 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зловживання із закупівлею палива для

Колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва "Укрзалізниці" і підлеглому йому начальнику управління пред'явлені підозри в зловживанні службовим становищем, які завдали 103 млн грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"На початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій до того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн гривень. Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими (контрактами. - Ред.) вищими на 15-20 % розцінками", - говориться в повідомленні.

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Поряд із вказаними особами про підозру у встановленому законом порядку повідомлено також і організатора цього злочину – високопоставленого представника постачальника дизельного пального, який вже перебуває у міжнародному розшуку у іншій справі, переданій САП і НАБУ до суду у минулому році.

Автор: Анастасія Потіха
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Злоупотребления с закупкой топлива для "Укрзализныци": экс-начальник Центра обеспечения производства и его подчиненный уведомлены о подозрении, убытки составляют 103 млн грн - Цензор.НЕТ 7508
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20.05.2021 10:58 Відповісти
та хотя бы не расстреляли за такое немаленькое хищение государственных денег. Потому что при совке была высшая мера если украл 10 тысяч рублей.
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20.05.2021 12:40 Відповісти
 
 