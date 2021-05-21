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Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС "нормандської четвірки", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров блокує проведення зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кулеби, у нього немає контакту з Лавровим.

"Нічого не змінилося, немає. Ми продовжуємо намагатися з моїми французьким і німецьким колегами все-таки зібрати "нормандський формат" на рівні міністрів, але Сергій Лавров є доволі професійним дипломатом, щоб дуже вишукано і красиво уникати цієї зустрічі", - зазначив міністр.

Читайте: Я робив запит на розмову з Лавровим, але безрезультатно, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А зачем кацапам эти встречи ? Все уже решено окончательно и дальше по их плану только война... КРАПКА
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21.05.2021 00:54
+4
"Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
Конь педальный он, в загоне...
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4821
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21.05.2021 01:36
+3
Кулеба, конь хоть и лошадь, но ты ему не ровня. Он порешает вопросы с Блинкеном, который неделю назад пудрил мозги тебе и твоему недолугому шефу.
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21.05.2021 01:28
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...это зелепузые просто не знают, чем лавруна заинтересовать Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5825
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4016
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21.05.2021 00:45 Відповісти
А зачем кацапам эти встречи ? Все уже решено окончательно и дальше по их плану только война... КРАПКА
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21.05.2021 00:54 Відповісти
Кулеба, конь хоть и лошадь, но ты ему не ровня. Он порешает вопросы с Блинкеном, который неделю назад пудрил мозги тебе и твоему недолугому шефу.
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21.05.2021 01:28 Відповісти
Ну да, в отличие от печальной лошади опг Озеро, Кулеба хотя бы человек, хоть и зеленый)
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21.05.2021 08:18 Відповісти
"Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
Конь педальный он, в загоне...
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4821
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21.05.2021 01:36 Відповісти
Просто у вас овёс не той системы.
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21.05.2021 03:21 Відповісти
Чо карактерно - у Лаврова рожа имеет выражение как у вокзального напёрсточника.
Хитрое, блудливое, бздливое тварюшко

которое только что спимстило кусок мяса с прилавка и село на него что бы не было видно стыренное...
----------------------------------- Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1784 ------------------------------------
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21.05.2021 04:13 Відповісти
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6978 Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6801
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21.05.2021 07:16 Відповісти
Куйло, ты лучше в жопу поцелуй уставшего сивого мерина. Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8401 Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8401 Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8401
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21.05.2021 07:50 Відповісти
Неуловимый Джо, а почему неуловимый?
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21.05.2021 07:55 Відповісти
А навіщо йому така зустріч, як є надія на зустріч путіна і Найсвітлішого без свідків? Там йому зуй покаже компру на поставку порошка, на контракти з російськими телеканалами і розписки в отримані грошей у кацапів і Гундос миттєво проведе референдум по питаннях, які потрібні кацапам і здасть Україну без війни.
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21.05.2021 08:10 Відповісти
Зачем встречи, "форматы", разговоры-переговоры, если новый гитлер (путинская кагебешная мразь) дала установку разложить Украину. Вот "красиво" и прикривается...
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21.05.2021 08:40 Відповісти
Наша Ахиллесова пята это шмаркля. Путлер это прекрасно знает, на неё и будет давить.
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21.05.2021 08:53 Відповісти
końska twarz (лошадиное лицо)
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21.05.2021 09:23 Відповісти
О чём говороить, если Зеля не выполнил домашнее задание.
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21.05.2021 09:39 Відповісти
Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2285.
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21.05.2021 10:18 Відповісти
 
 