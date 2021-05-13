Глава ВОЗ Гебрейесус вакцинировался от COVID-19. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гебрейесус написал в своем микроблоге Twitter.
"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.
Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.
"Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", - призвал Гебрейесус.
Топ комментарии
+2 Dmitriy Shymko
показать весь комментарий13.05.2021 08:03
+1 Ybaldy
показать весь комментарий13.05.2021 07:15
+1 ПанСан
показать весь комментарий13.05.2021 07:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В Эфиопии ситуация по спокойнее. Почти как в Китае. Живи и радуйся.