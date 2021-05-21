Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2"
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Парламент звернувся до США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати проголосували за проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль стосовно зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".
За таке рішення - 292 народні депутати.
"Верховна Рада України закликає Палату представників і Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для повної і незворотної зупинки будівництва газопроводу в межах проєкту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, зокрема Nord Stream AG", - йдеться в зверненні.
Виступаючи в парламенті перед голосуванням, спікер Дмитро Разумков попросив підтримати постанову, оскільки йдеться про боротьбу за енергетичну незалежність і безпеку України, а тут "буде важко протистояти без міжнародної підтримки".
Будь ласка, зачекайте...
Так вот случилось. США больше не видят в ЗЕкоманде партнеров.
При нынешней ЗЕвласти - Украина стала офигевшим вымогателем.
Поэтому США вполне логично решили свернуть конфронтацию с ЕС. Не стоит нынешняя Украина таких осложнений.
Мантры не совсем нормальных
Что хотели- то имеют
Розраховувати на цей жлобкуватий кисіль - марна справа.
На самом деле денег в стране завались! Посмотрите, как за последние годы обогатилась небольшая кучка людей в Украине. Это все из-за неумелого, непрофессионального государственного управления. Министры приходят, на пару лет, только для того чтобы обогатится и заработать министерский стаж. После своих провалов в работе спокойно уходят, не доводя ситуацию до криминальной ответственности. Десять минут «позора» при отчете в Раде и ты свободен, но при этом обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Посмотрите, на каких машинах ездит Киев, и не только. Посмотрите, какой кортеж у президента одной из самых бедных стран Европы! Сытой и богатой Европе все это не по карману. А вы говорите, что в стране денег нет. Надо просто перестать воровать! Как сказал когда-то один незадачливый президент, одной очень "бедной страны".
Им пофигу.
Им отношения с Германией важнее, чем исчерпавшая себя кормушка в Украине
О компании Буризма слыхали?
Там в правлении был сыночек Байдена
На вопрос, чем он там занимался, накркоман и алкоголик не смог ничего сказать.
Интересно, кому шел откат?
Но это никого не интересует
Все замалчивается.
1 ч ·
Знаєте, догрались. Влада Зеленського два роки руйнувала стосунки з усім світом. Недолуго демонструвала, що всілякі Татарови та Єрмаки далі будуть на посадах. Що Україна готова руйнувати Нафтогаз та САП. Що влада буде топтати Конституцію та змолятись з адвокатом Трампа.
А тепер США готові зняти санкції з Північного потоку 2, щоб не сваритись з Німеччиною. А знаєте чому так? Бо ми перестали бути суб'єктом для світу. Ми перестали були на передовій міжнародних відносин.
Ви бачили вчора пресконференцію Зеленського. Що він там казав про міжнародну політику? Що він там казав, що своїх друзів у владі? Що він казав про звільнення Татарова чи Єрмака. Нічого. Лише захищав тих хто зашкварився по повній.
Таке і буде відношення.
Чи ставив чітко Зеленський питання, під час спілкування з Нулагд та Блінкеном, про санкції щодо ПП-2. Не думаю.
А Україна дійсно скоро буде на обочині, якщо ми терміново не будемо щось робити. І не варто тут звинувачувати США чи ФРН. Кожен думає за свої інтереси. Мабуть крім нас, котрі допустили повний «квартал» у політиці та міжнародних відносинах нашої держави.
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
21 Мая 13:34 1
0
Зеленський та Єрмак знищили можливість зупинки будівництва Nord Stream-2
США зробили заяву, що не будуть докладати максимальних зусиль по протидії будівництва Північного потоку-2. Саме тому, що України, тобто тим, хто при владі, Єрмаку та Зеленському - це непотрібно.
Mark Savchuk
Прошу вашего внимания, важный пост
Мы вас предупреждали что Ермак это российский шпион.
Месяц назад Ермак и Зеленский захватили Нафтогаз. Новый СЕО Нафтогаза Витренко ПЕРВЫМ ДЕЛОМ убирает из команды Вадима Гламаздина - главного человека в Нафтогазе, чья работа была добиваться санкций против СП2. (вот вам статья от Wall Street Journal ). Компанию лоббистов в США, которая занималась всей организационной работой - тоже убирают.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.
А в этом самое время, немецкие лоббисты (которых просто тьма) сидят в администрации Байдена и говорят "слушайте, ну вы же видите что Украина это банановая республика. Вы в своем уме ссориться с НАМИ? (самая сильная страна Европейского Союза) из-за какой-то Украины".
Во время визита главы гос.депа Блинкена в Украину, Президенту Зеленскому ЧЕТКО ДАЛИ ПОНЯТЬ - что западные партнеры не собираются жертвовать деньги своих налогоплательщиков чтобы Зеленский зарабатывали Коломойскому, Фирташу, Ахметову и Ермаку миллиарды. Или реформы - или идете наheр.
Зеленский им ответил (что и публично сказал вчера на пресс конференции) - Ермак - молодец, Татаров - красавчик, мы будем сами решать как управлять нашими государственными предприятиями, запад нам не указ.
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ЭТО ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗГОВОРА БЛИНКЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ.
Я вам 100 раз говорил что Ермак и Нафтогаз ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ (хотя конечно они тоже важны). Цель Ермака другая - рассорить Украину и Запад. ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТО жизненно важно для победы России в войне с Украиной. И вчера Кремль одержал решительную победу по СП2.
Неделю назад, Демократична Сокира на западном сейме объявила Ермаку войну. И я считаю что в этой войне должны объединить усилия все патриоты Украины. Второго шанса у нас не будет. Или мы победим Ермака, или мы потеряем Украину.
Кто то в этом сомневался
Поэтому нужно делать для себя что выгодно
Нужно делать без зазрения совести
Перенести принцип сша /америка прежде всего /
На себя /Украина прежде всего/
Подробнее: https://www.newsru.com/world/21may2021/senat_sanctions.html