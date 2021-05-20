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Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат

Фігурантка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь поки відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Дугарь Микола Ореховський заявив у коментарі "Суспільному"

"Вона сказала, що не буде давати коментарі нікому з цього питання... Вона сама вирішить, у який спосіб відповість всім, бо її багато почали з цим питанням набирати.... Тому вона зараз подумає, коли вщухнуть всі ці питання, і дасть свої пояснення чи коментарі, якщо забажає", — зазначив він.

На запитання, чи справді Дугарь надсилала повідомлення президенту Зеленському, адвокат відповів, що не може "давати за свою підзахисну такі відповіді". При цьому Ореховський додав, що якщо президент подібне сказав — "значить він відповідає за свої слова".

Видання зазначає, що інший адвокат Віталій Коломієць взагалі відмовився коментувати ці заяви.

Читайте також: Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже. ВIДЕО
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Топ коментарі
+27
про що можна переписуватися з ідіотом, який на день вишиванки одягає косоворотку і лапті? Дугарь еще думает будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат - Цензор.НЕТ 506
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20.05.2021 19:59
+19
в єрмака.
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20.05.2021 20:05
+16
Когда у земрази поняли что сабаков втянул бубочку в свою игру они начали операцию "план В"
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20.05.2021 20:04
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С таким харантом лучше молчать, чем говорить.
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20.05.2021 19:57 Відповісти
И я не удивлюсь, если ЗЕленский завтра заявит, что.....

он 500 дней переписывался с Рифмастером 🤔
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20.05.2021 22:19 Відповісти
про що можна переписуватися з ідіотом, який на день вишиванки одягає косоворотку і лапті? Дугарь еще думает будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат - Цензор.НЕТ 506
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20.05.2021 19:59 Відповісти
От цікаво де воно ту косоворотку будучи в Україні дістало?)
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20.05.2021 20:00 Відповісти
в єрмака.
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20.05.2021 20:05 Відповісти
думаете єрмак свою віддав? А самому шо надіть?)
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20.05.2021 20:08 Відповісти
Да за твои и мои деньги ему ее и пошили...индивидуально..и обошлась она наверное не слабо для бюджета...да еще и ленке...
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20.05.2021 20:06 Відповісти
Я же уже писал, это нутро зепреза, сквозь костюмчик и майку просвечивает.
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20.05.2021 20:08 Відповісти
Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 3506 а скрізь трюсєля нічого нічого не побачили?
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20.05.2021 22:03 Відповісти
Гірше Блазня в косоворотці може бути лише розжирілий олігарх, ряджений у форму Верховного головнокомандувача ЗСУ, який для показухи влазитьу бойову машину, прогинаючи її амортизатори до землі.
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20.05.2021 20:56 Відповісти
В Оман злітало
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20.05.2021 21:47 Відповісти
про что угодно. Если из-за этого утырка тебя посадили, то я будешь любоё дерьмо в уши лить. Не хочется быть жертвой какого-то припадочного карликового ублюдка
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21.05.2021 01:39 Відповісти
Ее просто тупо использовали чтоб отмазать зеленского от зашквара.
Похоже что и втемную.
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20.05.2021 19:59 Відповісти
Когда у земрази поняли что сабаков втянул бубочку в свою игру они начали операцию "план В"
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20.05.2021 20:04 Відповісти
Ну переписывались...
Что здесь такого?
Извините, но это странное поведение.
Там же не любовные письма и не военная тайна.
Всё дело в имидже, который может пострадать в глазах активистов и волонтёров из-за общения с "врагом".
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20.05.2021 20:00 Відповісти
Перепиской штопаные пытались набрать очки в глазах "активистов и волонтёров".
Четкая пиар-заготовка для вопросов по делу Шеремета.
Дугарь циничненько использовали.
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20.05.2021 20:05 Відповісти
Что мешает ей самой об этом сказать?
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20.05.2021 20:09 Відповісти
Опять,в камеру-не хочет. Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 136
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20.05.2021 20:10 Відповісти
Невиновный человек просидел полгода в тюрьме куда ее могут вернуть в момент.
действительно что мешает.
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20.05.2021 20:13 Відповісти
ты видать с зеленским один юрфак закончил.
Не она должна доказать что ее там не было, а следствие что она там была. А с єтим у вас туго.
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20.05.2021 20:23 Відповісти
Я ж не против.
Ничего противозаконного я не требую, только ответить на два вопроса - "что и где".
На нет и суда нет.
Вот следователи и ищут доказательства.
Времени прошло много, дело трудное.
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21.05.2021 07:05 Відповісти
Теперь её снова посадят? Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 5305
Ну вот... И ничего страшного.
А за имидж свой она переживает, потому и оправдывается.
Всё просто и понятно.
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21.05.2021 08:11 Відповісти
"Все смешалось в доме Облонских." )
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21.05.2021 06:43 Відповісти
Именно,год-делом,не интересовался,а тут переписка...Совпадение? Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 816
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20.05.2021 20:09 Відповісти
Именно так, она, по наивности, не просекла фишку
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20.05.2021 20:49 Відповісти
Ну да. "Ваня, я ваша навеки!" и смайлик. Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 9960
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21.05.2021 06:46 Відповісти
Возможны два варианта её комментариев:
1. Да, переписывались.
2. Нет, не переписывались.
Мне абсолютно не интересно содержание их переписки. Почему она не хочет признать очевидное? Абсолютно проигрышное поведение.
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20.05.2021 20:07 Відповісти
Знову рубрика "Цікаво"
Цікаво: а переписка Федини та Звіробій з найвеличнішим чому набула такого розголосу і таких сумних наслідків для Федини та Звіробій? Невже в ОПі зробили висновки? Може провели апроксимацію від переписки Федини та Марусі у часі і вийшли на хіт харківських фанатів про "Вова - ху..."?
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20.05.2021 20:11 Відповісти
Это была не переписка.
Это было видео в ютуб.
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20.05.2021 20:19 Відповісти
Если Зеля разгласил частную переписку в личных, шкурных, или политических целях... ...с барышней... ...с ущемлением её прав и свобод... ... хм...

Не лох он простой -- это точно! -- поц дырявый -- дешёвка рваная...
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20.05.2021 20:12 Відповісти
У вас только сейчас открылись глаза??
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20.05.2021 20:50 Відповісти
-- не -- я тут уже давно, с закрытыми глазами, все мели знаю...*)
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20.05.2021 20:53 Відповісти
А что Дугарь комментировать ? Даже Мендель ничего не комментирует про свои отношения со шмарклей.
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20.05.2021 20:49 Відповісти
Напомнило старый анекдот
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не
по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!
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20.05.2021 21:19 Відповісти
Компинсация???Печально(((
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20.05.2021 21:57 Відповісти
Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 4752 "Свой среди чужих, чужой среди своих"..."Єто зальот"...
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20.05.2021 22:01 Відповісти
Вони тепер мають Зеленському написати - "теперь ходи оглядывайся, падла - за твой косяк тебя перо с маслиной где-то заждались".
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20.05.2021 22:16 Відповісти
..ннну чо..??- знач е чим думать...- хотя такой подмышечный ответ её не украшает...(((
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21.05.2021 00:11 Відповісти
А может надо было у Яны спросить даёт ли она согласие чтобы он показал эту переписку. Когда уже ты будешь считаться с мнением других, а не подсирать им? Когда уже ты хотя бы мужиком станешь, а ? До президента тебе как до луны. Я бы прилюдно изничтожила тебя, ничтожество. Ужас. Хуже базарной бабы.
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21.05.2021 00:24 Відповісти
 
 