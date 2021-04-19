Запасів палива "Укрзалізниці" вистачить на чотири доби, - пресслужба компанії

В "Укрзалізниці" на сьогодні укладено два контракти на поставку 10 тис. тонн дизельного палива. У той же час через відмову постачальників відвантажувати паливо за договорами в запасі у компанії залишилося палива на чотири доби.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

"Зараз проводиться робота із забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. "Укрзалізниця" контролює ситуацію і має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу палива найближчим часом", - зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень в поїздах і на вокзалах.

