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Рекомендуємо турецьким колегам припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Рекомендуємо турецьким колегам припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва, - Лавров

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вказав на розбіжності позицій Росії і Туреччини в питаннях Криму. При цьому він дорікнув Анкарі "в заохоченні українських ініціатив" і порівняв це з "посяганням на територіальну цілісність Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Якщо говорити про українські справи, то на всіх рівнях наполегливо рекомендуємо турецьким колегам ретельно проаналізувати ситуацію і припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва. Гранично чітко проводимо думку, що заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії. Розраховуємо, що лінія Анкари буде скоригована з урахуванням нашого законного занепокоєння", – сказав Лавров.

Наприкінці минулого тижня спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що політикам у Туреччині варто "відмовитися від використання етнічного чинника як інструменту геополітичної гри".

Також читайте: Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу"

Туреччина поки не реагувала на всі ці висловлювання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Какие же вы кацапы мерзопакостные и отвратительные нелюди !
Вас даже нацией назвать нельзя , потому что вы , дикое племя и воровское быдло чужих земель
и обвинять в чем то турков , вы не имеете морального права !
Вы украли наш Крым , а виноваты турки ?
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25.05.2021 00:47
+26
Какие у Украины у милитаристские настроения. Украина не на кого не нападала, ни у кого ни чего не оккупировала, международные и межгосударственные договоры не нарушала, а ели и будет воевать то только по освобождению международно признанных территорий Украины - Крыма, Севастополя и ОРДЛО. В отличии от РФ , цитирую Путина " Границы России негде не заканчиваются".
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25.05.2021 01:07
+25
Говорящему коню рекомендовано почитать

Кри́мські тата́ри в Туре́ччині - частина громадян та мешканців Туреччини, які є кримськими татарами чи походять від них. До XX століття кримські татари іммігрували з Криму в Османську імперію трьома хвилями: перша хвиля виникла після анексії Криму Російською імперією в 1783 році, друга - після Кримської війни 1853-1856 років і третя - після російсько-турецької війни 1877-1878 років

За різними оцінками, на сьогодні в Туреччині проживає від 1 до 7 млн осіб кримськотатарської діаспори

Феномен кримськотатарської еміграції та діаспори в Османську імперію (Туреччину) є унікальним серед явищ подібного роду у світовій історії, щонайменше, в двох аспектах: 1. в кількісному вимірі - демографічний кримськотатарський ресурс в ******** Туреччині в кількісному відношенні на порядок перевершує той, що мають кримські татари на своїй історичній батьківщині - в Криму.
2. в якісному (інтелектуальному) вимірі - участі кримських татар в суспільно-політичному, економічному, культурному та освітньому житті Османської імперії і Туреччини мала важливе, а інколи й вирішальне, значення в їх історичному розвитку.
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25.05.2021 01:44
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Срана савьетоф однако...
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25.05.2021 10:43 Відповісти
Лаврошадь, то всё путиня, ответь на такие вопросы: кляча манька захерова, будет ли плясать "Цыганочку с выходом" в знак протеста и учит ли она "Лебединое озеро"?
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25.05.2021 10:36 Відповісти
рекомендуем не рекомендовать!
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25.05.2021 11:44 Відповісти
*отказаться от этнического фактора* ,а как же у ватных рашистских пдрсв это вяжется с *защитой* хрюсскоэзычного населения all over the world ?
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Рекомендуємо турецьким колегам припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва, - Лавров - Цензор.НЕТ 3573Гаряча пропозиція турецьких колег
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25.05.2021 19:14 Відповісти
Спасибо Турции, купим еще много беспилотников в Турции
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26.05.2021 00:48 Відповісти
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