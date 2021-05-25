Рекомендуем турецким коллегам перестать подпитывать милитаристские настроения Киева, - Лавров
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вновь указал на расхождения позиций России и Турции в вопросах Крыма. При этом он упрекнул Анкару "в поощрении украинских инициатив" и сравнил это с "посягательством на территориальную целостность России".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мнение, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом нашего законного беспокойства", - сказал Лавров.
В конце прошлой недели спикер МИД России Мария Захарова заявила, что политикам в Турции следует "отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры".
Турция пока не реагировала на все эти высказывания.
Пожалуйста, подождите...
Вас даже нацией назвать нельзя , потому что вы , дикое племя и воровское быдло чужих земель
и обвинять в чем то турков , вы не имеете морального права !
Вы украли наш Крым , а виноваты турки ?
Кри́мські тата́ри в Туре́ччині - частина громадян та мешканців Туреччини, які є кримськими татарами чи походять від них. До XX століття кримські татари іммігрували з Криму в Османську імперію трьома хвилями: перша хвиля виникла після анексії Криму Російською імперією в 1783 році, друга - після Кримської війни 1853-1856 років і третя - після російсько-турецької війни 1877-1878 років
За різними оцінками, на сьогодні в Туреччині проживає від 1 до 7 млн осіб кримськотатарської діаспори
Феномен кримськотатарської еміграції та діаспори в Османську імперію (Туреччину) є унікальним серед явищ подібного роду у світовій історії, щонайменше, в двох аспектах: 1. в кількісному вимірі - демографічний кримськотатарський ресурс в ******** Туреччині в кількісному відношенні на порядок перевершує той, що мають кримські татари на своїй історичній батьківщині - в Криму.
2. в якісному (інтелектуальному) вимірі - участі кримських татар в суспільно-політичному, економічному, культурному та освітньому житті Османської імперії і Туреччини мала важливе, а інколи й вирішальне, значення в їх історичному розвитку.