Рекомендуємо турецьким колегам припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва, - Лавров
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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вказав на розбіжності позицій Росії і Туреччини в питаннях Криму. При цьому він дорікнув Анкарі "в заохоченні українських ініціатив" і порівняв це з "посяганням на територіальну цілісність Росії".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Якщо говорити про українські справи, то на всіх рівнях наполегливо рекомендуємо турецьким колегам ретельно проаналізувати ситуацію і припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва. Гранично чітко проводимо думку, що заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії. Розраховуємо, що лінія Анкари буде скоригована з урахуванням нашого законного занепокоєння", – сказав Лавров.
Наприкінці минулого тижня спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що політикам у Туреччині варто "відмовитися від використання етнічного чинника як інструменту геополітичної гри".
Туреччина поки не реагувала на всі ці висловлювання.
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Вас даже нацией назвать нельзя , потому что вы , дикое племя и воровское быдло чужих земель
и обвинять в чем то турков , вы не имеете морального права !
Вы украли наш Крым , а виноваты турки ?
Кри́мські тата́ри в Туре́ччині - частина громадян та мешканців Туреччини, які є кримськими татарами чи походять від них. До XX століття кримські татари іммігрували з Криму в Османську імперію трьома хвилями: перша хвиля виникла після анексії Криму Російською імперією в 1783 році, друга - після Кримської війни 1853-1856 років і третя - після російсько-турецької війни 1877-1878 років
За різними оцінками, на сьогодні в Туреччині проживає від 1 до 7 млн осіб кримськотатарської діаспори
Феномен кримськотатарської еміграції та діаспори в Османську імперію (Туреччину) є унікальним серед явищ подібного роду у світовій історії, щонайменше, в двох аспектах: 1. в кількісному вимірі - демографічний кримськотатарський ресурс в ******** Туреччині в кількісному відношенні на порядок перевершує той, що мають кримські татари на своїй історичній батьківщині - в Криму.
2. в якісному (інтелектуальному) вимірі - участі кримських татар в суспільно-політичному, економічному, культурному та освітньому житті Османської імперії і Туреччини мала важливе, а інколи й вирішальне, значення в їх історичному розвитку.