В економіці стане більше тіні, - експерт про зміни до Податкового кодексу
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Ініційовані владою податкові зміни призведуть до втрати потенційних інвесторів, кажуть економісти.
Запропоновані Кабінетом Міністрів України зміни до Податкового кодексу заважатимуть підприємствам провадити свою господарську діяльність і може навіть призвести до зупинки виробництва – на цьому наголосив директор Департаменту економічної політики ФРУ Сергій Саливон, ідеться в сюжеті "5 каналу".
"Те, що зараз пропонують, – тепер будь-яка дурість може стати проблемою для підприємств. Його активи будуть потрапляти в заставу і це обмежує його можливості для ведення господарської діяльності, а суд може розглядати це місяцями або навіть роками", – пояснює економіст.
"Ще більше тіні стане в тих секторах, де це можливо. Що стосується економіки в цілому – то такі нововедення загалом погіршують клімат і відбивають бажання займатися бізнесом в нашій в країні", – наголошує Сергій Саливон.
Ініційовані владою податкові зміни економісти вважають неприйнятними. Бо це, кажуть, неминуче призведе до зупинки працюючих підприємств та втрати потенційних інвесторів. Бізнесу ж необхідно планувати і розуміти свої витрати хоча б на кілька років вперед – інакше неможливі і розвиток виробництва, і довгострокові вкладення, наголошують фахівці.
Будь ласка, зачекайте...
Земли на Мадагаскаре, в 2009-м году скупили инвесторы из "цивилизованных" Южной Кореи и Италии. Теперь в стране самый большой индекс голода в мире (более 0,45) и за 10 лет вырублено 85% леса на полуострове, включая реликтовые леса, типа тысячелетних баобабов.
Только сами, только свой народ, в своей стране. И никак иначе. Все понаехавшие, ничем не лучше саранчи на поле.
Для бизнеса гораздо важнее честные правила, неподкупные суды и нормальное государственное регулирование.
Вот например, сегодня работа офшорных компаний, создает в Украине НЕ РАВНОПРАВНЫЕ условия конкуренции, что и убивает бизнес. Гораздо эффективнее было бы ввести налог на выведенный капитал, и по настоящему, а не декларативно навести порядок на таможне.
Вы привели, для данного случая, крайне неправильные примеры.
Игорный бизнес всегда суперприбыльный, при том, что 52% населения планеты склонны к лудомании. Потому там не налогами, а полицейскими, карательными операциями... не поможет полиция, то можно ПС подключать, как они наркодилеров в Одессе гоняли...
Табачные и алкоголь - ухудшают здоровье нации, а потому в странах ЕС они стоят в разы дороже. Кабмины разных времен планово поднимают цену и правильно делают. Просто при трех подряд Президентах падает (в евро) доход граждан, а потому мы не можем поднять цену, до цены соседей, а пока такая ситуация, то их контрабанду не остановить.
А вот в 2009-м ввели большую пошлину, на вывоз сырой семечки подсолнечника из страны и это привело к строительству заводов в Украине - теперь более 70% мирового производства подсолнечного масла, производится в Украине.
1. Либерализм оказался таким же экономическим тупиком, как и социализм.
2. Рынок сам по себе не регулирует ничего.
3. Кризис 2009-го года и авария на атомной станции в Японии показали, что государство должно влиять (но грамотно) на ценообразование, на планирование, и не всё надо передавать в руки частника.
4. Частник не лучше управляет бизнесом, чем государство. дело зависит от конкретных менеджеров и системы управления, правила, установленные в стране.
Будет полная тьма.
Інтеграція до законодавства повинна йти неприривно..а ле треба давати час бізнесу пристосуватись до норм закону.
Перемены нужны, но не грабеж. Если в Европе на это тратились десятилетия, то у нас все и сразу, а причина спешки - жадность.