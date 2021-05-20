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Росія "виб'є зуби" тим, хто спробує "відкусити" Сибір, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія

Росія "виб'є зуби" тим, хто має намір "відкусити" Сибір під приводом того, що вона несправедливо належить Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні організаційного комітету "Перемога".

"Хтось навіть публічно наважується говорити, що несправедливо, нібито, що Росії належать багатства такого регіону, як Сибір, тільки одній країні ... Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити - але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так, щоб вони не могли кусатися, і запорука цього - розвиток збройних сил", - зазначив президент країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Багато китайців довкола. Все вже китайською мовою. Думаю, що хоч на концерті будуть наші", - російська співачка Мілявська про гастролі в Іркутську. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Москва доїть сибіряків. Сама жирує, а ті існують.
Не справедливо це.
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20.05.2021 17:09
+44
Россия "выбьет" зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь, - Путин - Цензор.НЕТ 2370
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20.05.2021 17:13
+41
Я вважаю, що сибіряки, як нащадки українців, які розбудували ті території, мають отримати незалежність від моцкалів нахлібників.
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20.05.2021 17:14
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Шо ? Хде? Када?... мож я шо-та пропустил? А чавой это пыня заскулил по поводу своих епеней? Кто ему посмел угрожать? Ай-я-яй...
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21.05.2021 01:53 Відповісти
ЯК 140 МiЛiОНiВ ЛЮДУ БРАТ СЯ МАЕ.
А в ЕеСi е 500 - Про що "брат" ся дбае?
Якщо пiде вiн вiйною Супроти Европи,
Чим прикрие злиднi Трiшка- дупу АЗIОПИ?
А сакура, що в Джопенi, Квiтне-розквiтае...
Тiльки чукчi - не до того: Бiдних загибае.
Ой, сьокай - щедрий край,Тiльки не для чукчiв,
Та сакурi байдуже: Буде й в них квiтуча.
Бо сакура та жень-шень Мають гарнi квiти,
То й не дивно в породiллi мають многа дiти.
P.S. Вже в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають, В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила, До водички клала.
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21.05.2021 01:59 Відповісти
Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?

Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
ЗЫ...Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi - та й косими стали…
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21.05.2021 02:14 Відповісти
Як на тому бережку Катюша волала
Про 2-х сотого Iванка, Себе все картала…
Та зацiпило б тобi , Досить вже волати:
Знала ж хiвря куди "орла" Мала вiдпускати.
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21.05.2021 02:52 Відповісти
До спiвмешканцiв краiни дикунiв:
ЧИ БУЛА У ВАС ЦЯ МРiЯ - Жити з усiма в добрi?
А не так, як та повiя -Тiльки з вигоди в любвi...
Звiсно, як Китай пов*яже У родствi й "любвi" своiй,
Жаба цицьку вам покаже, тодi, пиню , вже й говiй
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21.05.2021 02:23 Відповісти
. У ТАЙОЖНIЙ СТОРОНI Брехню один ляпа…
Так брехати ж межи очi - Погана ознака.
Що ж виходить, ми у себе, Крим хтiли вiдтяти,
Й до зелених чоловiчкiв Бiгли ся звертати?

ЗЫ...Тiльки те вiн не всвiдомить: Й Тау-Кита, також мать,
У Сибiру скрепу бачить - Прийде братцiв визволять.
Адже Крим iм - показовий I, до речi, наказовий:
Якщо ж будеш ти тручать, Кузкiна вам буде мать.
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21.05.2021 02:41 Відповісти
Скоро, браття, я те бачу, Ми Донбас повернем.
Що до Криму, так утнем, Що Кремлю й вiдверне.
Горе-кремль ще й до Китаю Данину поверне -
Забайкальський ввесь Сибiр Й до Уралу землi.
ЗЫ..НАТО ж вдячне за Вкраiну Вовi, що у Кремлi.
Бо ранiше навiть в мрiях не йшли у цi Землi.
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21.05.2021 02:55 Відповісти
китай потихоньку сибирь отбирает. и с зубами всё ок!
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21.05.2021 05:46 Відповісти
Специально для кремлевского педофила -путина. Я хотел бы уточнить: так ты, что решил, что тебе позволено анексировать и оккупировать территории соседних с ерефией государств, убивать ее граждан и воинов - защитников? Так вот помни, что твоя, созданная тобой террористическая страна Росссия, в мире на планете Земля никому не нужна!!! И самое главное это то, что России никто в мире не угрожает. Все, что ты придумал об угрозе россии - это фейк, подпитка своих ватных сограждан с нарушенной психикой и неустоявшимися мозгами. А то что твои террористеческие войска бъют там где они влезли на чужую территори, то это факт. И не спасет тебя то, что ты ввел гостайну о своих погибших террористах в Молдове, в Грузии, в Украине, в Сирии и других государствах мира, где ты воюешь против народов этих государств. То, что ты изображаешь из себя "голубя мира" это ты продолжай рассказывать своим ватникам, которые тебя видят царем ерефии. Все страны куда ты принес войну, смерть их гражданам, горе в семьи, разруху, доподлинно знают цену твоему миру. Ты -убийца! Мы тут для тебя подготовили кое-что в подарок за твое "миролюбие". Ты наверное помнишь песню "Священная война", так вот это тебе в подарок, выучишь наизусть и будешь петь ее своим гопникам, своим террористическим войскам. А на счет выбитых зубов, так я тебе скажу: ты их оставишь там куда прийдешь с войной и разрухой. Ну так вот: песня "Священная война" 9 мая 2021 год, специально для тебя - кремлевского педофила:
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная, вскипает,как волна,-
Идет война народная , Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать,
Поля ее просторные, не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война.
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики, за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет войне народная, Священная война!"
Ну вот как-то так. Так что читай, учи и пой своему окружению, может вам всем понравится. Ну пока. Пишите письма, как говорил Остап Бендер!
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21.05.2021 07:43 Відповісти
Чим виб'є ?
х**ло, як завжди, на своєму = нарєчії= з пітерської = подворотни= ( не знаю, як це буде українською).
Заберуть - і не спитають.
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21.05.2021 07:47 Відповісти
задвiрки
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21.05.2021 13:32 Відповісти
Специально для кремлевского педофила -путина. Я хотел бы уточнить: так ты, что решил, что тебе позволено анексировать и оккупировать территории соседних с ерефией государств, убивать ее граждан и воинов - защитников? Так вот помни, что твоя, созданная тобой террористическая страна Росссия, в мире на планете Земля никому не нужна!!! И самое главное это то, что России никто в мире не угрожает. Все, что ты придумал об угрозе россии - это фейк, подпитка своих ватных сограждан с нарушенной психикой и неустоявшимися мозгами. А то что твои террористеческие войска бъют там где они влезли на чужую территори, то это факт. И не спасет тебя то, что ты ввел гостайну о своих погибших террористах в Молдове, в Грузии, в Украине, в Сирии и других государствах мира, где ты воюешь против народов этих государств. То, что ты изображаешь из себя "голубя мира" это ты продолжай рассказывать своим ватникам, которые тебя видят царем ерефии. Все страны куда ты принес войну, смерть их гражданам, горе в семьи, разруху, доподлинно знают цену твоему миру. Ты -убийца! Мы тут для тебя подготовили кое-что в подарок за твое "миролюбие". Ты наверное помнишь песню "Священная война", так вот это тебе в подарок, выучишь наизусть и будешь петь ее своим гопникам, своим террористическим войскам. А на счет выбитых зубов, так я тебе скажу: ты их оставишь там куда прийдешь с войной и разрухой. Ну так вот: песня "Священная война" 9 мая 2021 год, специально для тебя - кремлевского педофила:
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная, вскипает,как волна,-
Идет война народная , Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать,
Поля ее просторные, не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война.
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики, за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет войне народная, Священная война!"
Ну вот как-то так. Так что читай, учи и пой своему окружению, может вам всем понравится. Ну пока. Пишите письма, как говорил Остап Бендер!
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21.05.2021 07:47 Відповісти
Выбьет зубы себе,что бы брать на рот безопаснее было?
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21.05.2021 10:05 Відповісти
Сибір уже давно наполовину не ваш - дефакто, а деюре він таким стане, коли посипеться засрашка, а це вже не за горами.
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21.05.2021 10:40 Відповісти
95% территории мокшанской ымпенрии - захваченная и анексированная террритория других народов!
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21.05.2021 11:17 Відповісти
Буде цікаво подивитися, як вони "вибиватимуть зуби" Китаю...
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21.05.2021 14:46 Відповісти
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