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"Индийский" штамм коронавируса официально выявлен в 53 странах, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число стран и территорий, где официально был выявлен вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии и получивший в народе название "индийский", достигло 53.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организация отмечает, что, по неофициальным данным, вариант коронавируса B.1.617 есть еще в семи странах. Если данные подтвердятся, то число территорий, в которых обнаружены эти штаммы, достигнет 60.

В числе стран, в которых в течение недели были зарегистрированы случаи заражения "индийским" вариантом коронавируса: Бразилия, Алжир, Кения, Гана и Кюрасао.

Вариант коронавируса B.1.617 был впервые обнаружен в Индии.

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Ученые полагают, что он заразнее остальных и более устойчив к антителам. ВОЗ не называет этот вариант "индийским". На этом основании Минсвязи Индии требует от социальных сетей удалить все упоминания индийского варианта, ссылки и намеки на него.

На фоне вспышки коронавируса в Индии глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар прибыл в США. Одной из главных тем визита называется оказание Индии неотложной помощи в борьбе с COVID-19.
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Перевести слова главного по медицинскому террору можно вполне понятной фразой: "Рано или поздно, но мы высосем из нынешней квази-пандемии всё, что возможно. А потому будем готовиться к чему-нибудь еще, которым точно так же будем стращать человечество и иметь с этого свой маленький, но вполне увесистый процент".
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26.05.2021 08:00 Ответить
Штами бувають у бактерій, але хіба це важливо, коли йдеться про такі гроші?
Щодо віруса, то для того, щоб виявити і класифікувати новий тип, треба провести генетичне секвенування на електронному мікроскопі, потім очищеним вірусом заразити добровольця, визначити, що симптоми його хвороби ідентичні до хворого, від якого були відібрані взірці. Аналогічна процедура напевно була проведена у всіх цих 50 країнах? Чи досі хвороба ковід-19 не доведена від вигаданого вірусу сарс-ков-2?
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26.05.2021 08:42 Ответить
Недавно бачив статтю в Блумберг "Про катастрофу в Індії.
А нижче сердиті коментарі індусів, про брехню ЗМІ, про те що жертви, серед населення від того що бідна частина населення помирає від того, щоб не може вийти, щоб бодай купити їжі і води, адже в них немає жодних збережень.
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26.05.2021 08:44 Ответить
 
 