Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну нужно прекратить уже сейчас.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.
Президента спросили, возможно ли прекратить войну, пока Путин президент России.
"У нас нет шанса другого. Мы должны прекратить войну сейчас, когда президент Путин - президент РФ. Я очень этого хочу, я в это верю", - сказал Зеленский.
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+50 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+47 Иван Петров 46dae11c
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+43 metal35
показать весь комментарий20.05.2021 14:16
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главное же ж успєть сліть укрАінскіє інтєрєси і угадіть валадімєру валадімєравічу....
ну,впрочем,этой уете не привыкать..
давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бівает долгою а жизнь еще длинней"
Такое послание ЗЕРО фюреру.
А в ответ фюрер, лавров и патрушев
"мы к вам заехали на час,привет,бонжур,хеллоу. Во всей вселенной мы разбили в пух и прах проклятых конкурентов. Нука все вместе - уши развесте, лучше по хорошему хлопайте в ладоши все." А Гнусавый Поц опять,как и год назад, петлял,вертелся на кацапском крючке,юлил,хрипел,лукавил,жеманничал как бабушка юля. даже нарядился в кацапский однострой. Опять, как и год назад, не повезло умершим Тогда передавал привет евреям в бабином Яру, а сейчас -за сутки от ковида умерших нет. Но как расписал свою борьбу с конкурентами на выборах(уже с Кличком) а кто следующий конкурент? давайте КИВУ на предвыборную гонку. Пора начинать
лагает здаться"......
Хотя, может бубочка и не вживался в эту роль а всегда таким был... ЗЕбанутым идиотом.