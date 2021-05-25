VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою

11,8% цитат виявилися неправдою, 35,3% - маніпуляціями, 11,8% - перебільшенням, 5,9% - технічною помилкою. Ще 17,6% цитат ідентифікувати не вдалося.

До такого висновку прийшли аналітики VoxUkraine, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували тригодинний виступ президента на пресконференції 20 травня і виділили в ньому 17 фактологічних цитат. Для порівняння, під час пресмарафону Зеленського восени 2019 року впродовж 14 годин виступу президента вдалося виділити тільки 14 фактологічних цитат.

"Всього з 17 цитат президента 11,8% (2 цитати) були помилковими, 35,3% (6 цитат) - маніпуляціями, 11,8% (2 цитати) - перебільшеннями. Правдивими були 3 цитати, або 17,6% виділених висловлювань. Не обійшлося і без вже майже традиційних для президента "якби" та інших фраз, яким неможливо привласнити вердикт. Так, "без вердикту" залишилися 3 цитати, тобто 17,6% з виділених висловлювань. Була й одна технічна помилка, яка становить 5,9% серед зафіксованих фактологічних заяв президента", - сказано в повідомленні аналітиків.

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Зокрема, президент перебільшив кількість людей, які отримали "карантинні" 8 тис. грн. І сказав неправду про те, що середня зарплата в Польщі наближається до середніх зарплат "у багатьох містах України".

"Середня заробітна плата українців у Польщі в 2020 році становила 4502 злотих на місяць (без вирахування податків). Однак для більш коректного порівняння заробітних плат потрібно враховувати паритет купівельної спроможності (ПКС). Через різницю цін гроші мають різну купівельну спроможність у різних країнах. Тому на однакову суму можна придбати різну кількість товарів і послуг в Польщі й Україні. Згідно з даними МВФ, у 2020 році курс злотого - 1,79 злотих/$ ПКС, курс гривні - 7,52 грн/$ ПКС. Тому середня заробітна плата українців у Польщі становила $2515 за ПКС. В Україні середня заробітна плата в 2020 році - 14 178 грн, це $1885 по ПКС", - пояснили в VoxUkraine.

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Маніпулятивним є і твердження Зеленського про "досягнення режиму тиші". Адже пострілів дійсно стало менше, але про стабільність говорити ще рано.

Заява Зеленського про те, що за 20 травня немає жодної смерті від COVID-19, VoxUkraine віднесли до технічних помилок.

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