5 514 23

Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на четверо суток, - пресс-служба компании

У "Укрзализныци" на сегодняшний день заключены два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам в запасе у компании осталось топлива на четверо суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании. 

"В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" увеличила количество рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах.

Топ комментарии
+12
От він, результат "роботи" гниди Серуні Лещенка - Залізниця у глибоких збитказ, палтива нема, але Серуня як отримував 300 000 грн щомісячно зарплати - так і буде отримувати. "Зробили разом", ЗЕбіли
19.04.2021 15:44 Ответить
+11
И в этом вся суть зеленой власти. Превратить в фекалии все, до чего дотронулись.
19.04.2021 15:44 Ответить
+6
зеленые в экономике - за шо не возьмутся - все доводят до коллапса - будто специально
19.04.2021 15:45 Ответить
От він, результат "роботи" гниди Серуні Лещенка - Залізниця у глибоких збитказ, палтива нема, але Серуня як отримував 300 000 грн щомісячно зарплати - так і буде отримувати. "Зробили разом", ЗЕбіли
19.04.2021 15:44 Ответить
УЗ датирует ахметова на 8 млрд грн в год, из-за перевозки железной руды ниже себестоимости на 19%!!!!! И всем пох! Чиновники, которые могут устранить этот перекос куплены ахметкой и блокируют этот вопрос.
19.04.2021 16:14 Ответить
РОА-2 (російська окупаційна армія в ЛуГандонії ) має багато спільного з РОА Власова під час Другої світової війни...

-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди

Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....

Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.

Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....

Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат. Батия..
19.04.2021 16:23 Ответить
И в этом вся суть зеленой власти. Превратить в фекалии все, до чего дотронулись.
19.04.2021 15:44 Ответить
Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на четверо суток, - пресс-служба компании - Цензор.НЕТ 4766
19.04.2021 15:45 Ответить
зеленые в экономике - за шо не возьмутся - все доводят до коллапса - будто специально
19.04.2021 15:45 Ответить
...серлещ уже откормился на нищенской зарплате - теперь может и поработать
Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на четверо суток, - пресс-служба компании - Цензор.НЕТ 5620
19.04.2021 15:46 Ответить
зато премии по лимону!)))
19.04.2021 15:46 Ответить
Фсё бабло пошло на банкеты и зряплатыдля Набсовета и бородатой девушки Сырожы Лещенко.
19.04.2021 15:47 Ответить
Оце дiло я розумiю.
19.04.2021 15:48 Ответить
как же так, а грянет война?
или зачем топливо, если даже и всё ещё нет оборонзаказа на 2021?
19.04.2021 15:49 Ответить
Та й хрєн на вас,дебіли,за гроші паливо не в змозі купити.
показать весь комментарий
зате бородата піхва при зарплаті
19.04.2021 15:52 Ответить
А якщо не красти це паливо, то хватить на рік.
19.04.2021 15:52 Ответить
Какого топлива вам еще не хватает?
19.04.2021 15:53 Ответить
Фігня! В укрзалізниці є Сєря Лєщєнко! Він за мільон в місяць зарплатні може з води дніпровської зробити паливо! Бо такі гроші тільки чарівникам мають платити
19.04.2021 15:58 Ответить
Проинформируйте электорат будет ли топливо для кораблика что бы покатать наблюдательный совет. Им необходимо знать в это нелегкое время. Если нет они сбросятся и потерпят. Ведь главное нет больше воров, барыг и Мальдив!
19.04.2021 16:00 Ответить
Та коли ж ви вже навчитесь відрізняти паливо від пального!
19.04.2021 16:29 Ответить
Агенти засраші, перед наступом орди, виводять з ладу транспортну систему(основний елемент логістики ЗСУ).
19.04.2021 16:35 Ответить
это диверсия...
19.04.2021 16:37 Ответить
диверсия перед наступлением московитов.
19.04.2021 17:38 Ответить
ПремиЮ, ПремиЮ, за каждое событие, за каждый косяк требуйте ПремиЮ !!!!!
19.04.2021 18:14 Ответить
ПОЕЗДОВ НА ТОПЛЕВЕ НЕТ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРО ОПять народу үши терепят
20.04.2021 13:40 Ответить
 
 