РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7094 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
6 345 143
ВР (28721) санкции (10610) США (23157) Северный поток (1428)

Рада призывает США ввести общие санкции за строительство "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада призывает США ввести общие санкции за строительство

Парламент обратился к США по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты проголосовали за проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

За такое решение проголосовали 292 народных депутата.

"Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG", - говорится в обращении.

Выступая в парламенте перед голосованием, спикер Дмитрий Разумков попросил поддержать постановление, так как речь идет о борьбе за энергетическую независимость и безопасность Украины, а здесь "будет тяжело противостоять без международной поддержки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Ага, а мы пока электрикой из рашки побарыжим.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:38
+22
вы ублюдки сначала свои санкции введите, например не покупайте электричество и страны агрессора. А потом уже кого-то призывайте к чему-то. А рыбку съесть, и на.й сесть такое не проканает
показать весь комментарий
21.05.2021 11:57
+19
За 4 года было 2 встречи. С нулевым результатом.
Байда же делает непрерывно подарки с первого дня правления - продлил невыгодный СНВ, 25 января возобновилось строительство СП-2, снял санкции, пригласил пуйло на климатический саммит, где тот почувствовал триумф значимости... Украину байда не пригласил вообще, хотя там были Сингапуры и кении...
показать весь комментарий
21.05.2021 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так он привёз ультиматум, а олигархи отказались его принять. Всё.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:33 Ответить
Да насрать блинкену на Украину в любом вопросе - сравните с Помпео
показать весь комментарий
21.05.2021 12:26 Ответить
Именно так.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:33 Ответить
Поздно пить Боржом.
показать весь комментарий
22.05.2021 05:58 Ответить
Против НКРЕКП санкции введите, за то что позволяет олигархам торговать с рашей и белорашей электрикой, углеводородами и прочим.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:51 Ответить
Тут зебилы свистели, что после визита Блинкена в Украину и его знакомства с Ермаком и ЗЕ ничего такого не случилось.

Так вот случилось. США больше не видят в ЗЕкоманде партнеров.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:53 Ответить
Для могутньої Америки Україна - не партнер а бідний родич
показать весь комментарий
21.05.2021 12:26 Ответить
При прошлой власти Украина была бедным, но надежным партнером США.

При нынешней ЗЕвласти - Украина стала офигевшим вымогателем.

Поэтому США вполне логично решили свернуть конфронтацию с ЕС. Не стоит нынешняя Украина таких осложнений.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:46 Ответить
"При прошлой власти Украина была бедным, но надежным партнером США." - тонко тролиш, зачот
показать весь комментарий
21.05.2021 16:02 Ответить
Вы что, хотите как при Трампе?!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:55 Ответить
Трамп плохой, Трамп Плохой, Байден хороший , Байден хороший...
Мантры не совсем нормальных
Что хотели- то имеют
показать весь комментарий
22.05.2021 06:00 Ответить
Влада України мала б 8 років орієнтуватись не на продажних дволиких міжнародних партнерів підтримка яких України в основному похлопати по плечу та надати кредит під немалий відсоток - орієнтуватись на власний народ серед купи шлаку якого є мільйони самородків на який й стоїть Україна, на власний ресурс у Жовтих Водах. В Павлограді. На вул. Криворізьку у Дніпрі - що б зацементувало державність на віки вічні.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:55 Ответить
Сами за себя. "Нам своє робити!".
показать весь комментарий
21.05.2021 11:57 Ответить
Власний народ дуже втомився від війни з пивком у телевізорів.
Розраховувати на цей жлобкуватий кисіль - марна справа.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:57 Ответить
А самі то, припините закупівлю електроенергії і вугілля з росії?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:56 Ответить
вы ублюдки сначала свои санкции введите, например не покупайте электричество и страны агрессора. А потом уже кого-то призывайте к чему-то. А рыбку съесть, и на.й сесть такое не проканает
показать весь комментарий
21.05.2021 11:57 Ответить
и опять просят.. да когда вы уже просить то перестанете, а сами начнете что то делать!? Наращивать собственную добычу, разведку, строительстов новых скважин, пока по трубе хоть что то течет, а то как всегда начнете это делать когда уже будет поздно...
показать весь комментарий
21.05.2021 12:02 Ответить
Не нужно ничего просить. Нужно усиливать свою Армию и ускоренными темпами развивать свое промышленное производство. Для этого, Верховной Раде нужно принимать соответствующие законы, а Кабинету Министров неуклонно их выполнять. Вот как-то так, я думаю.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:02 Ответить
Для цього потрібно було б змініити мізки в більшості населення, яке насправді нічого змінювати не хоче, тому що зміни це некомфортно, і для змін жеж треба працювати.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:53 Ответить
чтоб усиливать треба гроши, а где их брать? сейчас и транзит отберут, кацапы все правильно делают , потихоньку нас ослабляют.сейчас последнии люди разбегутся и завоевывать не надо, заходи и бери.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:47 Ответить
Степан Гришко 1*******

На самом деле денег в стране завались! Посмотрите, как за последние годы обогатилась небольшая кучка людей в Украине. Это все из-за неумелого, непрофессионального государственного управления. Министры приходят, на пару лет, только для того чтобы обогатится и заработать министерский стаж. После своих провалов в работе спокойно уходят, не доводя ситуацию до криминальной ответственности. Десять минут «позора» при отчете в Раде и ты свободен, но при этом обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Посмотрите, на каких машинах ездит Киев, и не только. Посмотрите, какой кортеж у президента одной из самых бедных стран Европы! Сытой и богатой Европе все это не по карману. А вы говорите, что в стране денег нет. Надо просто перестать воровать! Как сказал когда-то один незадачливый президент, одной очень "бедной страны".
показать весь комментарий
22.05.2021 12:17 Ответить
Тупая ботоферма, которая вопила за Байдена переключилась на поддержку Кличка.
Им пофигу.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:07 Ответить
Як я і попереджав минулого року -деми вас здали. Все.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:11 Ответить
А причем тут демы, если Украиной правит кацапская агентура выбранная идиотами 73%
показать весь комментарий
21.05.2021 14:54 Ответить
При том.
Им отношения с Германией важнее, чем исчерпавшая себя кормушка в Украине
О компании Буризма слыхали?
Там в правлении был сыночек Байдена
На вопрос, чем он там занимался, накркоман и алкоголик не смог ничего сказать.
Интересно, кому шел откат?
показать весь комментарий
22.05.2021 06:07 Ответить
Поздно пить Боржоми ....Приехал Блинкин ,посмотрел ,послушал и доложил....Этот клоун нам не союзник!
показать весь комментарий
21.05.2021 12:14 Ответить
Дуже цікаві факт: цькування Трампа демами і Порошенко зеленими- це як із однієї книги. Деколи просто вражає наскільки всі дії виглядають прописаними і скоординованими! Питання в тому де «писалась» ця книга. В кого деми купили сумновідоме «досьє», котре спровокувало слідство проти Трампа по відношенням з Росією, що робив Гантер в Україні і.т.д. Тільки я вбачаю конторські вуха?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:30 Ответить
Досье Стілера виявилось абсолютним нулем де "факти" базуються на й досі непідтверджених плітках чи п'яних розмовах в барі. Але пипл схавав.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:51 Ответить
Заказ мадам Клинтон, ей и оплачено.
Но это никого не интересует
Все замалчивается.
показать весь комментарий
22.05.2021 06:04 Ответить
Вчера Портников говорил а что вы хотели если после визита Блинкена,ничего не произошло сша ввели санкции против Коломойского,бубочка игнор,как в стиле )(уйла афера с руководством Нафтогазом,Татаров Ермак работает,электроэнергию покупаете в Беларуси и спонсируете диктатора и нелегетимного,всех вчера обвинял кроме себя любимого,наезжал на Меркель и Макрона что мол сдались,Байдену тоже досталось что он будет чуть не лузером если прогнется,такое впечатление что он делает все специально чтоб наши союзники не стали таковыми
показать весь комментарий
21.05.2021 12:39 Ответить
Андрій Смолій

1 ч ·

Знаєте, догрались. Влада Зеленського два роки руйнувала стосунки з усім світом. Недолуго демонструвала, що всілякі Татарови та Єрмаки далі будуть на посадах. Що Україна готова руйнувати Нафтогаз та САП. Що влада буде топтати Конституцію та змолятись з адвокатом Трампа.

А тепер США готові зняти санкції з Північного потоку 2, щоб не сваритись з Німеччиною. А знаєте чому так? Бо ми перестали бути суб'єктом для світу. Ми перестали були на передовій міжнародних відносин.

Ви бачили вчора пресконференцію Зеленського. Що він там казав про міжнародну політику? Що він там казав, що своїх друзів у владі? Що він казав про звільнення Татарова чи Єрмака. Нічого. Лише захищав тих хто зашкварився по повній.

Таке і буде відношення.

Чи ставив чітко Зеленський питання, під час спілкування з Нулагд та Блінкеном, про санкції щодо ПП-2. Не думаю.

А Україна дійсно скоро буде на обочині, якщо ми терміново не будемо щось робити. І не варто тут звинувачувати США чи ФРН. Кожен думає за свої інтереси. Мабуть крім нас, котрі допустили повний «квартал» у політиці та міжнародних відносинах нашої держави.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:02 Ответить
На девятом месяце беременность нельзя прервать, как то так. Нет смысла.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:05 Ответить
..Рада, в которой большинство - копеечные шлюхи-аниматоры зелёные на зарплате антиукраинских ахметовых-пинчуков, тупые кнопкодавы, что-то требуют от Штатов, делающих и без того больше пользы для Украины чем эти убогие слуги уродов
показать весь комментарий
21.05.2021 14:38 Ответить
Я напомню события которые способствовали снятию санкций. Против дерьмака в сша открыто дело за вмешательство в выборы. Нуланд неоднократно предупреждала шапито из банковой,что на встрече с блинкиным не должно быть кацапского шпиона и преступника - дерьмака! зелупа мало того, что не сделал домашнее задание, так он еще обосрал на встрече американцев и нуланд в частности. Ведь именно нуланд за деньги американских налогоплательщиков курировала реформы, вчасности корпоративного управления (в нафтогазе например). А теперь проплаченная ботоферма из зеленого шапито рассказывает нам какие американцы плохие! ****, сколько еще нужно было сигналов посылать квартальному долбоящеру, чтобы оно начало думать головой, а не понтоваться! Если клоун не хочет покидать цирк, то почему за счет американских налогоплательщиков должен быть банкет?!!! Поэтому решение Байдена вполне логично.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:52 Ответить
Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

21 Мая 13:34 1

0
Зеленський та Єрмак знищили можливість зупинки будівництва Nord Stream-2

США зробили заяву, що не будуть докладати максимальних зусиль по протидії будівництва Північного потоку-2. Саме тому, що України, тобто тим, хто при владі, Єрмаку та Зеленському - це непотрібно.
Mark Savchuk
Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7696Прошу вашего внимания, важный пост
Мы вас предупреждали что Ермак это российский шпион.
Месяц назад Ермак и Зеленский захватили Нафтогаз. Новый СЕО Нафтогаза Витренко ПЕРВЫМ ДЕЛОМ убирает из команды Вадима Гламаздина - главного человека в Нафтогазе, чья работа была добиваться санкций против СП2. (вот вам статья от Wall Street Journal ). Компанию лоббистов в США, которая занималась всей организационной работой - тоже убирают.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.
А в этом самое время, немецкие лоббисты (которых просто тьма) сидят в администрации Байдена и говорят "слушайте, ну вы же видите что Украина это банановая республика. Вы в своем уме ссориться с НАМИ? (самая сильная страна Европейского Союза) из-за какой-то Украины".
Во время визита главы гос.депа Блинкена в Украину, Президенту Зеленскому ЧЕТКО ДАЛИ ПОНЯТЬ - что западные партнеры не собираются жертвовать деньги своих налогоплательщиков чтобы Зеленский зарабатывали Коломойскому, Фирташу, Ахметову и Ермаку миллиарды. Или реформы - или идете наheр.
Зеленский им ответил (что и публично сказал вчера на пресс конференции) - Ермак - молодец, Татаров - красавчик, мы будем сами решать как управлять нашими государственными предприятиями, запад нам не указ.
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ЭТО ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗГОВОРА БЛИНКЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ.
Я вам 100 раз говорил что Ермак и Нафтогаз ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ (хотя конечно они тоже важны). Цель Ермака другая - рассорить Украину и Запад. ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТО жизненно важно для победы России в войне с Украиной. И вчера Кремль одержал решительную победу по СП2.
Неделю назад, Демократична Сокира на западном сейме объявила Ермаку войну. И я считаю что в этой войне должны объединить усилия все патриоты Украины. Второго шанса у нас не будет. Или мы победим Ермака, или мы потеряем Украину.
показать весь комментарий
21.05.2021 15:56 Ответить
Бояре мерзавцы - царь-то хороший... Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4295
показать весь комментарий
21.05.2021 16:37 Ответить
українська ГТС -це запобіжник проти бомбардувань рф України.якщо добудується сп2,ви розв'яжете лапи путіну.Україна немає залізного куполу як Ізраїль.думайте,Байден.
показать весь комментарий
21.05.2021 16:16 Ответить
Что выгодно ес то будет сделано
Кто то в этом сомневался
Поэтому нужно делать для себя что выгодно
Нужно делать без зазрения совести
Перенести принцип сша /америка прежде всего /
На себя /Украина прежде всего/
показать весь комментарий
21.05.2021 16:30 Ответить
Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2". Об этом пишет The Hill.По мнению авторов инициативы, газопровод даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками США в Европе. Они отмечают, что строительство "Северного потока 2" ослабит американское влияние, поэтому его необходимо остановить. Законопроект в случае принятия обяжет американскую администрацию ввести рестрикции против субподрядчиков любой организации, участвующей в строительстве трубопровода."Рискуя ослабить позиции Америки в мире, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе, - заявил один из авторов инициативы, сенатор Кевин Крамер. - Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".Против строительства также выступил председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, назвавший строительство трубопровода российским проектом злонамеренного влияния. "Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", - заявил он.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/21may2021/senat_sanctions.html
показать весь комментарий
21.05.2021 18:29 Ответить
Перестаньте сначала покупать электроэнергию у оккупантов.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:38 Ответить
Що робиться? зелені слуги проти кремля ? А що кажуть гнусавий і павлін. Фрау і Вольдемар достроять, іран буде продавати свою нафту, Іранці заберуться із сиріїї, Путін зверне свою "геостратегію" А постанова верховної ради -це відчайдушний жест Єрмака - ми проти байдена. Кулеба також "хоронить" Україну. Цікаво буде дивитись як ЗЕРО буде вчитись "грати" на баяні (чи гармошці), а так іде йому -косоворотка, картуз з квіткою, і баян (штанів не потрібно) і Єрмак, який танцює - ех яблочко, куда ти котишся .....-
показать весь комментарий
21.05.2021 18:51 Ответить
два роки зелені підіри морозились, а тепер введи---яух вам Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9591
показать весь комментарий
21.05.2021 19:41 Ответить
Литвва закликала Україну не купувати електроенергію в Білорусі , не фінансувати вбивства людей режимом Лукашенка .
показать весь комментарий
21.05.2021 21:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 