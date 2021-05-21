Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров блокирует проведения встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Кулебы, у него нет контакта с Лавровым.
"Ничего не изменилось, нет. Мы продолжаем пытаться с моими французским и немецким коллегами все же собрать "нормандский формат" на уровне министров, но Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи", - отметил министр.
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