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Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в ходе брифинга.

Сейчас в мире пандемия коронавируса, всего выявили 167 млн случаев заражения, а умерли 3,4 млн пациентов.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
это производитель вируса предупредил ВОЗ???
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24.05.2021 14:26
+13
Ця мавпа щось приховує
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24.05.2021 14:24
+13
ДУЖЕ дивна заява.
Його слід заарештувати і добряче допитати про все, що йому відомо.
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24.05.2021 14:30
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Ця мавпа щось приховує
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24.05.2021 14:24 Ответить
або просто сподобалося тримати весь світ в напрузі... без пандемії хто знав про нього?
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24.05.2021 14:47 Ответить
вместо гонки вооружения создавали бы лаборатории антивирусного направления...
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24.05.2021 14:26 Ответить
вместо гонки вооружения на засРашке и создали лабораторию, только не антивирусную, а вирусную. теперь это всех устраивает, одни штампуют вакцину, другие загоняют быдло в стойло, всем сидеть по норам.
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24.05.2021 14:47 Ответить
это производитель вируса предупредил ВОЗ???
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24.05.2021 14:26 Ответить
ВОЗ и есть рупор производителя вирусов
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24.05.2021 15:27 Ответить
гебрей-исусси вже проводять "еволюційні оцінки" ??
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24.05.2021 14:27 Ответить
гебрею-иссусу целые народы поклоняются)
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24.05.2021 17:24 Ответить
ага, целые народы... кроме тех, кого он у себя в Эфиопии раньше уничтожил... при помощи прививок, кстати - была там неугодная ему народность...

Но ему простительно - он коммуно-фашист, есть там в Эфиопии такая партия, правящая кстати...
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14.10.2021 04:25 Ответить
ДУЖЕ дивна заява.
Його слід заарештувати і добряче допитати про все, що йому відомо.
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24.05.2021 14:30 Ответить
Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4115

Низя, он великий футуролог, астролог и хиромант, вон как будущее предсказывает. )) Правда без указания дат.
А ещё он может и чернокнижник, сможет порчу наслать. Так шо, ну нафиг с ним связываться. Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5922
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24.05.2021 14:44 Ответить
Спочатку, бажано, стратити. Суто задля дезинфекції
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24.05.2021 15:29 Ответить
Сатанисты никогда не скрывают,что собираются сделать.
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24.05.2021 15:54 Ответить
официально усоп каждый 2000-ный за год = все на бутылках, а обезьяна прогнозирует еще более кринжовый вирус.... ну и как тут не поверить в масонозаразителей то?)
ну ни разу не соразмерно то шо сделали против вируса, который мочит за год одного из 2000 человек. наверное больше погибают от - да хоть от падений, чем от того шо усадило всех на скрепный предмет то.
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24.05.2021 14:33 Ответить
Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.Источник: https://censor.net/ru/n3267106

Забыл добавить:" мы уже работаем над этим"
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24.05.2021 14:34 Ответить
Перенаселення планети. Іде природний, та штучний відбір. Треба кількість зменшини на 1-2 мрд. Ось і стараються усі.
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24.05.2021 14:36 Ответить
"Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус"
_А-аа. Да? Это его дружок Си попросил анонсировать? Или новая чума мейд ин раша?
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24.05.2021 14:37 Ответить
у нас свій Зе барановірус лютує! і на фоні його знаєте ковід 19 не так вже страшний
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24.05.2021 14:38 Ответить
Пкрекладаю на нормальну мову.
Тєма зашла нормально. Будемо і дальше заганять стадо в стойло і рубати з нього бабло
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24.05.2021 14:41 Ответить
" Будучи міністром іноземних справ Ефіопії, звинувачувався експертним середовищем у прихованні спалахів холери в Ефіопії у 2006, 2009 та 2011 роках[5]. Під час пандемії COVID-19 Тедрос наразився на критику з боку громадськості за те, що він повільно діяв щодо подолання епідемії та за занадто тісний зв'язок з урядом Китаю (звідки виникла пандемія)[6] "
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24.05.2021 14:42 Ответить
Цей виплодок знає що каже-розробка "більш смертоносного" замовлена,оплачена,прорекламована! Ви ще живі?! Тоді ВОЗ та Мінздоров ідуть до вас!
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24.05.2021 14:45 Ответить
Не варто бути наївним. Новий вірус вже давно розроблений, як і чергові "вакцини" від нього..
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24.05.2021 15:32 Ответить
Очень все это подозрительно! Совсем недавно,безмозглые из *********,заявили что " возможно появление смертоносных микробов" из государств НАТО! И тут же этот неуч-прохфессор выскакивает на арену с практически,таким же заявлением...
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24.05.2021 14:48 Ответить
Чувак, ты уже заколебал своей истерикой
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24.05.2021 14:49 Ответить
Еще больше заколебали перепуганные вроде тебя.
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24.05.2021 15:41 Ответить
исчезни, недоразумение
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24.05.2021 16:07 Ответить
Вы только посмотрите на рожу этого афериста из ВОЗ.
Где они таких берут???
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24.05.2021 14:49 Ответить
Ротшильды всегда нанимают самых отбросов из отбросов: Робеспьер, Марат, Троцкий, Парвус, Ульянов и т.д.
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24.05.2021 15:02 Ответить
Сходи к хорошему дяде доктору, проверь головку.
Желательно к еврейскому, он тебе поможет.
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24.05.2021 15:39 Ответить
Всё норм, не баись.
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24.05.2021 15:51 Ответить
Из Ротшильда уже песок сыпется, обнови методичку: уже давно на Билла Гейтса вас науськивают)
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24.05.2021 17:25 Ответить
Я в сортах отходов не разбираюсь.
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25.05.2021 01:30 Ответить
Да в курсе мы: вы всё запланировали на десятилетия вперёд. У вас же на скрижалях Джорджии намалёвано: должно остаться 500 млн. Остальных убьют "вакцинациями".
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24.05.2021 15:01 Ответить
Доиграешься ты,кыфымыны,что объявят тебя ротшильды личным врагом. И тогда придут за тобой инопланетяне! А они обычно приходят после полуночи,-смотри,чтобы они тебя не застали врасплох!
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24.05.2021 15:34 Ответить
Один из них уже отпрыгался, ночью.
57 годочков всего было.
Видишь в какую опасную афёру эта семейка ввязалась...
Они очень плохо продумывают: кого объявлять личным врагом. И стоит ли это вообще делать, в их-то ситуации.
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24.05.2021 15:53 Ответить
Зато некий кыфымыны так ловко устроился! Прямо как то племя обезьян,которые в случае опасности поворачиваются спиной к противнику и подставляют свою часть тела,находящаяся ниже копчика -врагу!
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25.05.2021 05:53 Ответить
Не переноси свои тестостероновые фантазии на других людей.
Враги построили в ста метрах от моего дома "посольство палестины в государстве Виктория". Ты действительно предлагаешь мне чего-то "бояться" ? Всё чего я боюсь - что следующий Президент США не решится шарахнуть Томагавками по штаб-квартирам рептилоидов во всём мире.
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25.05.2021 06:38 Ответить
Вот,видишь,-даром ты кыфымыны.Тестостерон ни при чем -это все логика. Не,-не читал? И меньше куратора из методички слушай!
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25.05.2021 06:55 Ответить
Вообще вы ребята с размахом: решили 90% населения планеты смахнуть с поверхности одним "ковидным" ударом. Пример Эйхмана вас манит, наверное.
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25.05.2021 07:11 Ответить
Это что? Я тоже из Ротшильдов? Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий смертоносний вірус, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5762 Я такого еще не слышал на Цензоре о себе... Ты выделился -не зря ты кыфымыны! Только тебе скажу по секрету ,-скоро придет еще один смертельный микроб от Ротшильдов! Не выключай ночью свет,а то из под кровати появится рука,которая будет тебя душить. Бойся Ротшильдов! Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий смертоносний вірус, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 1329
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25.05.2021 16:40 Ответить
Ой баюс баюс баюс
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24.05.2021 15:03 Ответить
Щоб вчені не придумали, політики зроблять з цього бомбу.
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24.05.2021 15:34 Ответить
Мой коммент потерла какая то с*ка. Поддерживают брехню этой черножопой скотины. Носите маски носите, подольше и лучше вообще не снимайте их! Никогда!
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24.05.2021 15:40 Ответить
Коли починався спалах корони в Ухані то ця обізяна сиділа с язиком в дупі.
Тепер вилізло зі страшилками.
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24.05.2021 15:52 Ответить
Если это кому то выгодно - обязательно появится!
ВОЗ даже знает, кто его уже создает.
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24.05.2021 16:10 Ответить
А вот здесь, пожалуйста, поподробнее.
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24.05.2021 16:12 Ответить
а что тут непонятного?естественно,люди это кормовая база для вирусов (впрочем как и весь животный мир).причем генотипно все сходные,подстроившись под одного индивидума-можно питаться всеми.если умножить население планеты на средний вес одного человека-это сколько же питательной массы?как не воспользоваться. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий смертоносний вірус, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 4005
в природе,как и вода,и электроток-все развивается по пути найменьшего сопротивления.
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24.05.2021 16:26 Ответить
Схоже, цей коронавірус зламався. Запускайте наступний...


Істерія вже не діє, людей вже не лякають всілякі страшилки, поширювані продажними епідеміоЛоХами-науКівцями та ботофермами про небезпечні мутації африканських, британських, індійських та ін. штамів.Більшісь вже встигли перенести захворювання, тож не мають бажання псувати своє здоров'я псевдовакцинами
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24.05.2021 16:43 Ответить
Баблоносный сверхприбыль приносящий вирус )))
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24.05.2021 17:30 Ответить
красноперая обезьяна, из Судана помоему? Назначившая Роберта Мугабе послом доброй воли от ВОЗ
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24.05.2021 18:03 Ответить
Из Эфиопии
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25.05.2021 01:29 Ответить
ВЫ ЖЕ ЕГО ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ И СДЕЛАЕТЕ !!! А ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЫ, ТО ДАВАЙТЕ БОМБИТЬ РОССИЮ И КИТАЙ !!!
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24.05.2021 20:26 Ответить
Істота користується своєю посадою і залякує людей ...
Це - нормально ?
Я ще минулого року писала, що йде нагнітання істерії, страху, паніки.
І ресурси, які вважають себе інформаційними, дуже багато долучилися до кампанії.
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24.05.2021 21:30 Ответить
те люди, которые отрицают аналитику и прогноз, окончат как кацапы - медленно и больно
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24.05.2021 23:02 Ответить
Когда-то,у нас в Университете учились студенты из Эфиопии. Некоторые были неплохими парнями,но другие были кончеными подонками! Наверняка,этот не из первых.
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25.05.2021 05:57 Ответить
Таки есть чернокожие
а есть и черножопые

Глядя на его мордочку
Разницу понять легко
Морда как жопа
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14.10.2021 04:28 Ответить
 
 