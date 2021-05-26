"Индийский" штамм коронавируса официально выявлен в 53 странах, - ВОЗ
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Число стран и территорий, где официально был выявлен вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии и получивший в народе название "индийский", достигло 53.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Организация отмечает, что, по неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 есть еще в семи странах. Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.
В числе стран, в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения "индийским" вариантом коронавируса: Бразилия, Алжир, Кения, Гана и Кюрасао.
Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии.
Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант "индийским". На этом основании Минсвязи Индии требует от социальных сетей удалить все упоминания индийского варианта, ссылки и намеки на него.
На фоне вспышки коронавируса в Индии глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар прибыл в США. Одной из главных тем визита называется оказание Индии неотложной помощи в борьбе с COVID-19.
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Щодо віруса, то для того, щоб виявити і класифікувати новий тип, треба провести генетичне секвенування на електронному мікроскопі, потім очищеним вірусом заразити добровольця, визначити, що симптоми його хвороби ідентичні до хворого, від якого були відібрані взірці. Аналогічна процедура напевно була проведена у всіх цих 50 країнах? Чи досі хвороба ковід-19 не доведена від вигаданого вірусу сарс-ков-2?
А нижче сердиті коментарі індусів, про брехню ЗМІ, про те що жертви, серед населення від того що бідна частина населення помирає від того, щоб не може вийти, щоб бодай купити їжі і води, адже в них немає жодних збережень.