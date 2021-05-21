Зеленський нагородив 20 українських військовослужбовців, 8 із них посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 20 українських військових. Вісім військовослужбовців нагороджено посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Так, орденом "За мужність" III ступеня нагороджені:

Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);

Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);

Герман Грасс, солдат;

Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);

Владислав Мороз, солдат (посмертно);

Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);

Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);

Андрій Теперик, старший солдат (посмертно);

Денис Юшко, матрос (посмертно).

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Медаллю "Захиснику Вітчизни" глава держави нагородив:

Юрія Білика, лейтенанта;

Костянтина Головецького, старшого сержанта;

Артура Гончара, старшого солдата;

Руслана Косенка, старшого солдата;

Андрія Лук'яненка, старшого солдата;

Максима Лук'янова, сержанта;

Олександра Ляміна, прапорщика;

Миколу Маніка, старшого лейтенанта;

Іллю Норкіна, старшого солдата;

Дмитра Самокишу, старшого лейтенанта запасу;

Юрія Турчака, матроса.

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