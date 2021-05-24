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Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в ходе брифинга.
Сейчас в мире пандемия коронавируса, всего выявили 167 млн случаев заражения, а умерли 3,4 млн пациентов.
"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.
Топ комментарии
+19 Alisa Korovieva
показать весь комментарий24.05.2021 14:26
+13 Папєрєднік
показать весь комментарий24.05.2021 14:24
+13 Ef Df
показать весь комментарий24.05.2021 14:30
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Пожалуйста, подождите...
Но ему простительно - он коммуно-фашист, есть там в Эфиопии такая партия, правящая кстати...
Його слід заарештувати і добряче допитати про все, що йому відомо.
Низя, он великий футуролог, астролог и хиромант, вон как будущее предсказывает. )) Правда без указания дат.
А ещё он может и чернокнижник, сможет порчу наслать. Так шо, ну нафиг с ним связываться.
ну ни разу не соразмерно то шо сделали против вируса, который мочит за год одного из 2000 человек. наверное больше погибают от - да хоть от падений, чем от того шо усадило всех на скрепный предмет то.
Забыл добавить:" мы уже работаем над этим"
_А-аа. Да? Это его дружок Си попросил анонсировать? Или новая чума мейд ин раша?
Тєма зашла нормально. Будемо і дальше заганять стадо в стойло і рубати з нього бабло
Где они таких берут???
Желательно к еврейскому, он тебе поможет.
57 годочков всего было.
Видишь в какую опасную афёру эта семейка ввязалась...
Они очень плохо продумывают: кого объявлять личным врагом. И стоит ли это вообще делать, в их-то ситуации.
Враги построили в ста метрах от моего дома "посольство палестины в государстве Виктория". Ты действительно предлагаешь мне чего-то "бояться" ? Всё чего я боюсь - что следующий Президент США не решится шарахнуть Томагавками по штаб-квартирам рептилоидов во всём мире.
Тепер вилізло зі страшилками.
ВОЗ даже знает, кто его уже создает.
в природе,как и вода,и электроток-все развивается по пути найменьшего сопротивления.
Істерія вже не діє, людей вже не лякають всілякі страшилки, поширювані продажними епідеміоЛоХами-науКівцями та ботофермами про небезпечні мутації африканських, британських, індійських та ін. штамів.Більшісь вже встигли перенести захворювання, тож не мають бажання псувати своє здоров'я псевдовакцинами
Це - нормально ?
Я ще минулого року писала, що йде нагнітання істерії, страху, паніки.
І ресурси, які вважають себе інформаційними, дуже багато долучилися до кампанії.
а есть и черножопые
Глядя на его мордочку
Разницу понять легко
Морда как жопа