Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат

Фігурантка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь поки відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Дугарь Микола Ореховський заявив у коментарі "Суспільному"

"Вона сказала, що не буде давати коментарі нікому з цього питання... Вона сама вирішить, у який спосіб відповість всім, бо її багато почали з цим питанням набирати.... Тому вона зараз подумає, коли вщухнуть всі ці питання, і дасть свої пояснення чи коментарі, якщо забажає", — зазначив він.

На запитання, чи справді Дугарь надсилала повідомлення президенту Зеленському, адвокат відповів, що не може "давати за свою підзахисну такі відповіді". При цьому Ореховський додав, що якщо президент подібне сказав — "значить він відповідає за свої слова".

Видання зазначає, що інший адвокат Віталій Коломієць взагалі відмовився коментувати ці заяви.

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