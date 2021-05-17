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Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Парламент может на внеочередном заседании в четверг рассмотреть проект закона авторства "слуг народа" Арахамии и Корниенко, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать правительство.
Об это сообщил в Телеграме народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что проект закона, который подают Арахамия и Корниенко, не предусматривает немедленного увольнения теперешнего директора НАБУ Артема Сытника. Согласно законопроекту, в день его вступления в силу должна быть запущена процедура конкурсного отбора директора НАБУ.
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