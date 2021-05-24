Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты Украины отметил государственными наградами военнослужащих ВС Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты Украины".
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:
Палас Николай Дмитриевич - полковник
Сикоз Виктор Александрович - подполковник
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены:
Книжник Олег Владимирович - подполковник
Шмигельский Александр Иванович - подполковник
Орденом "За мужество" IІI степени награждены:
Барзух Иван Анатольевич - младший сержант
Вандровский Николай Викторович - старший лейтенант
Мильковский Василий Витальевич - старший матрос
Павлюк Сергей Леонидович - старший сержант
Саенко Александр Александрович - лейтенант
Шестаков Валентин Александрович - капитан
Орденом Данила Галицкого награжден:
Таранюк Сергей Владимирович - старший лейтенант
Медалью "За воинскую службу Украине" награждены:
Алексеев Александр Сергеевич - старший матрос
Андровов Алексей Иванович - полковник
Вороной Евгений Анатольевич - младший сержант
Лабузов Александр Сергеевич - старший матрос
Линник Александр Григорьевич - старший прапорщик
Малиборский Виталий Михайлович - подполковник
Манита Вячеслав Владимирович - подполковник
Ситайло Сергей Викторович - прапорщик
Тишунов Денис Иванович - лейтенант
Чумак Ольга Николаевна - старший матрос
Шутяк Сергей Сергеевич - старший лейтенант
Медалью "Защитнику Отечества" награждены:
Кравченко Виктор Семенович - старшина
Ложечка Валерий Андреевич - сержант
Мельник Виктор Владимирович - лейтенант
Мельниченко Вадим Константинович - лейтенант
Наконечный Сергей Анатольевич - старшина
Никель Егора Александровича - лейтенант
Сидор Артур Витальевич - младший сержант
Тарасенко Николай Павлович - старший прапорщик
Титеева Татьяна Николаевна - старшина
Фана Игорь Степанович - старшина
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