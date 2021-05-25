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Крым (26017) Лавров (2205) МИД РФ (1629) Турция (3231)

Рекомендуем турецким коллегам перестать подпитывать милитаристские настроения Киева, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Рекомендуем турецким коллегам перестать подпитывать милитаристские настроения Киева, - Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вновь указал на расхождения позиций России и Турции в вопросах Крыма. При этом он упрекнул Анкару "в поощрении украинских инициатив" и сравнил это с "посягательством на территориальную целостность России".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мнение, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом нашего законного беспокойства", - сказал Лавров.

В конце прошлой недели спикер МИД России Мария Захарова заявила, что политикам в Турции следует "отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры".

Также читайте: Лавров: "Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса"

Турция пока не реагировала на все эти высказывания.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+43
Какие же вы кацапы мерзопакостные и отвратительные нелюди !
Вас даже нацией назвать нельзя , потому что вы , дикое племя и воровское быдло чужих земель
и обвинять в чем то турков , вы не имеете морального права !
Вы украли наш Крым , а виноваты турки ?
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25.05.2021 00:47
+26
Какие у Украины у милитаристские настроения. Украина не на кого не нападала, ни у кого ни чего не оккупировала, международные и межгосударственные договоры не нарушала, а ели и будет воевать то только по освобождению международно признанных территорий Украины - Крыма, Севастополя и ОРДЛО. В отличии от РФ , цитирую Путина " Границы России негде не заканчиваются".
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25.05.2021 01:07
+25
Говорящему коню рекомендовано почитать

Кри́мські тата́ри в Туре́ччині - частина громадян та мешканців Туреччини, які є кримськими татарами чи походять від них. До XX століття кримські татари іммігрували з Криму в Османську імперію трьома хвилями: перша хвиля виникла після анексії Криму Російською імперією в 1783 році, друга - після Кримської війни 1853-1856 років і третя - після російсько-турецької війни 1877-1878 років

За різними оцінками, на сьогодні в Туреччині проживає від 1 до 7 млн осіб кримськотатарської діаспори

Феномен кримськотатарської еміграції та діаспори в Османську імперію (Туреччину) є унікальним серед явищ подібного роду у світовій історії, щонайменше, в двох аспектах: 1. в кількісному вимірі - демографічний кримськотатарський ресурс в ******** Туреччині в кількісному відношенні на порядок перевершує той, що мають кримські татари на своїй історичній батьківщині - в Криму.
2. в якісному (інтелектуальному) вимірі - участі кримських татар в суспільно-політичному, економічному, культурному та освітньому житті Османської імперії і Туреччини мала важливе, а інколи й вирішальне, значення в їх історичному розвитку.
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25.05.2021 01:44
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Срана савьетоф однако...
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25.05.2021 10:43 Ответить
Лаврошадь, то всё путиня, ответь на такие вопросы: кляча манька захерова, будет ли плясать "Цыганочку с выходом" в знак протеста и учит ли она "Лебединое озеро"?
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25.05.2021 10:36 Ответить
рекомендуем не рекомендовать!
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25.05.2021 11:44 Ответить
*отказаться от этнического фактора* ,а как же у ватных рашистских пдрсв это вяжется с *защитой* хрюсскоэзычного населения all over the world ?
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25.05.2021 12:42 Ответить
Рекомендуємо турецьким колегам припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва, - Лавров - Цензор.НЕТ 3573Гаряча пропозиція турецьких колег
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25.05.2021 19:14 Ответить
Спасибо Турции, купим еще много беспилотников в Турции
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26.05.2021 00:48 Ответить
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