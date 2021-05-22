Заблоковано порносайт, посилання на який виявили в підручнику з української мови для 10 класу
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Порносайт, посилання на який знайшов один з користувачів TikTok в підручнику з української мови для десятикласників, заблоковано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив автор підручника, відомий філолог Олександр Авраменко
"Друзі, проблему з посиланням на на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запопонував допомогу. Моя повага Вам", - написав Авраменко.
Нагадаємо, порносайт в підручнику з української мови для десятикласників видавництва "Грамота" знайшов один з користувачів TikTok. Він опублікував відео, де показав це посилання на сторінці 189. Його повідомлення швидко набрало безліч коментарів і розповсюджень.
Будь ласка, зачекайте...
Просто порнографісти вхопили раніше дійсну російськомовну версію назви міського сайту .
Там теж порнужка.
надаю зара по пальцях
Цікавий процедурою і правовими підставами блокування сайту.
Но вреда, однако, тоже никакого... (с)
Услыхал Козёл, да и стал таков
Эй, вы -- бурые, кричит -- светлопегие!
Отниму у вас рацион волков и медвежие привилегии.
Не один из вас, будет землю жрать
Все подохните без прощения.
Отпускать грехи кому -- это мне решать
Это я Козёл Отпущения! (с)
И набрать свежих, ответственных и внимательных.
Чтобы остальным в голову не пришло "случайно пропустить опечатку".
Это как "случайно" положить крысу в консерву.
Слабо найти?
надо было наоборот квест устроить)))) просмотри все ссылки до конца и найди порносайт из учебника ))) (а его не заблокировать а перенаправлять ищущих на сайт.... преЗЕдента))))
А как же подготовка детей... эх, дети никогда не интересовали государство - плыви сам, как хочешь в этом бурном океане жизни...