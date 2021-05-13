Глава ВОЗ Гебрейесус вакцинировался от COVID-19. ФОТО

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гебрейесус написал в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.



Фото: Гебрейесус/Twitter

Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

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"Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", - призвал Гебрейесус.