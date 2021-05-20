Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну треба припинити вже зараз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході пресконференції.
Президента запитали, чи можливо припинити війну, поки Путін президент Росії.
"У нас немає шансу іншого. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін - президент РФ. Я дуже цього хочу, я в це вірю", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+50 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар20.05.2021 14:18
+47 Иван Петров 46dae11c
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+43 metal35
показати весь коментар20.05.2021 14:16
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Будь ласка, зачекайте...
главное же ж успєть сліть укрАінскіє інтєрєси і угадіть валадімєру валадімєравічу....
ну,впрочем,этой уете не привыкать..
давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бівает долгою а жизнь еще длинней"
Такое послание ЗЕРО фюреру.
А в ответ фюрер, лавров и патрушев
"мы к вам заехали на час,привет,бонжур,хеллоу. Во всей вселенной мы разбили в пух и прах проклятых конкурентов. Нука все вместе - уши развесте, лучше по хорошему хлопайте в ладоши все." А Гнусавый Поц опять,как и год назад, петлял,вертелся на кацапском крючке,юлил,хрипел,лукавил,жеманничал как бабушка юля. даже нарядился в кацапский однострой. Опять, как и год назад, не повезло умершим Тогда передавал привет евреям в бабином Яру, а сейчас -за сутки от ковида умерших нет. Но как расписал свою борьбу с конкурентами на выборах(уже с Кличком) а кто следующий конкурент? давайте КИВУ на предвыборную гонку. Пора начинать
лагает здаться"......
Хотя, может бубочка и не вживался в эту роль а всегда таким был... ЗЕбанутым идиотом.