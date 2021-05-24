"Согласно эволюционным оценкам, появится новый смертоносный вирус, - глава ВОЗ Гебрейесус"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил в ходе брифинга.

Сейчас в мире пандемия коронавируса, всего выявили 167 млн случаев заражения, а умерли 3,4 млн пациентов.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.

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