РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14566 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
2 559 12
Зеленский (16541) награда (1674) военнослужащие (5636) ВСУ (5149)

Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты Украины отметил государственными наградами военнослужащих ВС Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты Украины".

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:

Палас Николай Дмитриевич - полковник

Сикоз Виктор Александрович - подполковник

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены:

Книжник Олег Владимирович - подполковник

Шмигельский Александр Иванович - подполковник

Орденом "За мужество" IІI степени награждены:

Барзух Иван Анатольевич - младший сержант

Вандровский Николай Викторович - старший лейтенант

Мильковский Василий Витальевич - старший матрос

Павлюк Сергей Леонидович - старший сержант

Саенко Александр Александрович - лейтенант

Шестаков Валентин Александрович - капитан

Орденом Данила Галицкого награжден:

Таранюк Сергей Владимирович - старший лейтенант

Читайте: Зеленский наградил 20 украинских военнослужащих, 8 из них посмертно

Медалью "За воинскую службу Украине" награждены:

Алексеев Александр Сергеевич - старший матрос

Андровов Алексей Иванович - полковник

Вороной Евгений Анатольевич - младший сержант

Лабузов Александр Сергеевич - старший матрос

Линник Александр Григорьевич - старший прапорщик

Малиборский Виталий Михайлович - подполковник

Манита Вячеслав Владимирович - подполковник

Ситайло Сергей Викторович - прапорщик

Тишунов Денис Иванович - лейтенант

Чумак Ольга Николаевна - старший матрос

Шутяк Сергей Сергеевич - старший лейтенант

Медалью "Защитнику Отечества" награждены:

Кравченко Виктор Семенович - старшина

Ложечка Валерий Андреевич - сержант

Мельник Виктор Владимирович - лейтенант

Мельниченко Вадим Константинович - лейтенант

Наконечный Сергей Анатольевич - старшина

Никель Егора Александровича - лейтенант

Сидор Артур Витальевич - младший сержант

Тарасенко Николай Павлович - старший прапорщик

Титеева Татьяна Николаевна - старшина

Фана Игорь Степанович - старшина

Также читайте: Зеленский наградил 15 военнослужащих: Пехотинцы ежедневно держат удар, демонстрируя мужество на Донбассе. СПИСОК

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Обратите внимание на фио награждённых. Всё ясно и понятно. В кацапской армии большинство Рафик, Рустам, Ислам...и они воюют с нами за ,,русский мир".
показать весь комментарий
24.05.2021 21:40
+5
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 5176
показать весь комментарий
24.05.2021 21:18
+4
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 399
показать весь комментарий
24.05.2021 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
четырехразовый уклонист награждает военных Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 8314
показать весь комментарий
24.05.2021 21:16 Ответить
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 5176
показать весь комментарий
24.05.2021 21:18 Ответить
Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 399
показать весь комментарий
24.05.2021 21:23 Ответить
Бумеранг. Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны/ Награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/ Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать . Любит наш гидрант это дело.
показать весь комментарий
24.05.2021 21:35 Ответить
Обратите внимание на фио награждённых. Всё ясно и понятно. В кацапской армии большинство Рафик, Рустам, Ислам...и они воюют с нами за ,,русский мир".
показать весь комментарий
24.05.2021 21:40 Ответить
орда.
показать весь комментарий
24.05.2021 21:47 Ответить
а нас рать Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців - Цензор.НЕТ 2593 что московитов орда Зеленський нагородив орденами і медалями морських піхотинців - Цензор.НЕТ 709
показать весь комментарий
24.05.2021 21:59 Ответить
Раджу подивитись реалістичний фінський фільм 1989 року про Зимову війну. Talvisota.
показать весь комментарий
24.05.2021 22:15 Ответить
Вітання Воїнам !

Згадую концерти, коли окремі відмовлялися від нагород під час каденції Порошенка.
показать весь комментарий
24.05.2021 22:26 Ответить
А Журавля когда наградит?
показать весь комментарий
25.05.2021 07:39 Ответить
Через три роки.

Не при цій тварині
показать весь комментарий
12.09.2021 21:38 Ответить
Блазню миліш такі ж блазні, ніж справжні герої.

Подяка бидлоті Кривбаса...
показать весь комментарий
12.09.2021 21:35 Ответить
 
 