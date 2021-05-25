УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15803 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 184 12
податки (1495) Фесенко (20)

Бажання влади поповнити держбюджет, збільшивши податки, в майбутньому може негативно позначитися на всій економіці, - політолог

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Бажання влади поповнити держбюджет, збільшивши податки, в майбутньому може негативно позначитися на всій економіці, - політолог

Ініціативи влади щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

"Загальновідомо, що якщо країна потребує прискорення економічного зростання, то податки потрібно не підвищувати, а навпаки знижувати. Мистецтво державної політики лежить в балансі інтересів. Необхідно шукати такий баланс інтересів, який був би оптимальним, щоб економіка нормально розвивалася, щоб було більше грошей саме завдяки розвитку, а не просто через різке збільшення податків", - сказав Фесенко.

За його словами, бажання влади сьогодні поповнити держбюджет завдяки збільшенню податків у майбутньому може негативно позначитися на всій економіці країни.

"Чому виникла така ініціатива? Це викликано банальною необхідністю поповнити бюджет після тривалої економічної кризи. Бюджет потрібно наповнювати, є необхідність знайти гроші. Шукати спорідненості за рахунок збільшення податків – найбільш легкий шлях, але він, як правило, пов'язаний з ризиками, так як, чим більше податки, тим важче бізнесу. Зрештою економіка країни отримує негативний ефект", - зазначив експерт.

За його словами, між українським бізнесом і урядом повинен бути проведений конструктивний діалог, щоб знайти оптимальну величину податкового навантаження.

"Якщо український бізнес буде нормально розвиватися, збільшувати обсяги виробництва, експорту, то і держава більше отримає. Необхідно в процесі діалогу знайти оптимальну величину податкового навантаження на українські галузі економіки. Повинен бути продуктивний, конструктивний діалог між державою і великими компаніями", - сказав він.


Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і ряд інших податків.



Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Желание власти пополнить госбюджет, увеличив налоги, в будущем может негативно сказаться на всей экономике, - политолог - Цензор.НЕТ 2103
показати весь коментар
25.05.2021 16:38 Відповісти
Ахах. Какая неприятная неожиданность. Кто бы мог подумать, что зелебобы окажутся такими непорядочными людьми? Ужас просто
показати весь коментар
26.05.2021 00:13 Відповісти
Налоги станут лучче, не хужи, ніж було!
показати весь коментар
25.05.2021 16:46 Відповісти
Орррррригинальный рецепт поднятия экономики путем увеличения налогов (не для всех конечно) придумало не это зеро паяцное. Это еще кровосися извращалось. Закономерный путь власти коЗеландии по следам папиредникав, духовных наставникав и просто сутенеров квартала криворогатого лидера 73%.
показати весь коментар
25.05.2021 16:47 Відповісти
Особенно это комично смотрится в момент кризиса, когда люди теряют работу и закрывается бизнес. А чего бы не додавить то, что ещё хоть как-то работало?
показати весь коментар
26.05.2021 00:15 Відповісти
Правильнее написать, пополнить не госбюджет, а свои карманы. Ведь все мы прекрасно знаем куда большая часть налогов идет.
показати весь коментар
25.05.2021 16:48 Відповісти
Спокуха! Бизнес проблему решит: повысятся налоги - повысят цены на все и все повышение налогов оплатит конечный потребитель -"мудрий нАрід". И в конечном, денег у него хватит на осьмушку хлебушка в день, но ненадолго. А потом бизнес не выдержит и - экономическая катастрофа.
показати весь коментар
25.05.2021 17:22 Відповісти
Да просто вернёмся в 90-ые в катастрофическую инфляцию, нищету, безработицу и когда предприятия будут закрываться одно за другим. Только тогда хоть было чему закрываться, а сейчас на пальцах одной руки тех предприятий в каждом городе.
показати весь коментар
26.05.2021 00:30 Відповісти
только драть!..фопы особенно! их тех, что принимают без оформления на работу и издеваются как хотят! каждому по кассовому аппарату на веревку и пусть ходят!..тк кто мами пашут, пусть так и остаются....оффшоры почистить и прикрыть, это для особо одаренных...и таможню с налоговой- под тройной контроль! и это для начала только...сигаретников и водочников(изготовителей) за паленку -на кичу всех!
показати весь коментар
25.05.2021 17:52 Відповісти
особливо не забудьте дополнительно налогообложить рыночников, таксистов, парикмахеров с косметичками и остальных представителей нарида
показати весь коментар
25.05.2021 21:35 Відповісти
У мене таке враження, що влада користується принципом: щоб корова більше давала молока, її треба більше доїти і менше годувати...
показати весь коментар
25.05.2021 22:30 Відповісти
Так у власти на все вопросы по поводу бюджета, один ответ - повысить налоги, тарифы и сборы. По-другому они не умеют. Задавят население и бизнес налогами и всё.
показати весь коментар
26.05.2021 00:04 Відповісти
 
 