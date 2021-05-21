Рада прийняла за основу законопроєкт про статус НАБУ
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Парламент прийняв за основу законопроєкт про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати проголосували за законопроєкт № 5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".
За таке рішення - 288 народних депутатів.
Також парламентарі 259 голосами скоротили терміни підготовки документа до другого читання.
Перед голосуванням, виступаючи в парламенті, народна депутатка СН, глава комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна наголосила, що документом пропонується "визначити статус НАБУ, як спецоргану центральної влади зі спеціальним статусом, і призначенням директора НАБУ Кабінетом Міністрів".
"Поза змінами до Конституції, це єдиний варіант, як ми можемо врегулювати статус НАБУ ... Без внесення змін до Конституції ми не можемо передбачити участь Верховної Ради у призначенні директора НАБУ", - заявила вона.
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