Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус

Второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом The Guardian заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый, вместе с Индией, которая вызывает большое беспокойство", - пишет издание.

ВОЗ также призвала развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более бедным странам по схеме COVAX.

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