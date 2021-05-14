Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, - глава ВООЗ Гебреєсус
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це The Guardian заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що другий рік пандемії може бути смертоноснішим, ніж перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.
ВООЗ також закликала розвинені країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їх щеплення дати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.
Топ коментарі
+6 belge
показати весь коментар14.05.2021 17:33
+6 Ирина Правда
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+5 Назар Проскуряков
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May 14 (GMT)
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20 new cases and 1 new death in Israel [source]
Проверяется легко.
1. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит ковид с меньшей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то Израиль бы не выкидывал деньги на вакцинацию
2. Если бы у Израиля было лекарство, что лечит с большей побочкой, чем у вакцин, предупреждающих его, то такое лекарство бесполезно.
3. Если бы Израиль что-то скрывал, то Игорь Монахов этого не знал бы.
"у Израиля есть лекарство(не вакцина) - но они скрывают... "
15.05.2021 15:43
" это все есть в открытом доступе..."
15.05.2021 21:10
Из них хорошо видно, кто из нас дебил.
Потому что надо продолжать держать людей в страхе и подталкивать к дальнейшей вакинации.
Лікар (хірург) жартував і тролив вакциноскептиків у фейсбуці.
"Друга доза. Мікрочіп працює нормально. Мій мозок поступово переходить під управління інтелектом бджолиного рою. У нас усе в порядку. Опір марний"
Помер через кілька тижнів пісня другої дози. Звичайно, не "внаслідок".
Ещё бы колоду карт раскинул.
Что-то вспомнилось:
- Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.. ))
May 14 (GMT)
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20 new cases and 1 new death in Israel [source]
Просто из одного центра кто-то распространяет его новые разновидности под видом мутаций.
Так называемая пандемия прекратится одномоментно, как только в этом центре сочтут, что в сокращении населения больше нет необходимости.