Зеленский наградил 20 украинских военнослужащих, 8 из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 20 украинских военных. Восемь военнослужащих награждены посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Так, орденом" За мужество " III степени награждены:

Виктор Гелебрант, младший сержант (посмертно);

Андрей Грабарь, младший сержант (посмертно);

Герман Грасс, солдат;

Ярослав Карлийчук, старший солдат (посмертно);

Владислав Мороз, солдат (посмертно);

Владимир Оноприенко, старший солдат (посмертно);

Александр Пекур, старший солдат (посмертно);

Андрей Теперик, старший солдат (посмертно);

Денис Юшко, матрос (посмертно).

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Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:

Юрия Билыка, лейтенанта;

Константина Головецкого, старшего сержанта;

Артура Гончара, старшего солдата;

Руслана Косенко, старшего солдата;

Андрея Лукьяненко, старшего солдата;

Максима Лукьянова, сержанта;

Александра Лямина, прапорщика;

Николая Маника, старшего лейтенанта;

Илью Норкина, старшего солдата;

Дмитрия Самокиша, старшего лейтенанта запаса;

Юрия Турчака, матроса.

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