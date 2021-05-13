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Глава ВОЗ Гебрейесус вакцинировался от COVID-19. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гебрейесус написал в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы", - написал он.

Глава ВОЗ Гебрейесус вакцинировался от COVID-19 01
Фото: Гебрейесус/Twitter

Глава ВОЗ отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато, однако их уровень остается неприемлемо высоким, - ВОЗ

"Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", - призвал Гебрейесус.

Глава ВОЗ Гебрейесус вакцинировался от COVID-19 02
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Топ комментарии
+2
То есть его организация полностью провалила сдерживание вируса а теперь я должен колоть черт знает что из за этих некомпетентных полудурков от медицины? Пошли они, даже под пистолетом не буду вакцинироваться.
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13.05.2021 08:03
+1
Не прошло и полтора года......😁
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13.05.2021 07:15
+1
Зачем жить в такой опасной стране, где нужно прививаться?
В Эфиопии ситуация по спокойнее. Почти как в Китае. Живи и радуйся.
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13.05.2021 07:45
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Не прошло и полтора года......😁
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13.05.2021 07:15 Ответить
А чего не пишут какой именно вакциной?
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13.05.2021 07:17 Ответить
Вітамінкою...
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13.05.2021 08:44 Ответить
кашерной Модерной или, на крайний случай Пфайзером Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1712
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13.05.2021 13:25 Ответить
в который раз интересно
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13.05.2021 07:24 Ответить
Спутником...? )
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13.05.2021 07:36 Ответить
Зачем жить в такой опасной стране, где нужно прививаться?
В Эфиопии ситуация по спокойнее. Почти как в Китае. Живи и радуйся.
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13.05.2021 07:45 Ответить
То есть его организация полностью провалила сдерживание вируса а теперь я должен колоть черт знает что из за этих некомпетентных полудурков от медицины? Пошли они, даже под пистолетом не буду вакцинироваться.
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13.05.2021 08:03 Ответить
странно шо этот дикарь не укололся сразу же после появления вакцин. мол смотрите, это не страшно, вот..... ыыыыы(хрипит и падает("шутит"))
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13.05.2021 08:10 Ответить
Навіщо такі складнощі? Просто використовуйте кондоми, щоби перестати розмножуватись. Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4320
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13.05.2021 08:46 Ответить
главное что медработник вменяемый - нормальную дозу вколол а не шесть! Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9341
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13.05.2021 08:21 Ответить
6 физрастворов как 1 вакцина, ничего бы не случилось.
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13.05.2021 09:23 Ответить
Долбень.
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13.05.2021 08:42 Ответить
Так как многие болеют безсимптомно, то я уже вакцинировался - безконтактно и безвакцинно. Мне очень повезло - я смог стать участником внедрения новейших технологий...
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02.10.2021 00:39 Ответить
А ещё у меня есть шапка-невидимка - никакие вирусы меня не могут обнаружить и прицепиться... Учись, тупица, Гебр******. Тфу, ты, хрен выговоришь.
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02.10.2021 00:42 Ответить
 
 