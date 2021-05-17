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Законопроєкт про НАБУ Рада може розглянути в четвер, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Парламент може на позачерговому засіданні в четвер розглянути проєкт закону авторства "слуг народу" Арахамії і Корнієнка, який передбачає, що директора НАБУ призначатиме уряд.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що проєкт закону, який подають Арахамія і Корнієнко, не передбачає негайного звільнення теперішнього директора НАБУ Артема Ситника. Відповідно до законопроєкту, в день його вступу в силу має бути запущена процедура конкурсного відбору директора НАБУ.
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