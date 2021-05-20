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Россия "выбьет" зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия "выбьет зубы" тем, кто намерен "откусить" Сибирь под предлогом того, что она несправедливо принадлежит России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа".
"Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить - но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого - развитие вооруженных сил", - отметил президент страны-агрессора.
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А в ЕеСi е 500 - Про що "брат" ся дбае?
Якщо пiде вiн вiйною Супроти Европи,
Чим прикрие злиднi Трiшка- дупу АЗIОПИ?
А сакура, що в Джопенi, Квiтне-розквiтае...
Тiльки чукчi - не до того: Бiдних загибае.
Ой, сьокай - щедрий край,Тiльки не для чукчiв,
Та сакурi байдуже: Буде й в них квiтуча.
Бо сакура та жень-шень Мають гарнi квiти,
То й не дивно в породiллi мають многа дiти.
P.S. Вже в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають, В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила, До водички клала.
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
ЗЫ...Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi - та й косими стали…
Про 2-х сотого Iванка, Себе все картала…
Та зацiпило б тобi , Досить вже волати:
Знала ж хiвря куди "орла" Мала вiдпускати.
ЧИ БУЛА У ВАС ЦЯ МРiЯ - Жити з усiма в добрi?
А не так, як та повiя -Тiльки з вигоди в любвi...
Звiсно, як Китай пов*яже У родствi й "любвi" своiй,
Жаба цицьку вам покаже, тодi, пиню , вже й говiй
Так брехати ж межи очi - Погана ознака.
Що ж виходить, ми у себе, Крим хтiли вiдтяти,
Й до зелених чоловiчкiв Бiгли ся звертати?
ЗЫ...Тiльки те вiн не всвiдомить: Й Тау-Кита, також мать,
У Сибiру скрепу бачить - Прийде братцiв визволять.
Адже Крим iм - показовий I, до речi, наказовий:
Якщо ж будеш ти тручать, Кузкiна вам буде мать.
Що до Криму, так утнем, Що Кремлю й вiдверне.
Горе-кремль ще й до Китаю Данину поверне -
Забайкальський ввесь Сибiр Й до Уралу землi.
ЗЫ..НАТО ж вдячне за Вкраiну Вовi, що у Кремлi.
Бо ранiше навiть в мрiях не йшли у цi Землi.
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная, вскипает,как волна,-
Идет война народная , Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать,
Поля ее просторные, не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война.
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики, за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет войне народная, Священная война!"
Ну вот как-то так. Так что читай, учи и пой своему окружению, может вам всем понравится. Ну пока. Пишите письма, как говорил Остап Бендер!
х**ло, як завжди, на своєму = нарєчії= з пітерської = подворотни= ( не знаю, як це буде українською).
Заберуть - і не спитають.
" 1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчикам Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей.
Пусть ярость благородная, вскипает,как волна,-
Идет война народная , Священная война!
3. Не смеют крылья русские над Украиною летать,
Поля ее просторные, не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война.
4. Дадим врагу - агрессору всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики, за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет войне народная, Священная война!"
Ну вот как-то так. Так что читай, учи и пой своему окружению, может вам всем понравится. Ну пока. Пишите письма, как говорил Остап Бендер!