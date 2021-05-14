Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом The Guardian заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый, вместе с Индией, которая вызывает большое беспокойство", - пишет издание.
ВОЗ также призвала развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более бедным странам по схеме COVAX.
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May 14 (GMT)
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20 new cases and 1 new death in Israel [source]
Проверяется легко.
1. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит ковид с меньшей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то Израиль бы не выкидывал деньги на вакцинацию
2. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит с большей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то такое лекарство бесполезно.
3. Если бы Израиль что-то скрывал, то Игорь Монахов этого не знал бы.
"у Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают... "
15.05.2021 15:43
" это все есть в открытом доступе..."
15.05.2021 21:10
Из них хорошо видно, кто из нас дебил.
Потому что надо продолжать держать людей в страхе и подталкивать к дальнейшей вакинации.
Лікар (хірург) жартував і тролив вакциноскептиків у фейсбуці.
"Друга доза. Мікрочіп працює нормально. Мій мозок поступово переходить під управління інтелектом бджолиного рою. У нас усе в порядку. Опір марний"
Помер через кілька тижнів пісня другої дози. Звичайно, не "внаслідок".
Ещё бы колоду карт раскинул.
Что-то вспомнилось:
- Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.. ))
May 14 (GMT)
Updates
20 new cases and 1 new death in Israel [source]
Просто из одного центра кто-то распространяет его новые разновидности под видом мутаций.
Так называемая пандемия прекратится одномоментно, как только в этом центре сочтут, что в сокращении населения больше нет необходимости.