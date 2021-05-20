Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну треба припинити вже зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході пресконференції.

Президента запитали, чи можливо припинити війну, поки Путін президент Росії.

"У нас немає шансу іншого. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін - президент РФ. Я дуже цього хочу, я в це вірю", - сказав Зеленський.

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