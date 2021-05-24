Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти України відзначив державними нагородами військовослужбовців ЗС України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, нагороди вручено "За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня морської піхоти України"

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено:

Паласа Миколу Дмитровича – полковника

Сікозу Віктора Олександровича – підполковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:

Книжника Олега Володимировича – підполковника

Шмигельського Олександра Івановича – підполковника

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено:

Барзуха Івана Анатолійовича – молодшого сержанта

Вандровського Миколу Вікторовича – старшого лейтенанта

Мільковського Василя Віталійовича – старшого матроса

Павлюка Сергія Леонідовича – старшого сержанта

Саєнка Олександра Олександровича – лейтенанта

Шестакова Валентина Олександровича – капітана

Орденом Данила Галицького нагороджено:

Таранюка Сергія Володимировича – старшого лейтенанта

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:

Алєксєєва Олександра Сергійовича – старшого матроса

Андросова Олексія Івановича – полковника

Вороного Євгенія Анатолійовича – молодшого сержанта

Лабузова Олександра Сергійовича – старшого матроса

Лінніка Олександра Григоровича – старшого прапорщика

Маліборського Віталія Михайловича – підполковника

Маніту Вячеслава Володимировича – підполковника

Сітайла Сергія Вікторовича – прапорщика

Тішунова Дениса Івановича – лейтенанта

Чумак Ольгу Миколаївну – старшого матроса

Шутяка Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта

Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено:

Кравченка Віктора Семеновича – старшину

Ложечка Валерія Андрійовича – сержанта

Мельника Віктора Володимировича – лейтенанта

Мельниченка Вадима Костянтиновича – лейтенанта

Наконечного Сергія Анатолійовича – старшину

Нікеля Єгора Олександровича – лейтенанта

Сідора Артура Віталійовича – молодшого сержанта

Тарасенка Миколу Павловича – старшого прапорщика

Тітєєву Тетяну Миколаївну – старшину

Фану Ігоря Степановича – старшину.