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Зеленський (17439) нагорода (1102) військовослужбовці (3944) ЗСУ (5712)

Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти України відзначив державними нагородами військовослужбовців ЗС України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, нагороди вручено "За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня морської піхоти України"

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено:

Паласа Миколу Дмитровича – полковника

Сікозу Віктора Олександровича – підполковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено: 

Книжника Олега Володимировича – підполковника

Шмигельського Олександра Івановича – підполковника

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено:

Барзуха Івана Анатолійовича – молодшого сержанта

Вандровського Миколу Вікторовича – старшого лейтенанта

Мільковського Василя Віталійовича – старшого матроса

Павлюка Сергія Леонідовича – старшого сержанта

Саєнка Олександра Олександровича – лейтенанта

Шестакова Валентина Олександровича – капітана

Орденом Данила Галицького нагороджено:  

Таранюка Сергія Володимировича – старшого лейтенанта

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:

Алєксєєва Олександра Сергійовича – старшого матроса

Андросова Олексія Івановича – полковника

Вороного Євгенія Анатолійовича – молодшого сержанта

Лабузова Олександра Сергійовича – старшого матроса

Лінніка Олександра Григоровича – старшого прапорщика

Маліборського Віталія Михайловича – підполковника

Маніту Вячеслава Володимировича – підполковника

Сітайла Сергія Вікторовича – прапорщика

Тішунова Дениса Івановича – лейтенанта

Чумак Ольгу Миколаївну – старшого матроса

Шутяка Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта

Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено:

Кравченка Віктора Семеновича – старшину

Ложечка Валерія Андрійовича – сержанта

Мельника Віктора Володимировича – лейтенанта

Мельниченка Вадима Костянтиновича – лейтенанта

Наконечного Сергія Анатолійовича – старшину

Нікеля Єгора Олександровича – лейтенанта

Сідора Артура Віталійовича – молодшого сержанта

Тарасенка Миколу Павловича – старшого прапорщика

Тітєєву Тетяну Миколаївну – старшину

Фану Ігоря Степановича – старшину.
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Топ коментарі
+6
Обратите внимание на фио награждённых. Всё ясно и понятно. В кацапской армии большинство Рафик, Рустам, Ислам...и они воюют с нами за ,,русский мир".
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24.05.2021 21:40
+5
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 5176
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24.05.2021 21:18
+4
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 399
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24.05.2021 21:23
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четырехразовый уклонист награждает военных Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 8314
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24.05.2021 21:16 Відповісти
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 5176
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24.05.2021 21:18 Відповісти
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 399
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24.05.2021 21:23 Відповісти
Бумеранг. Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны/ Награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/ Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать . Любит наш гидрант это дело.
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24.05.2021 21:35 Відповісти
Обратите внимание на фио награждённых. Всё ясно и понятно. В кацапской армии большинство Рафик, Рустам, Ислам...и они воюют с нами за ,,русский мир".
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24.05.2021 21:40 Відповісти
орда.
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24.05.2021 21:47 Відповісти
а нас рать Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців - Цензор.НЕТ 2593 что московитов орда Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців - Цензор.НЕТ 709
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24.05.2021 21:59 Відповісти
Раджу подивитись реалістичний фінський фільм 1989 року про Зимову війну. Talvisota.
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24.05.2021 22:15 Відповісти
Вітання Воїнам !

Згадую концерти, коли окремі відмовлялися від нагород під час каденції Порошенка.
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24.05.2021 22:26 Відповісти
А Журавля когда наградит?
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25.05.2021 07:39 Відповісти
Через три роки.

Не при цій тварині
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12.09.2021 21:38 Відповісти
Блазню миліш такі ж блазні, ніж справжні герої.

Подяка бидлоті Кривбаса...
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12.09.2021 21:35 Відповісти
 
 