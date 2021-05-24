Зеленский наградил орденами и медалями морских пехотинцев

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты Украины отметил государственными наградами военнослужащих ВС Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды присвоены "За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты Украины".

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены:

Палас Николай Дмитриевич - полковник

Сикоз Виктор Александрович - подполковник

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены:

Книжник Олег Владимирович - подполковник

Шмигельский Александр Иванович - подполковник

Орденом "За мужество" IІI степени награждены:

Барзух Иван Анатольевич - младший сержант

Вандровский Николай Викторович - старший лейтенант

Мильковский Василий Витальевич - старший матрос

Павлюк Сергей Леонидович - старший сержант

Саенко Александр Александрович - лейтенант

Шестаков Валентин Александрович - капитан

Орденом Данила Галицкого награжден:

Таранюк Сергей Владимирович - старший лейтенант

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Медалью "За воинскую службу Украине" награждены:

Алексеев Александр Сергеевич - старший матрос

Андровов Алексей Иванович - полковник

Вороной Евгений Анатольевич - младший сержант

Лабузов Александр Сергеевич - старший матрос

Линник Александр Григорьевич - старший прапорщик

Малиборский Виталий Михайлович - подполковник

Манита Вячеслав Владимирович - подполковник

Ситайло Сергей Викторович - прапорщик

Тишунов Денис Иванович - лейтенант

Чумак Ольга Николаевна - старший матрос

Шутяк Сергей Сергеевич - старший лейтенант

Медалью "Защитнику Отечества" награждены:

Кравченко Виктор Семенович - старшина

Ложечка Валерий Андреевич - сержант

Мельник Виктор Владимирович - лейтенант

Мельниченко Вадим Константинович - лейтенант

Наконечный Сергей Анатольевич - старшина

Никель Егора Александровича - лейтенант

Сидор Артур Витальевич - младший сержант

Тарасенко Николай Павлович - старший прапорщик

Титеева Татьяна Николаевна - старшина

Фана Игорь Степанович - старшина

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