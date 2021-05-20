Росія "виб'є зуби" тим, хто спробує "відкусити" Сибір, - Путін

Росія "виб'є зуби" тим, хто має намір "відкусити" Сибір під приводом того, що вона несправедливо належить Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні організаційного комітету "Перемога".

"Хтось навіть публічно наважується говорити, що несправедливо, нібито, що Росії належать багатства такого регіону, як Сибір, тільки одній країні ... Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити - але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так, щоб вони не могли кусатися, і запорука цього - розвиток збройних сил", - зазначив президент країни-агресора.

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