"Індійський" штам коронавірусу офіційно виявлено в 53 країнах, - ВООЗ
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Кількість країн і територій, де офіційно виявлено варіант COVID-19, який вперше був виявлений в Індії і отримав у народі назву "індійський", досягла 53.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Організація зазначає, що, за неофіційними даними, варіант коронавірусу B. 1.617 є ще в семи країнах. Якщо дані підтвердяться, то кількість територій, у яких виявлено ці штами, досягне 60.
Серед країн, у яких протягом тижня були зареєстровані випадки зараження "індійським" варіантом коронавірусу - Бразилія, Алжир, Кенія, Гана і Кюрасао.
Варіант коронавірусу B. 1.617 був уперше виявлений в Індії.
Вчені вважають, що він заразніший за інші і більш стійкий до антитіл. ВООЗ не називає цей варіант "індійським". На цій підставі Мінзв'язку Індії вимагає від соціальних мереж видалити всі згадки індійського варіанта, посилання і натяки на нього.
На тлі спалаху коронавірусу в Індії глава МЗС країни Субрам Джайшанкар прибув до США. Однією з головних тем візиту називається надання Індії невідкладної допомоги в боротьбі з COVID-19.
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Щодо віруса, то для того, щоб виявити і класифікувати новий тип, треба провести генетичне секвенування на електронному мікроскопі, потім очищеним вірусом заразити добровольця, визначити, що симптоми його хвороби ідентичні до хворого, від якого були відібрані взірці. Аналогічна процедура напевно була проведена у всіх цих 50 країнах? Чи досі хвороба ковід-19 не доведена від вигаданого вірусу сарс-ков-2?
А нижче сердиті коментарі індусів, про брехню ЗМІ, про те що жертви, серед населення від того що бідна частина населення помирає від того, щоб не може вийти, щоб бодай купити їжі і води, адже в них немає жодних збережень.