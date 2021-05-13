Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19. ФОТО
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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус зробив щеплення проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гебреєсус написав у своєму мікроблозі Twitter.
"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення проти COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.
Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якнайшвидше.
"Вакцини рятують життя. Дуже важливо якнайшвидше доставити їх в усі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга", - закликав Гебреєсус.
Топ коментарі
+2 Dmitriy Shymko
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