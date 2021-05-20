Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну нужно прекратить уже сейчас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Президента спросили, возможно ли прекратить войну, пока Путин президент России.

"У нас нет шанса другого. Мы должны прекратить войну сейчас, когда президент Путин - президент РФ. Я очень этого хочу, я в это верю", - сказал Зеленский.

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