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Новини Економіка
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В економіці стане більше тіні, - експерт про зміни до Податкового кодексу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ініційовані владою податкові зміни призведуть до втрати потенційних інвесторів, кажуть економісти.

Запропоновані Кабінетом Міністрів України зміни до Податкового кодексу заважатимуть підприємствам провадити свою господарську діяльність і може навіть призвести до зупинки виробництва – на цьому наголосив директор Департаменту економічної політики ФРУ Сергій Саливон, ідеться в сюжеті "5 каналу".

"Те, що зараз пропонують, – тепер будь-яка дурість може стати проблемою для підприємств. Його активи будуть потрапляти в заставу і це обмежує його можливості для ведення господарської діяльності, а суд може розглядати це місяцями або навіть роками", – пояснює економіст.

"Ще більше тіні стане в тих секторах, де це можливо. Що стосується економіки в цілому – то такі нововедення загалом погіршують клімат і відбивають бажання займатися бізнесом в нашій в країні", – наголошує Сергій Саливон.

Ініційовані владою податкові зміни економісти вважають неприйнятними. Бо це, кажуть, неминуче призведе до зупинки працюючих підприємств та втрати потенційних інвесторів. Бізнесу ж необхідно планувати і розуміти свої витрати хоча б на кілька років вперед – інакше неможливі і розвиток виробництва, і довгострокові вкладення, наголошують фахівці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
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26.05.2021 14:26
+5
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3595
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26.05.2021 14:29
+5
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2222
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26.05.2021 14:34
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В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 4490
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26.05.2021 14:24 Відповісти
Бізнес в Україні переважно кримінальний, тому якщо він загине і на його місце прийде нормальний цивілізований бізнес з Європи - біди не буде.
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26.05.2021 14:48 Відповісти
Наивность.
Земли на Мадагаскаре, в 2009-м году скупили инвесторы из "цивилизованных" Южной Кореи и Италии. Теперь в стране самый большой индекс голода в мире (более 0,45) и за 10 лет вырублено 85% леса на полуострове, включая реликтовые леса, типа тысячелетних баобабов.
Только сами, только свой народ, в своей стране. И никак иначе. Все понаехавшие, ничем не лучше саранчи на поле.
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26.05.2021 17:24 Відповісти
У нас люди как бы подзабывают, что вопрос в тех правилах, которые устанавливает страна, а не в каких-то мифических добрых и порядочных инвесторах.
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26.05.2021 22:28 Відповісти
Прийдет скоро нормальный цивилизованный бизнес не только с Европы, а со всего мира в лице Красного Креста и прочих благотворительных организаций. Будут продовольствием снабжать Украину - житницу Европы.)))
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26.05.2021 18:59 Відповісти
А если погибнет и на его месте ничего не возникнет? Ну уже хотя бы по той причине, что это так не работает? И криминальный бизнес это закладки, всё остальное работает в правовом поле.
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26.05.2021 22:24 Відповісти
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
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26.05.2021 14:26 Відповісти
если интересно можете посмотреть, как сократились за последние два года поступления от иностранных инвесторов, просто не идут в страну
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26.05.2021 14:43 Відповісти
Таки да. Чуть ниже я привел картинку. У нас не сокращение притока, а наоборот -- уходят деньги.
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26.05.2021 14:47 Відповісти
СН могут только такую придумать ерунду, когда мы вообще не сможем в государстве ничего собрать. Вместо того, чтобы либеризовать сбор налогов, они ещё больше гайки закручивают.
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26.05.2021 14:26 Відповісти
Гайки закручиваются для того, чтобы кто-то за определенную сумму мог бы их для кого-то открутить.
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26.05.2021 14:30 Відповісти
Когда у нас принимали законы по экологии, которых нигде не было, народ находил объяснение, что у нас в стране с экологией в стране строже чем в других странах. Потом оказалось, что это делается для сбора исключительно высоких взяток. За все 30 лет незалежности"всю эту финансовую цепочку "экологов" заменяли и заменяют так часто, как часто меняются примьеры. Точно помню когда Юля стала премьером, заменили всю цепочку по которой шли взятки с самого низа до самого верха. И так меняют каждый раз вместе с министром экологии. И так происходит много лет. Некоторые находят романтику в слове эколог и поступают на экологические факультеты ВУЗов. Но меняются президенты, ещё чаще меняются премьеры, и министры но суть остаётся той же.
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26.05.2021 14:40 Відповісти
Большая часть наших законов имеет коррупционные лазейки и собственно для этого они и принимаются.А вот эти экологические так и вовсе кормушка в чистом виде.
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26.05.2021 22:49 Відповісти
Бизнес работает ПРИ ЛЮБОМ УРОВНЕ налогов. Он к нему быстро приспособится.
Для бизнеса гораздо важнее честные правила, неподкупные суды и нормальное государственное регулирование.
Вот например, сегодня работа офшорных компаний, создает в Украине НЕ РАВНОПРАВНЫЕ условия конкуренции, что и убивает бизнес. Гораздо эффективнее было бы ввести налог на выведенный капитал, и по настоящему, а не декларативно навести порядок на таможне.
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26.05.2021 17:28 Відповісти
Вы правы, бизнес приспособится в любом случае, но какова польза будет государству и обществу от такого приспособления. Приведу пример из кучмовских времен. Тогда Кучма ввел налог на спиртное =200%, а табачные изделия =150%. Игорный бизнес был обналожен на 100%. И бизнес приспособился - катанка разливалась реками, сигареты вытесняли продавцов продуктами с прилавков, казино появлялись как грибы после дождя на каждом углу.)))
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26.05.2021 19:06 Відповісти
Олег, вор будет воровать при любых правилах, это аксиома.

Вы привели, для данного случая, крайне неправильные примеры.
Игорный бизнес всегда суперприбыльный, при том, что 52% населения планеты склонны к лудомании. Потому там не налогами, а полицейскими, карательными операциями... не поможет полиция, то можно ПС подключать, как они наркодилеров в Одессе гоняли...
Табачные и алкоголь - ухудшают здоровье нации, а потому в странах ЕС они стоят в разы дороже. Кабмины разных времен планово поднимают цену и правильно делают. Просто при трех подряд Президентах падает (в евро) доход граждан, а потому мы не можем поднять цену, до цены соседей, а пока такая ситуация, то их контрабанду не остановить.

А вот в 2009-м ввели большую пошлину, на вывоз сырой семечки подсолнечника из страны и это привело к строительству заводов в Украине - теперь более 70% мирового производства подсолнечного масла, производится в Украине.

1. Либерализм оказался таким же экономическим тупиком, как и социализм.
2. Рынок сам по себе не регулирует ничего.
3. Кризис 2009-го года и авария на атомной станции в Японии показали, что государство должно влиять (но грамотно) на ценообразование, на планирование, и не всё надо передавать в руки частника.
4. Частник не лучше управляет бизнесом, чем государство. дело зависит от конкретных менеджеров и системы управления, правила, установленные в стране.
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26.05.2021 23:22 Відповісти
Инвестиции у нас были. Пока любители экрана не привели к власти вора наркомана. А теперь , действительно, такой жопы с инвестициями не было уже лет 20.

В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2288
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26.05.2021 14:33 Відповісти
Если вы зачеркнете "путина", то суть вашего комента не изменится и смысл не потеряется,, но привлекательности будет намного больше. Просто агент и людям будет импонировать ваше мышление и видение проблемы в стране.)))
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26.05.2021 19:09 Відповісти
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3595
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26.05.2021 14:29 Відповісти
Вместо того, чтобы в КМ пригласить выдающихся всемирно известных украинских экономистов, они всякую шелупонь в виде таких учёных как Кива туда приглашают и рассказывают всем, что это экономисты. А на самом деле это мажоры, сынки выдающихся корупционеров.
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26.05.2021 14:30 Відповісти
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2222
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26.05.2021 14:34 Відповісти
зебобики? вы здесь? это перекличка. Кто-то есть из вас живой?
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26.05.2021 14:36 Відповісти
инвесторов и так нет, будет еще меньше, вот что значит борьба с кризисом по украински так ведь и отечественный бизнес никто не поддерживает, своими действиями только усугубляют
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26.05.2021 14:42 Відповісти
Тень - это сейчас.
Будет полная тьма.
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26.05.2021 15:24 Відповісти
О чи хтось розуміє про що ідеться в цій новині...Конкретно. Я бачу тільки двох людей які тему розуміють ..Всі інші це троляцьки тітушки ..команда гавкать значить гавкать Команда не гавкать значить засунуть язик в сраку...))))Ні чого в людях не змінілось
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26.05.2021 15:31 Відповісти
І по темі,,зміні ці нужні їх треба приймати .. але можна дати відстрочку по винесеню штрафів або на перевірки такого типу на 2-3 роки.

Інтеграція до законодавства повинна йти неприривно..а ле треба давати час бізнесу пристосуватись до норм закону.
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26.05.2021 15:37 Відповісти
В свое время Кучма принимал ряд государственных реформ, а в интоге получил "Кучму гэть". Но я не об этом. При реформировании были приняты такие себе переходные правила-нормативы. Там было расписано как реформировать, в какие сроки, кто будет за что отвечать в переходный период при смене сфер влияния и подконтрольности. По сей день никто эти переходные правила не отменил и бардак, как начался с Юща, так и тянется по сегодня.
Перемены нужны, но не грабеж. Если в Европе на это тратились десятилетия, то у нас все и сразу, а причина спешки - жадность.
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26.05.2021 19:16 Відповісти
Законы не будут работать по той причине, что нынешние управители понятия о экономике не имеют. В свое время Рыги пытались несколько раз пропихнуть новый КЗоТ. Почему им не дали? Почему они не смогли? Потому что писался проект под работодателя, а работников кидали. Однобокий закон работать не будет - потому и потерпели рыги фиаско. То-же самое наблюдается и сегодня. Куча законопроектов не то что однобокие, а вообще несуразные, но пропихиваются лишшь потому, что нагнетена политическая ситуация при которой любая критика влечет за собой "охоту на ведьм, сепаров, путинских и кремлевских прихвостней". Такая политика только ускоряет крах.
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26.05.2021 19:21 Відповісти
Так может в этом и цель реальная? Мне иногда кажется, что реальная цель зелебоб это доубивать остатки нашей экономики. По-другому объяснить их псевдореформы я просто не могу.
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26.05.2021 22:23 Відповісти
 
 