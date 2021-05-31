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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) пресс-конференция (313)

VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой

11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.

К такому выводу пришли аналитики VoxUkraine, сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали трехчасовое выступление президента на пресс-конференции 20 мая и выделили в нем 17 фактологических цитат. Для сравнения, во время пресс-марафона Зеленского осенью 2019 года из 14 часов выступления президента удалось выделить только 14 фактологических цитат.

"Всего из 17 цитат президента 11,8% (2 цитаты) были ложными, 35,3% (6 цитат) - манипуляциями, 11,8% (2 цитаты) - преувеличениями. Правдивыми были 3 цитаты, или 17,6% выделенных высказываний. Не обошлось и без уже почти традиционных для президента "если бы" и других фраз, которым невозможно присвоить вердикт. Так, "без вердикта" остались 3 цитаты, то есть 17,6% из выделенных высказываний. Была и одна техническая ошибка, которая составила 5,9% среди зафиксированных фактологических заявлений президента", - сказано в сообщении аналитиков.

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В частности, президент преувеличил число людей, получивших "карантинные" 8 тыс. грн. И сказал неправду о том, что средняя зарплата в Польше приближается к средним зарплатам "во многих городах Украины".

"Средняя заработная плата украинцев в Польше в 2020 году составила 4502 злотых в месяц (без вычета налогов). Однако для более корректного сравнения заработных плат нужно учитывать паритет покупательной способности (ППС). Из-за разницы цен деньги имеют разную покупательную способность в разных странах. Поэтому на одинаковую сумму можно приобрести разное количество товаров и услуг в Польше и Украине. Согласно данным МВФ, в 2020 году курс злотого - 1,79 злотых/$ ППС, курс гривны - 7,52 грн/$ ППС. Поэтому средняя заработная плата украинцев в Польше составляла $2515 по ППС. В Украине средняя заработная плата в 2020 году - 14 178 грн, это $1885 по ППС", - пояснили в VoxUkraine.

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Манипулятивным является и утверждение Зеленского о "достижениях режима тишины". Ведь выстрелов действительно стало меньше, но о стабильности говорить еще рано.

Заявление Зеленского о том, что за 20 мая нет ни одной смерти от COVID-19, VoxUkraine отнесли к техническим ошибкам.

VoxUkraine - это независимая аналитическая платформа, в фокусе которой находятся экономика, государственное управление, общественные процессы и реформы. Организация запустила VoxCheck -независимый фактчек-проект, который проверяет высказывания политиков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+66
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой - Цензор.НЕТ 3751
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24.05.2021 21:23
+63
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой - Цензор.НЕТ 4395
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24.05.2021 21:05
+61
VoxUkraine: "Только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой."

VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой - Цензор.НЕТ 4382
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24.05.2021 21:12
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Понятно, балабол, дальше что? VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3575
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25.05.2021 00:14 Ответить
Чет дохрена.
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25.05.2021 00:16 Ответить
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Источник: https://censor.net/ru/n3267216

ЩО ВИ ХТІЛИ - ЙОГО ПАПА КАРЛО КОЛОМОЙСЬКИЙ ВИСТРУГАВ VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 8283



VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 4964
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25.05.2021 00:45 Ответить
Лучше бы у полшестого хрен на лбу рос,когда всегда врет. Хоть посмеялись бы наконец
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25.05.2021 01:03 Ответить
Т.е. 83% сказанного ЗЕ - откровенный звиздеж.

И теперь это уже факт.
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25.05.2021 02:05 Ответить
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 5909
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25.05.2021 02:23 Ответить
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3
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25.05.2021 02:25 Ответить
Многовато,для настоящего клоуна...
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25.05.2021 06:04 Ответить
Зеля Побрехуха 73%ва бреше як дише
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25.05.2021 08:18 Ответить
это только ЗЕБенчики с атрофированными мозгами могут верить малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату их даже не останавливает масло по 70 и т.д у нормального человека это Существо вызывает рвотный инстинкт.....
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25.05.2021 08:40 Ответить
Поразительно уже то, что хоть что то оказалось правдой... VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 2918
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25.05.2021 08:40 Ответить
не поразительно,а подозрительно VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 7753
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25.05.2021 08:54 Ответить
Извините конечно, но в разговоре о средней зарплате никто не говорит ни о каких паритерах покупательной способности, а именно просто озвучивают среднюю зарплату, если только не надо придраться к словам, конечно же.
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25.05.2021 08:41 Ответить
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3821 VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3821 VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3821 VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 2210

Даже не вижу, что тут обсуждать.
Два годя назад говорили же -- трепло, балабол и наркоман. Теперь всё это проявляется.
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25.05.2021 09:12 Ответить
Выстрелов стало меньше, а смертей больше. ПОтому как 1. пристрелялись.. 2. Из оставленных по приказу Зеленского позиций ближе стрелять по бойцам ВСУ. Само то, что критериями предъявляются выстрелы (шумовые эффекты) а не потери является манипуляцией.
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25.05.2021 09:28 Ответить
В Украине средняя заработная плата в 2020 году - 14 178 грн, это $1885 по ППС", - пояснили в VoxUkraine

Это по какому курсу?
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25.05.2021 09:33 Ответить
интересно сравнить с подобной пресс-конференцией рошена. кто больше врет, святой или ЗЕбеня?
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25.05.2021 09:51 Ответить
Сравнивайте
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25.05.2021 10:37 Ответить
лень искать. чисто эмпирически, думаю рошен даст фору ЗЕбене, опыта там поболее во вранье будет, все же "бизнесмен" всю сознательную жизнь в политике, причем в украинской, его еще чучма с мертвячуком учили.
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25.05.2021 10:48 Ответить
стабильное доля спирта - 96%
стабильное часть идиотов - 73%
Не покупайте Рошен, не надо будет пресс-конференции сравнивать.
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25.05.2021 12:23 Ответить
Для шпанюка з підворотні,збрехати це значить підтвердити свій статус. Найбрехливіший президент за всю історію Укаїни.
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25.05.2021 09:58 Ответить
Самое прикольное из всего этого исследования, что "17,6% цитат идентифицировать не удалось".
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25.05.2021 10:29 Ответить
То что идентифицировать не удалось, это просто "абырвалг"
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25.05.2021 11:04 Ответить
Іншими словами, брехло НЕлох стало іще брехливіше...
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25.05.2021 11:30 Ответить
Цензор, какой же ты всратый стал... Никуда без кликбейта.
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25.05.2021 12:19 Ответить
В чем проблема--киздуйте на корреспондент.Там вашей ваты просто гнездо.
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25.05.2021 12:42 Ответить
Президент достойний народа, все як хотіли .
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25.05.2021 12:38 Ответить
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 3940
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25.05.2021 12:45 Ответить
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 8065
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25.05.2021 12:47 Ответить
VoxUkraine: тільки 17,6% фактологічних цитат Зеленського на пресконференції виявилися правдою - Цензор.НЕТ 4234
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25.05.2021 12:51 Ответить
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