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Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну нужно прекратить уже сейчас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Президента спросили, возможно ли прекратить войну, пока Путин президент России.

"У нас нет шанса другого. Мы должны прекратить войну сейчас, когда президент Путин - президент РФ. Я очень этого хочу, я в это верю", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+50
Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3193
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20.05.2021 14:18
+47
Войну можно либо выиграть, либо проиграть, либо заморозить. Что-то я не припомню в истории вариантов "прекратить".
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20.05.2021 14:22
+43
что этот дебил зеленый несет
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20.05.2021 14:16
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Так прекращай, какого хрена сопли жуёшь, уже два года, об этом байки рассказываешь, навешал всем лапшу на уши и довольный.
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20.05.2021 19:50 Ответить
Ох он и дурак.
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20.05.2021 20:08 Ответить
негайно, негайно прєкращать вайну на условиях путєна пока оно нє сдохло, так, шмаркля?

главное же ж успєть сліть укрАінскіє інтєрєси і угадіть валадімєру валадімєравічу....
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20.05.2021 21:26 Ответить
Юрий Тютчев, отсоси у Зеленского, и будет тебе счастье вместо 8 областей востока и юга украинского региона..
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20.05.2021 21:55 Ответить
раз...два..
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20.05.2021 21:56 Ответить
эх,был юрка,да по 3,14де пошёл..
ну,впрочем,этой уете не привыкать..
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20.05.2021 21:58 Ответить
И это будет здесь кудахтать чмо с тюрской фамилией - рюзкий потому что глаз узкий 😃
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20.05.2021 22:57 Ответить
А может лучше дать независимость угнетенным и обворованным многочилсенным народам России? От имперского Кремля.
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20.05.2021 22:58 Ответить
Нет, это не просто дурак, а типичный малорос.
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21.05.2021 02:22 Ответить
"Гляжусь в тебя как в зеркало, и вижу в нем любовь свою и думаю о ней.
давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бівает долгою а жизнь еще длинней"
Такое послание ЗЕРО фюреру.
А в ответ фюрер, лавров и патрушев
"мы к вам заехали на час,привет,бонжур,хеллоу. Во всей вселенной мы разбили в пух и прах проклятых конкурентов. Нука все вместе - уши развесте, лучше по хорошему хлопайте в ладоши все." А Гнусавый Поц опять,как и год назад, петлял,вертелся на кацапском крючке,юлил,хрипел,лукавил,жеманничал как бабушка юля. даже нарядился в кацапский однострой. Опять, как и год назад, не повезло умершим Тогда передавал привет евреям в бабином Яру, а сейчас -за сутки от ковида умерших нет. Но как расписал свою борьбу с конкурентами на выборах(уже с Кличком) а кто следующий конкурент? давайте КИВУ на предвыборную гонку. Пора начинать
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21.05.2021 06:37 Ответить
Думаю, що кликуха "*****" наразі більше більше пасує саме Зеленському.
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21.05.2021 07:18 Ответить
******* скорее.... такое маааааленкое но оччччень наглое
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21.05.2021 07:20 Ответить
У нього вже було прізвисько Сцикло, а в американців Моніка Зелінські. На )(уйло він не тягне
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21.05.2021 09:28 Ответить
найкраще йому пасує осика
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21.05.2021 10:49 Ответить
если сократить все дроби в виде мансов-риверансов то в сухом остатке мы имеем " кац пред-
лагает здаться"......
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21.05.2021 07:19 Ответить
Маніакальне бажання здати Україну )(уйлу під лозунгами миру. Для цього і буде проведено референдум, щоб спитати у мудрого наріду, що краще дешевий газ чи життя під рашистським чоботом. Вгадати відповідь не складно
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21.05.2021 09:26 Ответить
Опять это малоруZZкое вороватое брехло свою чушь несёт. Вместо мобилизации страны для победы над внутренними и внешними врагами и развития - дезориентирующая и обманчивая прутня про какое-то "прекращение" войны.
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21.05.2021 10:48 Ответить
Ну что вы все напали на бубочку? Какой спрос с идиота? Его-бы в дурку, в Глеваху, говорят, там на таких идиотах, как найвелычнишый, специализируются, может там его и вылечат. Просто бубочка так вжился в роль идиота с квартала, что не может выйти с этой роли.
Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1488 Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1488 Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5261
Хотя, может бубочка и не вживался в эту роль а всегда таким был... ЗЕбанутым идиотом.
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21.05.2021 10:52 Ответить
Что значит "прекратить войну по Зеленскому". Если просто перестать стрелять, это не прекращение войны, это замораживание конфликта ( на время которое сам себе установит агрессор) Передача под якобы "контроль" на особых условиях ОРДЛО и оставление Крыма за скобками, это тоже по сути замороженный конфликт с очагом напряжения уже внутри государства. В моем понимании прекращение войны это - 1) возврат ОРДЛО, Крыма и Севастополя без всяческих условий ( ни каких амнистий, своих полицейских формирований, судов, администраций, особых статусов, законов по языку, особых связей с РФ, российских паспортов ( и гражданства) 2) ликвидации военных баз РФ в Крыму и Севастополе. 3) невмешательство в дела Украины ( внутренние и международные). Это обязательные условия. А дальше переговоры о компенсации за нанесенный Украине ущерб и наказание военных преступников РФ и бежавших туда преступников, бывших граждан Украины. И МИР. ( особенно если он будет подкреплен вступлением Украины в НАТО и ЕС. ( все остальные варианты, это либо замораживание конфликта по разным схемам, а не мир.)
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21.05.2021 11:34 Ответить
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