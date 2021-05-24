Українські паралімпійці здобули блискучу перемогу на чемпіонаті Європи з плавання, завоювавши 95 медалей, 37 із яких золоті

Національна паралімпійська збірна України блискуче перемогла на чемпіонаті Європи з плавання, випередивши 43 країни і завоювавши 95 медалей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чемпіонат тривав із 16 по 22 травня в португальській Мадейрі. Національна паралімпійська збірна України завоювала 95 медалей, серед яких: 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових нагород, 1 рекорд Європи і чемпіонство в Європі.

"Це вже третє поспіль чемпіонство України на чемпіонаті Європи з плавання!" - наголошують у Національному комітеті спорту інвалідів України, передає Харківська ОДА.

Сім днів поспіль національна паралімпійська збірна команда України з плавання була серед лідерів цього міжнародного спортивного форуму, залишивши позаду усіх представників паралімпійського плавання Європи та світу. На другому місці чемпіонату Європи - команда Італії, третє місце - у Росії.

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У Нацкомітеті інформують, що у відритому чемпіонаті Європи взяли участь близько 370 паралімпійців з 43 країн Європи та 4 країн світу. У складі команди України - 43 плавці, які представляють Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Харківську, Херсонську, Київську області та місто Київ.

Найбільше медалей для національної паралімпійської збірної команди України виборов Максим Крипак, котрий показав абсолютний результат в індивідуальних дисциплінах - 6 золотих нагород, а також естафетне "срібло". Максим увійшов у трійку найсильніших плавців Європи (розділив перше місце з результатом у 7 медалей з білорусом Бокі Ігарем).

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Українських паралімпійців з блискучою перемогою привітав Президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю українських параплавців з перемогою на чемпіонаті Європи! Ви – герої. 95 медалей, з яких 37 золотих, 31 срібна та 27 бронзових. Це надзвичайно важливо для всіх спортсменів на шляху до Паралімпіади у Токіо, адже маємо паралімпійські ліцензії. Чекаємо на нові перемоги!", - написав Володимир Зеленський у своєму Twitter.

"Українці підкорюють Європу. Мої вітання з тріумфом на європейській першості паралімпійській збірній України з плавання. Наші спортсмені випередили 43 країни, здобувши 95 медалей: 37 золотих, 31 срібну та 27 бронзових. Приголомшливий результат перед Паралімпійськими іграми в Токіо!" - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.







