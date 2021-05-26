"Индийский" штамм коронавируса официально выявлен в 53 странах, - ВОЗ

Число стран и территорий, где официально был выявлен вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии и получивший в народе название "индийский", достигло 53.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организация отмечает, что, по неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 есть еще в семи странах. Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.

В числе стран, в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения "индийским" вариантом коронавируса: Бразилия, Алжир, Кения, Гана и Кюрасао.

Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии.

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Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант "индийским". На этом основании Минсвязи Индии требует от социальных сетей удалить все упоминания индийского варианта, ссылки и намеки на него.

На фоне вспышки коронавируса в Индии глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар прибыл в США. Одной из главных тем визита называется оказание Индии неотложной помощи в борьбе с COVID-19.