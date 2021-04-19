УКР
Новини
Запасів палива "Укрзалізниці" вистачить на чотири доби, - пресслужба компанії

Запасів палива "Укрзалізниці" вистачить на чотири доби, - пресслужба компанії

В "Укрзалізниці" на сьогодні укладено два контракти на поставку 10 тис. тонн дизельного палива. У той же час через відмову постачальників відвантажувати паливо за договорами в запасі у компанії залишилося палива на чотири доби.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

"Зараз проводиться робота із забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. "Укрзалізниця" контролює ситуацію і має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу палива  найближчим часом", - зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень в поїздах і на вокзалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах

От він, результат "роботи" гниди Серуні Лещенка - Залізниця у глибоких збитказ, палтива нема, але Серуня як отримував 300 000 грн щомісячно зарплати - так і буде отримувати. "Зробили разом", ЗЕбіли
19.04.2021 15:44
И в этом вся суть зеленой власти. Превратить в фекалии все, до чего дотронулись.
19.04.2021 15:44
зеленые в экономике - за шо не возьмутся - все доводят до коллапса - будто специально
19.04.2021 15:45
19.04.2021 15:44
УЗ датирует ахметова на 8 млрд грн в год, из-за перевозки железной руды ниже себестоимости на 19%!!!!! И всем пох! Чиновники, которые могут устранить этот перекос куплены ахметкой и блокируют этот вопрос.
показати весь коментар
19.04.2021 16:14
РОА-2 (російська окупаційна армія в ЛуГандонії ) має багато спільного з РОА Власова під час Другої світової війни...

-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди

Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....

Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.

Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....

Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат. Батия..
19.04.2021 16:23
19.04.2021 15:44
19.04.2021 15:45
19.04.2021 15:45
...серлещ уже откормился на нищенской зарплате - теперь может и поработать
19.04.2021 15:46
зато премии по лимону!)))
19.04.2021 15:46
Фсё бабло пошло на банкеты и зряплатыдля Набсовета и бородатой девушки Сырожы Лещенко.
19.04.2021 15:47
Оце дiло я розумiю.
19.04.2021 15:48
как же так, а грянет война?
или зачем топливо, если даже и всё ещё нет оборонзаказа на 2021?
19.04.2021 15:49
Та й хрєн на вас,дебіли,за гроші паливо не в змозі купити.
19.04.2021 15:50
зате бородата піхва при зарплаті
19.04.2021 15:52
А якщо не красти це паливо, то хватить на рік.
19.04.2021 15:52
Какого топлива вам еще не хватает?
19.04.2021 15:53
Фігня! В укрзалізниці є Сєря Лєщєнко! Він за мільон в місяць зарплатні може з води дніпровської зробити паливо! Бо такі гроші тільки чарівникам мають платити
19.04.2021 15:58
Проинформируйте электорат будет ли топливо для кораблика что бы покатать наблюдательный совет. Им необходимо знать в это нелегкое время. Если нет они сбросятся и потерпят. Ведь главное нет больше воров, барыг и Мальдив!
19.04.2021 16:00
Та коли ж ви вже навчитесь відрізняти паливо від пального!
19.04.2021 16:29
Агенти засраші, перед наступом орди, виводять з ладу транспортну систему(основний елемент логістики ЗСУ).
19.04.2021 16:35
это диверсия...
19.04.2021 16:37
диверсия перед наступлением московитов.
19.04.2021 17:38
ПремиЮ, ПремиЮ, за каждое событие, за каждый косяк требуйте ПремиЮ !!!!!
19.04.2021 18:14
ПОЕЗДОВ НА ТОПЛЕВЕ НЕТ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРО ОПять народу үши терепят
20.04.2021 13:40
 
 