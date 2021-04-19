Запасов топлива "Укрзализныци" хватит на четверо суток, - пресс-служба компании

У "Укрзализныци" на сегодняшний день заключены два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам в запасе у компании осталось топлива на четверо суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

"В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" увеличила количество рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах.