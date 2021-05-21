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Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво

Парламент звернувся до США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль стосовно зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

За таке рішення - 292 народні депутати.

"Верховна Рада України закликає Палату представників і Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для повної і незворотної зупинки будівництва газопроводу в межах проєкту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, зокрема Nord Stream AG", - йдеться в зверненні.

Виступаючи в парламенті перед голосуванням, спікер Дмитро Разумков попросив підтримати постанову, оскільки йдеться про боротьбу за енергетичну незалежність і безпеку України, а тут "буде важко протистояти без міжнародної підтримки".

Також читайте: Якщо "Північний потік-2" буде реалізовано, це буде поразка дипломатії США, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Ага, а мы пока электрикой из рашки побарыжим.
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21.05.2021 11:38
+22
вы ублюдки сначала свои санкции введите, например не покупайте электричество и страны агрессора. А потом уже кого-то призывайте к чему-то. А рыбку съесть, и на.й сесть такое не проканает
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21.05.2021 11:57
+19
За 4 года было 2 встречи. С нулевым результатом.
Байда же делает непрерывно подарки с первого дня правления - продлил невыгодный СНВ, 25 января возобновилось строительство СП-2, снял санкции, пригласил пуйло на климатический саммит, где тот почувствовал триумф значимости... Украину байда не пригласил вообще, хотя там были Сингапуры и кении...
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21.05.2021 11:49
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Так он привёз ультиматум, а олигархи отказались его принять. Всё.
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21.05.2021 12:33 Відповісти
Да насрать блинкену на Украину в любом вопросе - сравните с Помпео
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21.05.2021 12:26 Відповісти
Именно так.
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21.05.2021 12:33 Відповісти
Поздно пить Боржом.
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22.05.2021 05:58 Відповісти
Против НКРЕКП санкции введите, за то что позволяет олигархам торговать с рашей и белорашей электрикой, углеводородами и прочим.
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21.05.2021 11:51 Відповісти
Тут зебилы свистели, что после визита Блинкена в Украину и его знакомства с Ермаком и ЗЕ ничего такого не случилось.

Так вот случилось. США больше не видят в ЗЕкоманде партнеров.
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21.05.2021 11:53 Відповісти
Для могутньої Америки Україна - не партнер а бідний родич
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21.05.2021 12:26 Відповісти
При прошлой власти Украина была бедным, но надежным партнером США.

При нынешней ЗЕвласти - Украина стала офигевшим вымогателем.

Поэтому США вполне логично решили свернуть конфронтацию с ЕС. Не стоит нынешняя Украина таких осложнений.
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21.05.2021 12:46 Відповісти
"При прошлой власти Украина была бедным, но надежным партнером США." - тонко тролиш, зачот
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21.05.2021 16:02 Відповісти
Вы что, хотите как при Трампе?!
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21.05.2021 11:55 Відповісти
Трамп плохой, Трамп Плохой, Байден хороший , Байден хороший...
Мантры не совсем нормальных
Что хотели- то имеют
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22.05.2021 06:00 Відповісти
Влада України мала б 8 років орієнтуватись не на продажних дволиких міжнародних партнерів підтримка яких України в основному похлопати по плечу та надати кредит під немалий відсоток - орієнтуватись на власний народ серед купи шлаку якого є мільйони самородків на який й стоїть Україна, на власний ресурс у Жовтих Водах. В Павлограді. На вул. Криворізьку у Дніпрі - що б зацементувало державність на віки вічні.
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21.05.2021 11:55 Відповісти
Сами за себя. "Нам своє робити!".
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21.05.2021 11:57 Відповісти
Власний народ дуже втомився від війни з пивком у телевізорів.
Розраховувати на цей жлобкуватий кисіль - марна справа.
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21.05.2021 11:57 Відповісти
А самі то, припините закупівлю електроенергії і вугілля з росії?
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21.05.2021 11:56 Відповісти
вы ублюдки сначала свои санкции введите, например не покупайте электричество и страны агрессора. А потом уже кого-то призывайте к чему-то. А рыбку съесть, и на.й сесть такое не проканает
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21.05.2021 11:57 Відповісти
и опять просят.. да когда вы уже просить то перестанете, а сами начнете что то делать!? Наращивать собственную добычу, разведку, строительстов новых скважин, пока по трубе хоть что то течет, а то как всегда начнете это делать когда уже будет поздно...
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21.05.2021 12:02 Відповісти
Не нужно ничего просить. Нужно усиливать свою Армию и ускоренными темпами развивать свое промышленное производство. Для этого, Верховной Раде нужно принимать соответствующие законы, а Кабинету Министров неуклонно их выполнять. Вот как-то так, я думаю.
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21.05.2021 12:02 Відповісти
Для цього потрібно було б змініити мізки в більшості населення, яке насправді нічого змінювати не хоче, тому що зміни це некомфортно, і для змін жеж треба працювати.
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21.05.2021 12:53 Відповісти
чтоб усиливать треба гроши, а где их брать? сейчас и транзит отберут, кацапы все правильно делают , потихоньку нас ослабляют.сейчас последнии люди разбегутся и завоевывать не надо, заходи и бери.
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22.05.2021 00:47 Відповісти
Степан Гришко 1*******

На самом деле денег в стране завались! Посмотрите, как за последние годы обогатилась небольшая кучка людей в Украине. Это все из-за неумелого, непрофессионального государственного управления. Министры приходят, на пару лет, только для того чтобы обогатится и заработать министерский стаж. После своих провалов в работе спокойно уходят, не доводя ситуацию до криминальной ответственности. Десять минут «позора» при отчете в Раде и ты свободен, но при этом обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Посмотрите, на каких машинах ездит Киев, и не только. Посмотрите, какой кортеж у президента одной из самых бедных стран Европы! Сытой и богатой Европе все это не по карману. А вы говорите, что в стране денег нет. Надо просто перестать воровать! Как сказал когда-то один незадачливый президент, одной очень "бедной страны".
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22.05.2021 12:17 Відповісти
Тупая ботоферма, которая вопила за Байдена переключилась на поддержку Кличка.
Им пофигу.
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21.05.2021 12:07 Відповісти
Як я і попереджав минулого року -деми вас здали. Все.
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21.05.2021 12:11 Відповісти
А причем тут демы, если Украиной правит кацапская агентура выбранная идиотами 73%
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21.05.2021 14:54 Відповісти
При том.
Им отношения с Германией важнее, чем исчерпавшая себя кормушка в Украине
О компании Буризма слыхали?
Там в правлении был сыночек Байдена
На вопрос, чем он там занимался, накркоман и алкоголик не смог ничего сказать.
Интересно, кому шел откат?
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22.05.2021 06:07 Відповісти
Поздно пить Боржоми ....Приехал Блинкин ,посмотрел ,послушал и доложил....Этот клоун нам не союзник!
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21.05.2021 12:14 Відповісти
Дуже цікаві факт: цькування Трампа демами і Порошенко зеленими- це як із однієї книги. Деколи просто вражає наскільки всі дії виглядають прописаними і скоординованими! Питання в тому де «писалась» ця книга. В кого деми купили сумновідоме «досьє», котре спровокувало слідство проти Трампа по відношенням з Росією, що робив Гантер в Україні і.т.д. Тільки я вбачаю конторські вуха?
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21.05.2021 12:30 Відповісти
Досье Стілера виявилось абсолютним нулем де "факти" базуються на й досі непідтверджених плітках чи п'яних розмовах в барі. Але пипл схавав.
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21.05.2021 12:51 Відповісти
Заказ мадам Клинтон, ей и оплачено.
Но это никого не интересует
Все замалчивается.
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22.05.2021 06:04 Відповісти
Вчера Портников говорил а что вы хотели если после визита Блинкена,ничего не произошло сша ввели санкции против Коломойского,бубочка игнор,как в стиле )(уйла афера с руководством Нафтогазом,Татаров Ермак работает,электроэнергию покупаете в Беларуси и спонсируете диктатора и нелегетимного,всех вчера обвинял кроме себя любимого,наезжал на Меркель и Макрона что мол сдались,Байдену тоже досталось что он будет чуть не лузером если прогнется,такое впечатление что он делает все специально чтоб наши союзники не стали таковыми
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21.05.2021 12:39 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·

Знаєте, догрались. Влада Зеленського два роки руйнувала стосунки з усім світом. Недолуго демонструвала, що всілякі Татарови та Єрмаки далі будуть на посадах. Що Україна готова руйнувати Нафтогаз та САП. Що влада буде топтати Конституцію та змолятись з адвокатом Трампа.

А тепер США готові зняти санкції з Північного потоку 2, щоб не сваритись з Німеччиною. А знаєте чому так? Бо ми перестали бути суб'єктом для світу. Ми перестали були на передовій міжнародних відносин.

Ви бачили вчора пресконференцію Зеленського. Що він там казав про міжнародну політику? Що він там казав, що своїх друзів у владі? Що він казав про звільнення Татарова чи Єрмака. Нічого. Лише захищав тих хто зашкварився по повній.

Таке і буде відношення.

Чи ставив чітко Зеленський питання, під час спілкування з Нулагд та Блінкеном, про санкції щодо ПП-2. Не думаю.

А Україна дійсно скоро буде на обочині, якщо ми терміново не будемо щось робити. І не варто тут звинувачувати США чи ФРН. Кожен думає за свої інтереси. Мабуть крім нас, котрі допустили повний «квартал» у політиці та міжнародних відносинах нашої держави.
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21.05.2021 13:02 Відповісти
На девятом месяце беременность нельзя прервать, как то так. Нет смысла.
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21.05.2021 14:05 Відповісти
..Рада, в которой большинство - копеечные шлюхи-аниматоры зелёные на зарплате антиукраинских ахметовых-пинчуков, тупые кнопкодавы, что-то требуют от Штатов, делающих и без того больше пользы для Украины чем эти убогие слуги уродов
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21.05.2021 14:38 Відповісти
Я напомню события которые способствовали снятию санкций. Против дерьмака в сша открыто дело за вмешательство в выборы. Нуланд неоднократно предупреждала шапито из банковой,что на встрече с блинкиным не должно быть кацапского шпиона и преступника - дерьмака! зелупа мало того, что не сделал домашнее задание, так он еще обосрал на встрече американцев и нуланд в частности. Ведь именно нуланд за деньги американских налогоплательщиков курировала реформы, вчасности корпоративного управления (в нафтогазе например). А теперь проплаченная ботоферма из зеленого шапито рассказывает нам какие американцы плохие! ****, сколько еще нужно было сигналов посылать квартальному долбоящеру, чтобы оно начало думать головой, а не понтоваться! Если клоун не хочет покидать цирк, то почему за счет американских налогоплательщиков должен быть банкет?!!! Поэтому решение Байдена вполне логично.
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21.05.2021 14:52 Відповісти
Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

21 Мая 13:34 1

0
Зеленський та Єрмак знищили можливість зупинки будівництва Nord Stream-2

США зробили заяву, що не будуть докладати максимальних зусиль по протидії будівництва Північного потоку-2. Саме тому, що України, тобто тим, хто при владі, Єрмаку та Зеленському - це непотрібно.
Mark Savchuk
Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696Прошу вашего внимания, важный пост
Мы вас предупреждали что Ермак это российский шпион.
Месяц назад Ермак и Зеленский захватили Нафтогаз. Новый СЕО Нафтогаза Витренко ПЕРВЫМ ДЕЛОМ убирает из команды Вадима Гламаздина - главного человека в Нафтогазе, чья работа была добиваться санкций против СП2. (вот вам статья от Wall Street Journal ). Компанию лоббистов в США, которая занималась всей организационной работой - тоже убирают.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.
А в этом самое время, немецкие лоббисты (которых просто тьма) сидят в администрации Байдена и говорят "слушайте, ну вы же видите что Украина это банановая республика. Вы в своем уме ссориться с НАМИ? (самая сильная страна Европейского Союза) из-за какой-то Украины".
Во время визита главы гос.депа Блинкена в Украину, Президенту Зеленскому ЧЕТКО ДАЛИ ПОНЯТЬ - что западные партнеры не собираются жертвовать деньги своих налогоплательщиков чтобы Зеленский зарабатывали Коломойскому, Фирташу, Ахметову и Ермаку миллиарды. Или реформы - или идете наheр.
Зеленский им ответил (что и публично сказал вчера на пресс конференции) - Ермак - молодец, Татаров - красавчик, мы будем сами решать как управлять нашими государственными предприятиями, запад нам не указ.
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ЭТО ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗГОВОРА БЛИНКЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ.
Я вам 100 раз говорил что Ермак и Нафтогаз ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ (хотя конечно они тоже важны). Цель Ермака другая - рассорить Украину и Запад. ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТО жизненно важно для победы России в войне с Украиной. И вчера Кремль одержал решительную победу по СП2.
Неделю назад, Демократична Сокира на западном сейме объявила Ермаку войну. И я считаю что в этой войне должны объединить усилия все патриоты Украины. Второго шанса у нас не будет. Или мы победим Ермака, или мы потеряем Украину.
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21.05.2021 15:56 Відповісти
Бояре мерзавцы - царь-то хороший... Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4295
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21.05.2021 16:37 Відповісти
українська ГТС -це запобіжник проти бомбардувань рф України.якщо добудується сп2,ви розв'яжете лапи путіну.Україна немає залізного куполу як Ізраїль.думайте,Байден.
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21.05.2021 16:16 Відповісти
Что выгодно ес то будет сделано
Кто то в этом сомневался
Поэтому нужно делать для себя что выгодно
Нужно делать без зазрения совести
Перенести принцип сша /америка прежде всего /
На себя /Украина прежде всего/
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21.05.2021 16:30 Відповісти
Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2". Об этом пишет The Hill.По мнению авторов инициативы, газопровод даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками США в Европе. Они отмечают, что строительство "Северного потока 2" ослабит американское влияние, поэтому его необходимо остановить. Законопроект в случае принятия обяжет американскую администрацию ввести рестрикции против субподрядчиков любой организации, участвующей в строительстве трубопровода."Рискуя ослабить позиции Америки в мире, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе, - заявил один из авторов инициативы, сенатор Кевин Крамер. - Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".Против строительства также выступил председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, назвавший строительство трубопровода российским проектом злонамеренного влияния. "Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", - заявил он.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/21may2021/senat_sanctions.html
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21.05.2021 18:29 Відповісти
Перестаньте сначала покупать электроэнергию у оккупантов.
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21.05.2021 18:38 Відповісти
Що робиться? зелені слуги проти кремля ? А що кажуть гнусавий і павлін. Фрау і Вольдемар достроять, іран буде продавати свою нафту, Іранці заберуться із сиріїї, Путін зверне свою "геостратегію" А постанова верховної ради -це відчайдушний жест Єрмака - ми проти байдена. Кулеба також "хоронить" Україну. Цікаво буде дивитись як ЗЕРО буде вчитись "грати" на баяні (чи гармошці), а так іде йому -косоворотка, картуз з квіткою, і баян (штанів не потрібно) і Єрмак, який танцює - ех яблочко, куда ти котишся .....-
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21.05.2021 18:51 Відповісти
два роки зелені підіри морозились, а тепер введи---яух вам Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9591
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21.05.2021 19:41 Відповісти
Литвва закликала Україну не купувати електроенергію в Білорусі , не фінансувати вбивства людей режимом Лукашенка .
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21.05.2021 21:21 Відповісти
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