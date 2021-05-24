Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців
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Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти України відзначив державними нагородами військовослужбовців ЗС України.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Як наголошується в документі, нагороди вручено "За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня морської піхоти України"
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено:
Паласа Миколу Дмитровича – полковника
Сікозу Віктора Олександровича – підполковника
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено:
Книжника Олега Володимировича – підполковника
Шмигельського Олександра Івановича – підполковника
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено:
Барзуха Івана Анатолійовича – молодшого сержанта
Вандровського Миколу Вікторовича – старшого лейтенанта
Мільковського Василя Віталійовича – старшого матроса
Павлюка Сергія Леонідовича – старшого сержанта
Саєнка Олександра Олександровича – лейтенанта
Шестакова Валентина Олександровича – капітана
Орденом Данила Галицького нагороджено:
Таранюка Сергія Володимировича – старшого лейтенанта
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:
Алєксєєва Олександра Сергійовича – старшого матроса
Андросова Олексія Івановича – полковника
Вороного Євгенія Анатолійовича – молодшого сержанта
Лабузова Олександра Сергійовича – старшого матроса
Лінніка Олександра Григоровича – старшого прапорщика
Маліборського Віталія Михайловича – підполковника
Маніту Вячеслава Володимировича – підполковника
Сітайла Сергія Вікторовича – прапорщика
Тішунова Дениса Івановича – лейтенанта
Чумак Ольгу Миколаївну – старшого матроса
Шутяка Сергія Сергійовича – старшого лейтенанта
Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено:
Кравченка Віктора Семеновича – старшину
Ложечка Валерія Андрійовича – сержанта
Мельника Віктора Володимировича – лейтенанта
Мельниченка Вадима Костянтиновича – лейтенанта
Наконечного Сергія Анатолійовича – старшину
Нікеля Єгора Олександровича – лейтенанта
Сідора Артура Віталійовича – молодшого сержанта
Тарасенка Миколу Павловича – старшого прапорщика
Тітєєву Тетяну Миколаївну – старшину
Фану Ігоря Степановича – старшину.
Будь ласка, зачекайте...
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