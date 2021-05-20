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НАБУ (4030) коррупция (8383) Укрзализныця (2637) топливо (615) САП (1946)

Злоупотребления с закупкой топлива для "Укрзализныци": экс-начальник Центра обеспечения производства и его подчиненный уведомлены о подозрении, убытки составляют 103 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Злоупотребления с закупкой топлива для

Бывшему начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и подчиненному ему начальнику управления предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, которые нанесли 103 млн грн убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В начале 2017 года чиновники "Укрзализныци" предприняли согласованные действия для того, чтобы один из поставщиков дизельного топлива получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн грн. Более того, несмотря на наличие действующих предыдущих контрактов, которые позволяли "Укрзализныце" продолжать получать топливо по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым (контрактам. - Ред.), расценки которых выше на 15-20%", - говорится в сообщении.

Наряду с указанными лицами о подозрении уведомлен и организатор преступления - высокопоставленный представитель поставщика дизельного топлива, который уже находится в международном розыске по другому делу, переданному САП и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в суд в прошлом году.

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Автор: Ірина Дашківська
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Злоупотребления с закупкой топлива для "Укрзализныци": экс-начальник Центра обеспечения производства и его подчиненный уведомлены о подозрении, убытки составляют 103 млн грн - Цензор.НЕТ 7508
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20.05.2021 10:58 Ответить
та хотя бы не расстреляли за такое немаленькое хищение государственных денег. Потому что при совке была высшая мера если украл 10 тысяч рублей.
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20.05.2021 12:40 Ответить
 
 