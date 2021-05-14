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Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус

Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це The Guardian заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинені країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їх щеплення дати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19. ФОТО
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Топ коментарі
+6
Цыгану эфиопскому хочется денег. И любому министру здравоохранения. И любому главврачу. Они вам для этого любую статистику накрутят. Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2641
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14.05.2021 17:33
+6
Был такой анекдот. Доктор! У меня ковид! Вы - политик? Нет. Вы известный певец? Нет, Вы, может быть, актер? Нет. У Вас, батенька обычное ОРВИ, поэтому идите на ..уй)) Кому заплатили за рекламу ковида, те и страшилки распространяли. А на самом деле они просто подтяжки на пузе или лице делали, отдохнули, как следует, у океана, а сами тырындели, что в больничке лежали с ковидом.
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14.05.2021 17:45
+5
Ой та заткнись уже обезьяна китайская.
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14.05.2021 17:29
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в значительной мере благодаря тебе, чмо черномазое.
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14.05.2021 16:55 Відповісти
Он тут ни при чем, его Билл Гейтс заставил - угрожал урезать финансирование!..
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14.05.2021 18:59 Відповісти
Он тут не при чем. А вы продолжайте голосовать за Зеленского! Например, в Британии со следующей недели отменяют маски в магазинах и супермаркетах, школах...у и другие плюшки
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15.05.2021 00:43 Відповісти
А українці вже звикли, їх вже не бентежить перше місце зі смертності...навіть якась гордість за майстрів спорту по ковіду.
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14.05.2021 16:56 Відповісти
хм.. и смертность будет возрастать из-за поголовной вакцинации !? я прав !? Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7420
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14.05.2021 16:58 Відповісти
Ага, вон, в Израиле как заболеваемость и смертность от ковида свирепствуют!

May 14 (GMT)
Updates

20 new cases and 1 new death in Israel [source]
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14.05.2021 21:50 Відповісти
Вакцины есть разные, и если ты не знал то у Израиля помимо вакцины есть еще и лекарство..
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15.05.2021 13:40 Відповісти
Да, лекарство Израилю офигенно нужно, ибо если ты не зал, благодаря вакцинации сейчас в Израиле болеющих ковидом аж 749 человек. Єто в 9 раз меньше, чем у нас заболело ковидом за 1 день 15 мая и в 363 РАЗА меньше, чем болеющих в данный момент ковидом в Украине.
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15.05.2021 15:06 Відповісти
я для одаренных повторю - у Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают.. и да , они вакцинируют - но лучшим что есть на рынке вакцин.
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15.05.2021 15:43 Відповісти
Ну да, а Игорь Монахов переиграл Моссад и геройски выведал эту тайну... Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6865
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15.05.2021 16:13 Відповісти
меня всегда добивала твоя примитивность и ограниченность..
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15.05.2021 16:18 Відповісти
А меня всегда добивало твое постоянное вранье.
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15.05.2021 17:30 Відповісти
ха.. и где я вру !? я что говорю то что есть на самом деле а не по твоим продажным сводкам с официальных сми и тв !? ...
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15.05.2021 17:49 Відповісти
"Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают.. " - это один из примеров твоего вранья.
Проверяется легко.
1. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит ковид с меньшей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то Израиль бы не выкидывал деньги на вакцинацию
2. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит с большей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то такое лекарство бесполезно.
3. Если бы Израиль что-то скрывал, то Игорь Монахов этого не знал бы.
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15.05.2021 18:53 Відповісти
да ты еще и тупой однако...лекарство есть - но оно не прошло всех тестов(проводят в боевых условиях и не афишируют сильно) и повторю - Израиль борется с ковид с первого дня всеми доступными способами не жалея ни денег ни сил - он вступил в открытый бой с вирусом..
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15.05.2021 20:36 Відповісти
Это новость из серии "Есть абсолютно секретная информация - Израиль разрабатывает новые системы вооружениий! Но тсс! О них никто не знает!" Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7662
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15.05.2021 20:54 Відповісти
***.. да ты еще и дебил.. это все есть в открытом доступе...
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15.05.2021 21:10 Відповісти
Цитаты из твоих постов:
"у Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают... "
15.05.2021 15:43

" это все есть в открытом доступе..."
15.05.2021 21:10
Из них хорошо видно, кто из нас дебил.
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15.05.2021 21:43 Відповісти
ты внатуре даун *** !!! да - они говорят что работают в этой теме но пока как бы результатов особых нет - но они есть !!!, и продолжают использовать это лекарство..ЧТО ТУТ ДЕБИЛУ НЕ ЯСНО !?
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15.05.2021 22:40 Відповісти
Ты совсем забрехался.
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15.05.2021 23:29 Відповісти
все !!! с даунами разговор окончен...
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16.05.2021 13:22 Відповісти
як таке можне заявляти після того, як мільярди доларів викинуто на вакцинацію?
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14.05.2021 17:01 Відповісти
Мало... Могли бы дать и больше...
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14.05.2021 19:00 Відповісти
як таке можне заявляти після того, як мільярди доларів викинуто на вакцинацію?

Потому что надо продолжать держать людей в страхе и подталкивать к дальнейшей вакинации.
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15.05.2021 16:58 Відповісти
Нужно просто прикончить Билла Гейтса. Этот маньяк совсем зарвался. Он не успокоится, пока не изведет с лица земли всех белых христиан
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14.05.2021 17:02 Відповісти
Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7342
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14.05.2021 17:02 Відповісти
Прямоходячі безхвості примати стадні тварини, а інформаційна ера дає можливість робити з цим стадом, що завгодно і де завгодно.
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14.05.2021 18:34 Відповісти
https://healthimpactnews.com/2021/48-year-old-surgeon-dead-after-mocking-anti-vaxxers-and-writing-his-own-obituary-after-moderna-covid-injections/

Лікар (хірург) жартував і тролив вакциноскептиків у фейсбуці.
"Друга доза. Мікрочіп працює нормально. Мій мозок поступово переходить під управління інтелектом бджолиного рою. У нас усе в порядку. Опір марний"
Помер через кілька тижнів пісня другої дози. Звичайно, не "внаслідок".
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14.05.2021 17:06 Відповісти
Как это более смертоносным? Вы же вакцинацию начали.
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14.05.2021 17:06 Відповісти
Видимо поэтому и будет смертоносной.
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14.05.2021 18:51 Відповісти
Действительно, вакцинация же оказывает эффект с самого начала, а не как там всякие ученые утверждают, что с достижением 70-80% полностью привитых...
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14.05.2021 21:59 Відповісти
Дурак, понятно же что с достижением двух третей вакцинированных, ну так вакцинация продолжается, а в Израиле вообще завершилась. Должно же это дать эффект, или нет?
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15.05.2021 01:02 Відповісти
Да, для 10 млн израильтян вакцинация 60% населения принесла эффект, а 10% однократной вакцинации 1,39 млрд Индии - еще не дали. Рассказать, что в среднем получается, умник?
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15.05.2021 09:58 Відповісти
Ой та заткнись уже обезьяна китайская.
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14.05.2021 17:29 Відповісти
"Единственное лекарство - страх! Я вас спасаю." --- Абиссинский лекарь Тедгеб. Начало ХХ| века.
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14.05.2021 17:33 Відповісти
Цыгану эфиопскому хочется денег. И любому министру здравоохранения. И любому главврачу. Они вам для этого любую статистику накрутят. Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2641
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14.05.2021 17:33 Відповісти
Был такой анекдот. Доктор! У меня ковид! Вы - политик? Нет. Вы известный певец? Нет, Вы, может быть, актер? Нет. У Вас, батенька обычное ОРВИ, поэтому идите на ..уй)) Кому заплатили за рекламу ковида, те и страшилки распространяли. А на самом деле они просто подтяжки на пузе или лице делали, отдохнули, как следует, у океана, а сами тырындели, что в больничке лежали с ковидом.
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14.05.2021 17:45 Відповісти
"Великий" футуролог Гебрейесус бесплатно раздаёт прогнозы. Жесть!
Ещё бы колоду карт раскинул. Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7257
Что-то вспомнилось:
- Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.. ))
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14.05.2021 18:14 Відповісти
А как же спасительная вакцина? Неужели не поможет?
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14.05.2021 18:49 Відповісти
Когда будет степень вакцинации, хотя бы как в Израиле, тогда поможет.
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15.05.2021 10:22 Відповісти
Каждый раз, когда общество воскладывает свой болт на болтовню это этого ефиопа недоделанного, как тут же публикуют какую то очередную срань из разряда, "все будет только хуже" . Жаль некому эту шайку бандитскую выпотрошить.
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14.05.2021 19:08 Відповісти
А як же "чарівні" і "універсальні" вакцинки ?
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14.05.2021 20:52 Відповісти
Ось так

May 14 (GMT)
Updates

20 new cases and 1 new death in Israel [source]
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15.05.2021 10:25 Відповісти
Вы ещё не поняли? Природа "коронавируса" такова, что он сам уже не успокоится никогда - чем дальше, тем больше смертей.
Просто из одного центра кто-то распространяет его новые разновидности под видом мутаций.
Так называемая пандемия прекратится одномоментно, как только в этом центре сочтут, что в сокращении населения больше нет необходимости.
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14.05.2021 21:05 Відповісти
Нет уж. Доктор сказал морг, упс, без масок - значит без масок.
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15.05.2021 03:55 Відповісти
 
 