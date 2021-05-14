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Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус

Второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом  The Guardian заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый, вместе с Индией, которая вызывает большое беспокойство", - пишет издание.

ВОЗ также призвала развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более бедным странам по схеме COVAX.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Цыгану эфиопскому хочется денег. И любому министру здравоохранения. И любому главврачу. Они вам для этого любую статистику накрутят. Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2641
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14.05.2021 17:33
+6
Был такой анекдот. Доктор! У меня ковид! Вы - политик? Нет. Вы известный певец? Нет, Вы, может быть, актер? Нет. У Вас, батенька обычное ОРВИ, поэтому идите на ..уй)) Кому заплатили за рекламу ковида, те и страшилки распространяли. А на самом деле они просто подтяжки на пузе или лице делали, отдохнули, как следует, у океана, а сами тырындели, что в больничке лежали с ковидом.
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14.05.2021 17:45
+5
Ой та заткнись уже обезьяна китайская.
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14.05.2021 17:29
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Правила форума Совет форумчан
в значительной мере благодаря тебе, чмо черномазое.
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14.05.2021 16:55 Ответить
Он тут ни при чем, его Билл Гейтс заставил - угрожал урезать финансирование!..
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14.05.2021 18:59 Ответить
Он тут не при чем. А вы продолжайте голосовать за Зеленского! Например, в Британии со следующей недели отменяют маски в магазинах и супермаркетах, школах...у и другие плюшки
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15.05.2021 00:43 Ответить
А українці вже звикли, їх вже не бентежить перше місце зі смертності...навіть якась гордість за майстрів спорту по ковіду.
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14.05.2021 16:56 Ответить
хм.. и смертность будет возрастать из-за поголовной вакцинации !? я прав !? Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7420
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14.05.2021 16:58 Ответить
Ага, вон, в Израиле как заболеваемость и смертность от ковида свирепствуют!

May 14 (GMT)
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20 new cases and 1 new death in Israel [source]
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14.05.2021 21:50 Ответить
Вакцины есть разные, и если ты не знал то у Израиля помимо вакцины есть еще и лекарство..
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15.05.2021 13:40 Ответить
Да, лекарство Израилю офигенно нужно, ибо если ты не зал, благодаря вакцинации сейчас в Израиле болеющих ковидом аж 749 человек. Єто в 9 раз меньше, чем у нас заболело ковидом за 1 день 15 мая и в 363 РАЗА меньше, чем болеющих в данный момент ковидом в Украине.
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15.05.2021 15:06 Ответить
я для одаренных повторю - у Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают.. и да , они вакцинируют - но лучшим что есть на рынке вакцин.
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15.05.2021 15:43 Ответить
Ну да, а Игорь Монахов переиграл Моссад и геройски выведал эту тайну... Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6865
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15.05.2021 16:13 Ответить
меня всегда добивала твоя примитивность и ограниченность..
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15.05.2021 16:18 Ответить
А меня всегда добивало твое постоянное вранье.
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15.05.2021 17:30 Ответить
ха.. и где я вру !? я что говорю то что есть на самом деле а не по твоим продажным сводкам с официальных сми и тв !? ...
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15.05.2021 17:49 Ответить
"Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают.. " - это один из примеров твоего вранья.
Проверяется легко.
1. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит ковид с меньшей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то Израиль бы не выкидывал деньги на вакцинацию
2. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит с большей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то такое лекарство бесполезно.
3. Если бы Израиль что-то скрывал, то Игорь Монахов этого не знал бы.
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15.05.2021 18:53 Ответить
да ты еще и тупой однако...лекарство есть - но оно не прошло всех тестов(проводят в боевых условиях и не афишируют сильно) и повторю - Израиль борется с ковид с первого дня всеми доступными способами не жалея ни денег ни сил - он вступил в открытый бой с вирусом..
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15.05.2021 20:36 Ответить
Это новость из серии "Есть абсолютно секретная информация - Израиль разрабатывает новые системы вооружениий! Но тсс! О них никто не знает!" Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7662
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15.05.2021 20:54 Ответить
***.. да ты еще и дебил.. это все есть в открытом доступе...
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15.05.2021 21:10 Ответить
Цитаты из твоих постов:
"у Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают... "
15.05.2021 15:43

" это все есть в открытом доступе..."
15.05.2021 21:10
Из них хорошо видно, кто из нас дебил.
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15.05.2021 21:43 Ответить
ты внатуре даун *** !!! да - они говорят что работают в этой теме но пока как бы результатов особых нет - но они есть !!!, и продолжают использовать это лекарство..ЧТО ТУТ ДЕБИЛУ НЕ ЯСНО !?
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15.05.2021 22:40 Ответить
Ты совсем забрехался.
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15.05.2021 23:29 Ответить
все !!! с даунами разговор окончен...
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16.05.2021 13:22 Ответить
як таке можне заявляти після того, як мільярди доларів викинуто на вакцинацію?
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14.05.2021 17:01 Ответить
Мало... Могли бы дать и больше...
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14.05.2021 19:00 Ответить
як таке можне заявляти після того, як мільярди доларів викинуто на вакцинацію?

Потому что надо продолжать держать людей в страхе и подталкивать к дальнейшей вакинации.
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15.05.2021 16:58 Ответить
Нужно просто прикончить Билла Гейтса. Этот маньяк совсем зарвался. Он не успокоится, пока не изведет с лица земли всех белых христиан
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14.05.2021 17:02 Ответить
Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7342
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14.05.2021 17:02 Ответить
Прямоходячі безхвості примати стадні тварини, а інформаційна ера дає можливість робити з цим стадом, що завгодно і де завгодно.
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14.05.2021 18:34 Ответить
https://healthimpactnews.com/2021/48-year-old-surgeon-dead-after-mocking-anti-vaxxers-and-writing-his-own-obituary-after-moderna-covid-injections/

Лікар (хірург) жартував і тролив вакциноскептиків у фейсбуці.
"Друга доза. Мікрочіп працює нормально. Мій мозок поступово переходить під управління інтелектом бджолиного рою. У нас усе в порядку. Опір марний"
Помер через кілька тижнів пісня другої дози. Звичайно, не "внаслідок".
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14.05.2021 17:06 Ответить
Как это более смертоносным? Вы же вакцинацию начали.
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14.05.2021 17:06 Ответить
Видимо поэтому и будет смертоносной.
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14.05.2021 18:51 Ответить
Действительно, вакцинация же оказывает эффект с самого начала, а не как там всякие ученые утверждают, что с достижением 70-80% полностью привитых...
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14.05.2021 21:59 Ответить
Дурак, понятно же что с достижением двух третей вакцинированных, ну так вакцинация продолжается, а в Израиле вообще завершилась. Должно же это дать эффект, или нет?
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15.05.2021 01:02 Ответить
Да, для 10 млн израильтян вакцинация 60% населения принесла эффект, а 10% однократной вакцинации 1,39 млрд Индии - еще не дали. Рассказать, что в среднем получается, умник?
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15.05.2021 09:58 Ответить
Ой та заткнись уже обезьяна китайская.
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14.05.2021 17:29 Ответить
"Единственное лекарство - страх! Я вас спасаю." --- Абиссинский лекарь Тедгеб. Начало ХХ| века.
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14.05.2021 17:33 Ответить
Цыгану эфиопскому хочется денег. И любому министру здравоохранения. И любому главврачу. Они вам для этого любую статистику накрутят. Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2641
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14.05.2021 17:33 Ответить
Был такой анекдот. Доктор! У меня ковид! Вы - политик? Нет. Вы известный певец? Нет, Вы, может быть, актер? Нет. У Вас, батенька обычное ОРВИ, поэтому идите на ..уй)) Кому заплатили за рекламу ковида, те и страшилки распространяли. А на самом деле они просто подтяжки на пузе или лице делали, отдохнули, как следует, у океана, а сами тырындели, что в больничке лежали с ковидом.
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14.05.2021 17:45 Ответить
"Великий" футуролог Гебрейесус бесплатно раздаёт прогнозы. Жесть!
Ещё бы колоду карт раскинул. Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7257
Что-то вспомнилось:
- Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.. ))
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14.05.2021 18:14 Ответить
А как же спасительная вакцина? Неужели не поможет?
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14.05.2021 18:49 Ответить
Когда будет степень вакцинации, хотя бы как в Израиле, тогда поможет.
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15.05.2021 10:22 Ответить
Каждый раз, когда общество воскладывает свой болт на болтовню это этого ефиопа недоделанного, как тут же публикуют какую то очередную срань из разряда, "все будет только хуже" . Жаль некому эту шайку бандитскую выпотрошить.
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14.05.2021 19:08 Ответить
А як же "чарівні" і "універсальні" вакцинки ?
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14.05.2021 20:52 Ответить
Ось так

May 14 (GMT)
Updates

20 new cases and 1 new death in Israel [source]
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15.05.2021 10:25 Ответить
Вы ещё не поняли? Природа "коронавируса" такова, что он сам уже не успокоится никогда - чем дальше, тем больше смертей.
Просто из одного центра кто-то распространяет его новые разновидности под видом мутаций.
Так называемая пандемия прекратится одномоментно, как только в этом центре сочтут, что в сокращении населения больше нет необходимости.
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14.05.2021 21:05 Ответить
Нет уж. Доктор сказал морг, упс, без масок - значит без масок.
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15.05.2021 03:55 Ответить
 
 