Запасів палива "Укрзалізниці" вистачить на чотири доби, - пресслужба компанії
В "Укрзалізниці" на сьогодні укладено два контракти на поставку 10 тис. тонн дизельного палива. У той же час через відмову постачальників відвантажувати паливо за договорами в запасі у компанії залишилося палива на чотири доби.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.
"Зараз проводиться робота із забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. "Укрзалізниця" контролює ситуацію і має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу палива найближчим часом", - зазначили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень в поїздах і на вокзалах.
Топ коментарі
+12 Джура
показати весь коментар19.04.2021 15:44 Відповісти Посилання
+11 18c49ed2
показати весь коментар19.04.2021 15:44 Відповісти Посилання
+6 Чинганчгук
показати весь коментар19.04.2021 15:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди
Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....
Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.
Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....
Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат. Батия..
или зачем топливо, если даже и всё ещё нет оборонзаказа на 2021?