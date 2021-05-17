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Новости Политика Украины
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Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Парламент может на внеочередном заседании в четверг рассмотреть проект закона авторства "слуг народа" Арахамии и Корниенко, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать правительство.

Об это сообщил в Телеграме народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что проект закона, который подают Арахамия и Корниенко, не предусматривает немедленного увольнения теперешнего директора НАБУ Артема Сытника. Согласно законопроекту, в день его вступления в силу должна быть запущена процедура конкурсного отбора директора НАБУ.

Также читайте: До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

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Правительство занимается экономикой,а не назначает ментов,которые должны бороться в том числе с коррупцией в Кабмине.Так,шо налицо конфликт интересов Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3977
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17.05.2021 16:44 Ответить
А пан Аваков хіба не в Уряді!
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17.05.2021 16:49 Ответить
Речь идёт о назначении.Чуваки хотят назначать себе того,кто должен с ними бороться. Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2547
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17.05.2021 17:03 Ответить
Траншей МВФ стране при клоуне не видать.
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17.05.2021 22:33 Ответить
 
 