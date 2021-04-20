РУС
Я запрашивал разговор с Лавровым, но безрезультатно, - Кулеба

Глава МИД РФ Сергей Лавров не ответил на запрос министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провести телефонный разговор.

Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я запросил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский также запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответ из Москвы не был получен.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

+12
20.04.2021 17:15 Ответить
+4
Кулеба, если хочется поговорить - поговори с цветком в горшке, он намного умнее калантарова.
20.04.2021 17:19 Ответить
+4
Похоже скоро будет украинское "22.06.1941" Все уже решено, дело считанных дней, максимум недель.

Если агент Зеленский раньше не подпишет Капитуляцию Украины и не разрешит ввод вражеских войск в Украину.

Завтра путлер будет выступать а 22.04.2021 обращение совета федерации.

Жаль что Украина за 7 лет так и не построила заводы по производству боеприпасов...
20.04.2021 17:21 Ответить
20.04.2021 17:15 Ответить
Через Маньку не пробовали наладить контакт !?
Пол литра и встреча в кармане....
20.04.2021 17:16 Ответить
Надо нанять коллекторов и пусть они звонят Лаврову по десять раз за ночь!
20.04.2021 17:16 Ответить
Закон не позволяет. Слуги они настолько законопослушны, что они не посмеют нарушить его.
20.04.2021 17:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QXL_hseBjcQ вопрос Гончаренко Меркель -убийца ли Путин и ее ответ
20.04.2021 17:18 Ответить
Леху в Президенти....
20.04.2021 17:33 Ответить
На конюшню треба дзвонити, воно там овес жре
20.04.2021 17:18 Ответить
Заняты они. На скачках. Скачют. Звоните папизже.
20.04.2021 17:18 Ответить
Кулеба, если хочется поговорить - поговори с цветком в горшке, он намного умнее калантарова.
20.04.2021 17:19 Ответить
Ну лаврову тоже , - скоро придётся с зеркалом говорить . )) .
показать весь комментарий
Я запрашивал разговор с Лавровым, но безрезультатно, - Кулеба/ Барин дома, но очень занят.-Аверченко.
20.04.2021 17:20 Ответить
Похоже скоро будет украинское "22.06.1941" Все уже решено, дело считанных дней, максимум недель.

Если агент Зеленский раньше не подпишет Капитуляцию Украины и не разрешит ввод вражеских войск в Украину.

Завтра путлер будет выступать а 22.04.2021 обращение совета федерации.

Жаль что Украина за 7 лет так и не построила заводы по производству боеприпасов...
20.04.2021 17:21 Ответить
а завтра день рождение Гитлера, а 22.04. - Ленина, однако...
20.04.2021 17:58 Ответить
Хорошо. Почему еще раз запрос не отправить?
20.04.2021 17:23 Ответить
Они не будут разговаривать с правительством Украины, т.к. готовят войну против неё, с последующим переформатирование Украины в УССР (а точнее УНР).
20.04.2021 17:26 Ответить
О чём он хотел поговорить с упоротым конём-хрен знает. Запрашивать с репогрызами разговор-это изначально показывать свою слабость. Козломордые,как истинная дичь это прекрасно чувствуют. Если они решили напасть-никакие разговоры не помогут. Если блефуют-то ты хоть их по матушке посылай каждый день-войны не будет. Странно это пояснять таким,как Кулеба.
20.04.2021 17:30 Ответить
кремляди сцыкливые, потому что преступники, вбросы делают и смотрят на реакцию Мира, проглотили, идут дальше.
20.04.2021 17:39 Ответить
Руская лошадь наглоталась арге.тинского овса . И ждёт полоумного кучера ехать на-мир -- типо " гулять будем " ... .
20.04.2021 17:32 Ответить
таки поц не признався, що йому вручив фюрер памятку про умови та хід капітуляції і це назвали кластерами. Все секретно, все чужими руками. Що ж будуть віщувати макарович та стая. Все буде секретно, РНБО погодить. А якже той секретар виглядатиме -харківські угоди це зло, а тут ?. Януквоич за Харків отримав 100 лямів. А цей значно більше. Так тільки африканські людоїди торгують країнами. В Ізраїлі вже б сидів тихо у вязниці. Грозев як раз підгадає із своїхм фільмом, коли зелена масть буде ляпати -Росія братній народ.
20.04.2021 17:33 Ответить
Walter , лучше не истери . Всі рішення РНБО будуть на цей раз виважені і покрокові і мабуть согласовані з країнами членами НАТО . Хто там шо отримав , то буде визначати суд і мабуть не український .
20.04.2021 18:25 Ответить
лавруха вещать привыкло, как радио *****, какой разговор.
20.04.2021 17:37 Ответить
запросили разговор с лавровым, а в ответ хоть бы и-го-го... кремлевская кобыла по человечески не понимает, ей бы плеть да шпоры в бока...
20.04.2021 18:17 Ответить
Власть малоросов, сцыкунов и дегенератов.
20.04.2021 18:31 Ответить
Правильно делают,что вас посылают. Вы только нацию унижаете...
20.04.2021 18:39 Ответить
Армянская Печальная лошадь-под коксом. ..
20.04.2021 18:43 Ответить
Горе ж то какое! Барин осерчали!
20.04.2021 20:44 Ответить
Навіщо? Подобаються "лошадки"?
20.04.2021 20:54 Ответить
Потому что на таких мышей, которые пищат по углам, никто не обращает внимания
22.04.2021 12:27 Ответить
 
 