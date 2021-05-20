Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фігурантка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь поки відмовляється коментувати заяви президента Володимира Зеленського про їхнє листування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Дугарь Микола Ореховський заявив у коментарі "Суспільному"
"Вона сказала, що не буде давати коментарі нікому з цього питання... Вона сама вирішить, у який спосіб відповість всім, бо її багато почали з цим питанням набирати.... Тому вона зараз подумає, коли вщухнуть всі ці питання, і дасть свої пояснення чи коментарі, якщо забажає", — зазначив він.
На запитання, чи справді Дугарь надсилала повідомлення президенту Зеленському, адвокат відповів, що не може "давати за свою підзахисну такі відповіді". При цьому Ореховський додав, що якщо президент подібне сказав — "значить він відповідає за свої слова".
Видання зазначає, що інший адвокат Віталій Коломієць взагалі відмовився коментувати ці заяви.
Будь ласка, зачекайте...
он 500 дней переписывался с Рифмастером 🤔
Похоже что и втемную.
Что здесь такого?
Извините, но это странное поведение.
Там же не любовные письма и не военная тайна.
Всё дело в имидже, который может пострадать в глазах активистов и волонтёров из-за общения с "врагом".
Четкая пиар-заготовка для вопросов по делу Шеремета.
Дугарь циничненько использовали.
действительно что мешает.
Не она должна доказать что ее там не было, а следствие что она там была. А с єтим у вас туго.
Ничего противозаконного я не требую, только ответить на два вопроса - "что и где".
На нет и суда нет.
Вот следователи и ищут доказательства.
Времени прошло много, дело трудное.
Ну вот... И ничего страшного.
А за имидж свой она переживает, потому и оправдывается.
Всё просто и понятно.
1. Да, переписывались.
2. Нет, не переписывались.
Мне абсолютно не интересно содержание их переписки. Почему она не хочет признать очевидное? Абсолютно проигрышное поведение.
Цікаво: а переписка Федини та Звіробій з найвеличнішим чому набула такого розголосу і таких сумних наслідків для Федини та Звіробій? Невже в ОПі зробили висновки? Може провели апроксимацію від переписки Федини та Марусі у часі і вийшли на хіт харківських фанатів про "Вова - ху..."?
Это было видео в ютуб.
Не лох он простой -- это точно! -- поц дырявый -- дешёвка рваная...
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не
по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!