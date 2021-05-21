"Суд" окупантів призначив кримському політв'язню Яцкіну 11 років в'язниці, - Денісова

Так званий "Верховний суд Криму" засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вчергове підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Верховний суд Криму" оголосив незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії"", - йдеться в повідомленні.

Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку - один рік обмеження волі адміністративного нагляду.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на незаконне судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України", - наголосила Денісова.

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