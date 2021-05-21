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Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лавров избегает встречи на уровне глав МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров блокирует проведения встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Кулебы, у него нет контакта с Лавровым.

"Ничего не изменилось, нет. Мы продолжаем пытаться с моими французским и немецким коллегами все же собрать "нормандский формат" на уровне министров, но Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи", - отметил министр.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
А зачем кацапам эти встречи ? Все уже решено окончательно и дальше по их плану только война... КРАПКА
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21.05.2021 00:54
+4
"Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
Конь педальный он, в загоне...
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4821
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21.05.2021 01:36
+3
Кулеба, конь хоть и лошадь, но ты ему не ровня. Он порешает вопросы с Блинкеном, который неделю назад пудрил мозги тебе и твоему недолугому шефу.
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21.05.2021 01:28
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...это зелепузые просто не знают, чем лавруна заинтересовать Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5825
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4016
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21.05.2021 00:45 Ответить
А зачем кацапам эти встречи ? Все уже решено окончательно и дальше по их плану только война... КРАПКА
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21.05.2021 00:54 Ответить
Кулеба, конь хоть и лошадь, но ты ему не ровня. Он порешает вопросы с Блинкеном, который неделю назад пудрил мозги тебе и твоему недолугому шефу.
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21.05.2021 01:28 Ответить
Ну да, в отличие от печальной лошади опг Озеро, Кулеба хотя бы человек, хоть и зеленый)
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21.05.2021 08:18 Ответить
"Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
Конь педальный он, в загоне...
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4821
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21.05.2021 01:36 Ответить
Просто у вас овёс не той системы.
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21.05.2021 03:21 Ответить
Чо карактерно - у Лаврова рожа имеет выражение как у вокзального напёрсточника.
Хитрое, блудливое, бздливое тварюшко

которое только что спимстило кусок мяса с прилавка и село на него что бы не было видно стыренное...
----------------------------------- Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1784 ------------------------------------
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21.05.2021 04:13 Ответить
Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6978 Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6801
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21.05.2021 07:16 Ответить
Куйло, ты лучше в жопу поцелуй уставшего сивого мерина. Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8401 Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8401 Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8401
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21.05.2021 07:50 Ответить
Неуловимый Джо, а почему неуловимый?
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21.05.2021 07:55 Ответить
А навіщо йому така зустріч, як є надія на зустріч путіна і Найсвітлішого без свідків? Там йому зуй покаже компру на поставку порошка, на контракти з російськими телеканалами і розписки в отримані грошей у кацапів і Гундос миттєво проведе референдум по питаннях, які потрібні кацапам і здасть Україну без війни.
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21.05.2021 08:10 Ответить
Зачем встречи, "форматы", разговоры-переговоры, если новый гитлер (путинская кагебешная мразь) дала установку разложить Украину. Вот "красиво" и прикривается...
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21.05.2021 08:40 Ответить
Наша Ахиллесова пята это шмаркля. Путлер это прекрасно знает, на неё и будет давить.
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21.05.2021 08:53 Ответить
końska twarz (лошадиное лицо)
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21.05.2021 09:23 Ответить
О чём говороить, если Зеля не выполнил домашнее задание.
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21.05.2021 09:39 Ответить
Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2285.
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21.05.2021 10:18 Ответить
 
 