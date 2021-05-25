Бажання влади поповнити держбюджет, збільшивши податки, в майбутньому може негативно позначитися на всій економіці, - політолог

Ініціативи влади щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

"Загальновідомо, що якщо країна потребує прискорення економічного зростання, то податки потрібно не підвищувати, а навпаки знижувати. Мистецтво державної політики лежить в балансі інтересів. Необхідно шукати такий баланс інтересів, який був би оптимальним, щоб економіка нормально розвивалася, щоб було більше грошей саме завдяки розвитку, а не просто через різке збільшення податків", - сказав Фесенко.

За його словами, бажання влади сьогодні поповнити держбюджет завдяки збільшенню податків у майбутньому може негативно позначитися на всій економіці країни.

"Чому виникла така ініціатива? Це викликано банальною необхідністю поповнити бюджет після тривалої економічної кризи. Бюджет потрібно наповнювати, є необхідність знайти гроші. Шукати спорідненості за рахунок збільшення податків – найбільш легкий шлях, але він, як правило, пов'язаний з ризиками, так як, чим більше податки, тим важче бізнесу. Зрештою економіка країни отримує негативний ефект", - зазначив експерт.

За його словами, між українським бізнесом і урядом повинен бути проведений конструктивний діалог, щоб знайти оптимальну величину податкового навантаження.

"Якщо український бізнес буде нормально розвиватися, збільшувати обсяги виробництва, експорту, то і держава більше отримає. Необхідно в процесі діалогу знайти оптимальну величину податкового навантаження на українські галузі економіки. Повинен бути продуктивний, конструктивний діалог між державою і великими компаніями", - сказав він.



Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і ряд інших податків.





