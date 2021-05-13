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Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус зробив щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гебреєсус написав у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення проти COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.

Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 01
Фото: Гебреєсус/Twitter

Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якнайшвидше.

Також читайте: Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі вийшла на плато, однак їхній рівень залишається неприйнятно високим, - ВООЗ

"Вакцини рятують життя. Дуже важливо якнайшвидше доставити їх в усі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга", - закликав Гебреєсус.

Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
То есть его организация полностью провалила сдерживание вируса а теперь я должен колоть черт знает что из за этих некомпетентных полудурков от медицины? Пошли они, даже под пистолетом не буду вакцинироваться.
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13.05.2021 08:03
+1
Не прошло и полтора года......😁
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13.05.2021 07:15
+1
Зачем жить в такой опасной стране, где нужно прививаться?
В Эфиопии ситуация по спокойнее. Почти как в Китае. Живи и радуйся.
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13.05.2021 07:45
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Не прошло и полтора года......😁
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13.05.2021 07:15 Відповісти
А чего не пишут какой именно вакциной?
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13.05.2021 07:17 Відповісти
Вітамінкою...
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13.05.2021 08:44 Відповісти
кашерной Модерной или, на крайний случай Пфайзером Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1712
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13.05.2021 13:25 Відповісти
в который раз интересно
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13.05.2021 07:24 Відповісти
Спутником...? )
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13.05.2021 07:36 Відповісти
Зачем жить в такой опасной стране, где нужно прививаться?
В Эфиопии ситуация по спокойнее. Почти как в Китае. Живи и радуйся.
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13.05.2021 07:45 Відповісти
То есть его организация полностью провалила сдерживание вируса а теперь я должен колоть черт знает что из за этих некомпетентных полудурков от медицины? Пошли они, даже под пистолетом не буду вакцинироваться.
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13.05.2021 08:03 Відповісти
странно шо этот дикарь не укололся сразу же после появления вакцин. мол смотрите, это не страшно, вот..... ыыыыы(хрипит и падает("шутит"))
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13.05.2021 08:10 Відповісти
Навіщо такі складнощі? Просто використовуйте кондоми, щоби перестати розмножуватись. Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4320
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13.05.2021 08:46 Відповісти
главное что медработник вменяемый - нормальную дозу вколол а не шесть! Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9341
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13.05.2021 08:21 Відповісти
6 физрастворов как 1 вакцина, ничего бы не случилось.
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13.05.2021 09:23 Відповісти
Долбень.
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13.05.2021 08:42 Відповісти
Так как многие болеют безсимптомно, то я уже вакцинировался - безконтактно и безвакцинно. Мне очень повезло - я смог стать участником внедрения новейших технологий...
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02.10.2021 00:39 Відповісти
А ещё у меня есть шапка-невидимка - никакие вирусы меня не могут обнаружить и прицепиться... Учись, тупица, Гебр******. Тфу, ты, хрен выговоришь.
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02.10.2021 00:42 Відповісти
 
 