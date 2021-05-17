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Законопроєкт про НАБУ Рада може розглянути в четвер, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про НАБУ Рада може розглянути в четвер, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Парламент може на позачерговому засіданні в четвер розглянути проєкт закону авторства "слуг народу" Арахамії і Корнієнка, який передбачає, що директора НАБУ призначатиме уряд.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що проєкт закону, який подають Арахамія і Корнієнко, не передбачає негайного звільнення теперішнього директора НАБУ Артема Ситника. Відповідно до законопроєкту, в день його вступу в силу має бути запущена процедура конкурсного відбору директора НАБУ.

Читайте також: Рада в четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського, - "слуга народу" Арахамія

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Правительство занимается экономикой,а не назначает ментов,которые должны бороться в том числе с коррупцией в Кабмине.Так,шо налицо конфликт интересов Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3977
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17.05.2021 16:44 Відповісти
А пан Аваков хіба не в Уряді!
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17.05.2021 16:49 Відповісти
Речь идёт о назначении.Чуваки хотят назначать себе того,кто должен с ними бороться. Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2547
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17.05.2021 17:03 Відповісти
Траншей МВФ стране при клоуне не видать.
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17.05.2021 22:33 Відповісти
 
 