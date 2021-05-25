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Новини Політика України
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Зеленський (17439) пресконференція (177)

VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою

11,8% цитат виявилися неправдою, 35,3% - маніпуляціями, 11,8% - перебільшенням, 5,9% - технічною помилкою. Ще 17,6% цитат ідентифікувати не вдалося.

До такого висновку прийшли аналітики VoxUkraine, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували тригодинний виступ президента на пресконференції 20 травня і виділили в ньому 17 фактологічних цитат. Для порівняння, під час пресмарафону Зеленського восени 2019 року впродовж 14 годин виступу президента вдалося виділити тільки 14 фактологічних цитат.

"Всього з 17 цитат президента 11,8% (2 цитати) були помилковими, 35,3% (6 цитат) - маніпуляціями, 11,8% (2 цитати) - перебільшеннями. Правдивими були 3 цитати, або 17,6% виділених висловлювань. Не обійшлося і без вже майже традиційних для президента "якби" та інших фраз, яким неможливо привласнити вердикт. Так, "без вердикту" залишилися 3 цитати, тобто 17,6% з виділених висловлювань. Була й одна технічна помилка, яка становить 5,9% серед зафіксованих фактологічних заяв президента", - сказано в повідомленні аналітиків.

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Зокрема, президент перебільшив кількість людей, які отримали "карантинні" 8 тис. грн. І сказав неправду про те, що середня зарплата в Польщі наближається до середніх зарплат "у багатьох містах України".

"Середня заробітна плата українців у Польщі в 2020 році становила 4502 злотих на місяць (без вирахування податків). Однак для більш коректного порівняння заробітних плат потрібно враховувати паритет купівельної спроможності (ПКС). Через різницю цін гроші мають різну купівельну спроможність у різних країнах. Тому на однакову суму можна придбати різну кількість товарів і послуг в Польщі й Україні. Згідно з даними МВФ, у 2020 році курс злотого - 1,79 злотих/$ ПКС, курс гривні - 7,52 грн/$ ПКС. Тому середня заробітна плата українців у Польщі становила $2515 за ПКС. В Україні середня заробітна плата в 2020 році - 14 178 грн, це $1885 по ПКС", - пояснили в VoxUkraine.

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Маніпулятивним є і твердження Зеленського про "досягнення режиму тиші". Адже пострілів дійсно стало менше, але про стабільність говорити ще рано.

Заява Зеленського про те, що за 20 травня немає жодної смерті від COVID-19, VoxUkraine віднесли до технічних помилок.

VoxUkraine - це незалежна аналітична платформа, у фокусі якої перебувають економіка, державне управління, суспільні процеси і реформи. Організація запустила VoxCheck - Незалежний фактчек-проєкт, який перевіряє висловлювання політиків.
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Топ коментарі
+66
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой - Цензор.НЕТ 3751
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24.05.2021 21:23
+63
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой - Цензор.НЕТ 4395
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24.05.2021 21:05
+61
VoxUkraine: "Только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой."

VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой - Цензор.НЕТ 4382
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24.05.2021 21:12
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Понятно, балабол, дальше что? VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3575
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25.05.2021 00:14 Відповісти
Чет дохрена.
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25.05.2021 00:16 Відповісти
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Источник: https://censor.net/ru/n3267216

ЩО ВИ ХТІЛИ - ЙОГО ПАПА КАРЛО КОЛОМОЙСЬКИЙ ВИСТРУГАВ VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 8283



VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 4964
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25.05.2021 00:45 Відповісти
Лучше бы у полшестого хрен на лбу рос,когда всегда врет. Хоть посмеялись бы наконец
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25.05.2021 01:03 Відповісти
Т.е. 83% сказанного ЗЕ - откровенный звиздеж.

И теперь это уже факт.
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25.05.2021 02:05 Відповісти
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 5909
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25.05.2021 02:23 Відповісти
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3
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25.05.2021 02:25 Відповісти
Многовато,для настоящего клоуна...
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25.05.2021 06:04 Відповісти
Зеля Побрехуха 73%ва бреше як дише
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25.05.2021 08:18 Відповісти
это только ЗЕБенчики с атрофированными мозгами могут верить малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату их даже не останавливает масло по 70 и т.д у нормального человека это Существо вызывает рвотный инстинкт.....
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25.05.2021 08:40 Відповісти
Поразительно уже то, что хоть что то оказалось правдой... VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 2918
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25.05.2021 08:40 Відповісти
не поразительно,а подозрительно VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 7753
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25.05.2021 08:54 Відповісти
Извините конечно, но в разговоре о средней зарплате никто не говорит ни о каких паритерах покупательной способности, а именно просто озвучивают среднюю зарплату, если только не надо придраться к словам, конечно же.
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25.05.2021 08:41 Відповісти
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3821 VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3821 VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3821 VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 2210

Даже не вижу, что тут обсуждать.
Два годя назад говорили же -- трепло, балабол и наркоман. Теперь всё это проявляется.
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25.05.2021 09:12 Відповісти
Выстрелов стало меньше, а смертей больше. ПОтому как 1. пристрелялись.. 2. Из оставленных по приказу Зеленского позиций ближе стрелять по бойцам ВСУ. Само то, что критериями предъявляются выстрелы (шумовые эффекты) а не потери является манипуляцией.
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25.05.2021 09:28 Відповісти
В Украине средняя заработная плата в 2020 году - 14 178 грн, это $1885 по ППС", - пояснили в VoxUkraine

Это по какому курсу?
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25.05.2021 09:33 Відповісти
интересно сравнить с подобной пресс-конференцией рошена. кто больше врет, святой или ЗЕбеня?
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25.05.2021 09:51 Відповісти
Сравнивайте
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25.05.2021 10:37 Відповісти
лень искать. чисто эмпирически, думаю рошен даст фору ЗЕбене, опыта там поболее во вранье будет, все же "бизнесмен" всю сознательную жизнь в политике, причем в украинской, его еще чучма с мертвячуком учили.
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25.05.2021 10:48 Відповісти
стабильное доля спирта - 96%
стабильное часть идиотов - 73%
Не покупайте Рошен, не надо будет пресс-конференции сравнивать.
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25.05.2021 12:23 Відповісти
Для шпанюка з підворотні,збрехати це значить підтвердити свій статус. Найбрехливіший президент за всю історію Укаїни.
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25.05.2021 09:58 Відповісти
Самое прикольное из всего этого исследования, что "17,6% цитат идентифицировать не удалось".
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25.05.2021 10:29 Відповісти
То что идентифицировать не удалось, это просто "абырвалг"
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25.05.2021 11:04 Відповісти
Іншими словами, брехло НЕлох стало іще брехливіше...
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25.05.2021 11:30 Відповісти
Цензор, какой же ты всратый стал... Никуда без кликбейта.
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25.05.2021 12:19 Відповісти
В чем проблема--киздуйте на корреспондент.Там вашей ваты просто гнездо.
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Президент достойний народа, все як хотіли .
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25.05.2021 12:38 Відповісти
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3940
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25.05.2021 12:45 Відповісти
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 8065
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25.05.2021 12:47 Відповісти
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 4234
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25.05.2021 12:51 Відповісти
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