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"Індійський" штам коронавірусу офіційно виявлено в 53 країнах, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість країн і територій, де офіційно виявлено варіант COVID-19, який вперше був виявлений в Індії і отримав у народі назву "індійський", досягла 53.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Організація зазначає, що, за неофіційними даними, варіант коронавірусу B. 1.617 є ще в семи країнах. Якщо дані підтвердяться, то кількість територій, у яких виявлено ці штами, досягне 60.

Серед країн, у яких протягом тижня були зареєстровані випадки зараження "індійським" варіантом коронавірусу - Бразилія, Алжир, Кенія, Гана і Кюрасао.

Варіант коронавірусу B. 1.617 був уперше виявлений в Індії.

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Вчені вважають, що він заразніший за інші і більш стійкий до антитіл. ВООЗ не називає цей варіант "індійським". На цій підставі Мінзв'язку Індії вимагає від соціальних мереж видалити всі згадки індійського варіанта, посилання і натяки на нього.

На тлі спалаху коронавірусу в Індії глава МЗС країни Субрам Джайшанкар прибув до США. Однією з головних тем візиту називається надання Індії невідкладної допомоги в боротьбі з COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Перевести слова главного по медицинскому террору можно вполне понятной фразой: "Рано или поздно, но мы высосем из нынешней квази-пандемии всё, что возможно. А потому будем готовиться к чему-нибудь еще, которым точно так же будем стращать человечество и иметь с этого свой маленький, но вполне увесистый процент".
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26.05.2021 08:00 Відповісти
Штами бувають у бактерій, але хіба це важливо, коли йдеться про такі гроші?
Щодо віруса, то для того, щоб виявити і класифікувати новий тип, треба провести генетичне секвенування на електронному мікроскопі, потім очищеним вірусом заразити добровольця, визначити, що симптоми його хвороби ідентичні до хворого, від якого були відібрані взірці. Аналогічна процедура напевно була проведена у всіх цих 50 країнах? Чи досі хвороба ковід-19 не доведена від вигаданого вірусу сарс-ков-2?
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26.05.2021 08:42 Відповісти
Недавно бачив статтю в Блумберг "Про катастрофу в Індії.
А нижче сердиті коментарі індусів, про брехню ЗМІ, про те що жертви, серед населення від того що бідна частина населення помирає від того, щоб не може вийти, щоб бодай купити їжі і води, адже в них немає жодних збережень.
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26.05.2021 08:44 Відповісти
 
 