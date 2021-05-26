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В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Инициированные властями налоговые изменения приведут к потере потенциальных инвесторов, говорят экономисты.

Предложенные Кабинетом Министров Украины изменения в Налоговый кодекс будут мешать предприятиям осуществлять свою хозяйственную деятельность и могут даже привести к остановке производства, отметил директор Департамента экономической политики ФРУ Сергей Саливон, говорится в сюжете "5 канала".

"То, что сейчас предлагают, – теперь любая глупость может стать проблемой для предприятий. Его активы будут попадать в залог и это ограничивает его возможности для ведения хозяйственной деятельности, а суд может рассматривать это месяцами или даже годами", – объясняет экономист.

"Еще больше тени станет в тех секторах, где это возможно. Что касается экономики в целом – то такие нововведения ухудшают климат и отбивают желание заниматься бизнесом в нашей в стране", – отмечает Сергей Саливон.

Инициированные властями налоговые изменения экономисты считают неприемлемыми. Потому что это, говорят, неизбежно приведет к остановке работающих предприятий и потере потенциальных инвесторов. Бизнесу же необходимо планировать и понимать свои расходы хотя бы на несколько лет вперед – иначе невозможны и развитие производства, и долгосрочные вложения, отмечают специалисты.
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Топ комментарии
+5
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
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26.05.2021 14:26
+5
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3595
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26.05.2021 14:29
+5
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2222
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26.05.2021 14:34
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В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 4490
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26.05.2021 14:24 Ответить
Бізнес в Україні переважно кримінальний, тому якщо він загине і на його місце прийде нормальний цивілізований бізнес з Європи - біди не буде.
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26.05.2021 14:48 Ответить
Наивность.
Земли на Мадагаскаре, в 2009-м году скупили инвесторы из "цивилизованных" Южной Кореи и Италии. Теперь в стране самый большой индекс голода в мире (более 0,45) и за 10 лет вырублено 85% леса на полуострове, включая реликтовые леса, типа тысячелетних баобабов.
Только сами, только свой народ, в своей стране. И никак иначе. Все понаехавшие, ничем не лучше саранчи на поле.
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26.05.2021 17:24 Ответить
У нас люди как бы подзабывают, что вопрос в тех правилах, которые устанавливает страна, а не в каких-то мифических добрых и порядочных инвесторах.
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26.05.2021 22:28 Ответить
Прийдет скоро нормальный цивилизованный бизнес не только с Европы, а со всего мира в лице Красного Креста и прочих благотворительных организаций. Будут продовольствием снабжать Украину - житницу Европы.)))
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26.05.2021 18:59 Ответить
А если погибнет и на его месте ничего не возникнет? Ну уже хотя бы по той причине, что это так не работает? И криминальный бизнес это закладки, всё остальное работает в правовом поле.
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26.05.2021 22:24 Ответить
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
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26.05.2021 14:26 Ответить
если интересно можете посмотреть, как сократились за последние два года поступления от иностранных инвесторов, просто не идут в страну
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26.05.2021 14:43 Ответить
Таки да. Чуть ниже я привел картинку. У нас не сокращение притока, а наоборот -- уходят деньги.
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26.05.2021 14:47 Ответить
СН могут только такую придумать ерунду, когда мы вообще не сможем в государстве ничего собрать. Вместо того, чтобы либеризовать сбор налогов, они ещё больше гайки закручивают.
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26.05.2021 14:26 Ответить
Гайки закручиваются для того, чтобы кто-то за определенную сумму мог бы их для кого-то открутить.
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26.05.2021 14:30 Ответить
Когда у нас принимали законы по экологии, которых нигде не было, народ находил объяснение, что у нас в стране с экологией в стране строже чем в других странах. Потом оказалось, что это делается для сбора исключительно высоких взяток. За все 30 лет незалежности"всю эту финансовую цепочку "экологов" заменяли и заменяют так часто, как часто меняются примьеры. Точно помню когда Юля стала премьером, заменили всю цепочку по которой шли взятки с самого низа до самого верха. И так меняют каждый раз вместе с министром экологии. И так происходит много лет. Некоторые находят романтику в слове эколог и поступают на экологические факультеты ВУЗов. Но меняются президенты, ещё чаще меняются премьеры, и министры но суть остаётся той же.
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26.05.2021 14:40 Ответить
Большая часть наших законов имеет коррупционные лазейки и собственно для этого они и принимаются.А вот эти экологические так и вовсе кормушка в чистом виде.
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26.05.2021 22:49 Ответить
Бизнес работает ПРИ ЛЮБОМ УРОВНЕ налогов. Он к нему быстро приспособится.
Для бизнеса гораздо важнее честные правила, неподкупные суды и нормальное государственное регулирование.
Вот например, сегодня работа офшорных компаний, создает в Украине НЕ РАВНОПРАВНЫЕ условия конкуренции, что и убивает бизнес. Гораздо эффективнее было бы ввести налог на выведенный капитал, и по настоящему, а не декларативно навести порядок на таможне.
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26.05.2021 17:28 Ответить
Вы правы, бизнес приспособится в любом случае, но какова польза будет государству и обществу от такого приспособления. Приведу пример из кучмовских времен. Тогда Кучма ввел налог на спиртное =200%, а табачные изделия =150%. Игорный бизнес был обналожен на 100%. И бизнес приспособился - катанка разливалась реками, сигареты вытесняли продавцов продуктами с прилавков, казино появлялись как грибы после дождя на каждом углу.)))
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26.05.2021 19:06 Ответить
Олег, вор будет воровать при любых правилах, это аксиома.

Вы привели, для данного случая, крайне неправильные примеры.
Игорный бизнес всегда суперприбыльный, при том, что 52% населения планеты склонны к лудомании. Потому там не налогами, а полицейскими, карательными операциями... не поможет полиция, то можно ПС подключать, как они наркодилеров в Одессе гоняли...
Табачные и алкоголь - ухудшают здоровье нации, а потому в странах ЕС они стоят в разы дороже. Кабмины разных времен планово поднимают цену и правильно делают. Просто при трех подряд Президентах падает (в евро) доход граждан, а потому мы не можем поднять цену, до цены соседей, а пока такая ситуация, то их контрабанду не остановить.

А вот в 2009-м ввели большую пошлину, на вывоз сырой семечки подсолнечника из страны и это привело к строительству заводов в Украине - теперь более 70% мирового производства подсолнечного масла, производится в Украине.

1. Либерализм оказался таким же экономическим тупиком, как и социализм.
2. Рынок сам по себе не регулирует ничего.
3. Кризис 2009-го года и авария на атомной станции в Японии показали, что государство должно влиять (но грамотно) на ценообразование, на планирование, и не всё надо передавать в руки частника.
4. Частник не лучше управляет бизнесом, чем государство. дело зависит от конкретных менеджеров и системы управления, правила, установленные в стране.
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26.05.2021 23:22 Ответить
Инвестиции у нас были. Пока любители экрана не привели к власти вора наркомана. А теперь , действительно, такой жопы с инвестициями не было уже лет 20.

В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2288
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26.05.2021 14:33 Ответить
Если вы зачеркнете "путина", то суть вашего комента не изменится и смысл не потеряется,, но привлекательности будет намного больше. Просто агент и людям будет импонировать ваше мышление и видение проблемы в стране.)))
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26.05.2021 19:09 Ответить
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 3595
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26.05.2021 14:29 Ответить
Вместо того, чтобы в КМ пригласить выдающихся всемирно известных украинских экономистов, они всякую шелупонь в виде таких учёных как Кива туда приглашают и рассказывают всем, что это экономисты. А на самом деле это мажоры, сынки выдающихся корупционеров.
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26.05.2021 14:30 Ответить
В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2222
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26.05.2021 14:34 Ответить
зебобики? вы здесь? это перекличка. Кто-то есть из вас живой?
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26.05.2021 14:36 Ответить
инвесторов и так нет, будет еще меньше, вот что значит борьба с кризисом по украински так ведь и отечественный бизнес никто не поддерживает, своими действиями только усугубляют
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26.05.2021 14:42 Ответить
Тень - это сейчас.
Будет полная тьма.
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26.05.2021 15:24 Ответить
О чи хтось розуміє про що ідеться в цій новині...Конкретно. Я бачу тільки двох людей які тему розуміють ..Всі інші це троляцьки тітушки ..команда гавкать значить гавкать Команда не гавкать значить засунуть язик в сраку...))))Ні чого в людях не змінілось
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26.05.2021 15:31 Ответить
І по темі,,зміні ці нужні їх треба приймати .. але можна дати відстрочку по винесеню штрафів або на перевірки такого типу на 2-3 роки.

Інтеграція до законодавства повинна йти неприривно..а ле треба давати час бізнесу пристосуватись до норм закону.
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26.05.2021 15:37 Ответить
В свое время Кучма принимал ряд государственных реформ, а в интоге получил "Кучму гэть". Но я не об этом. При реформировании были приняты такие себе переходные правила-нормативы. Там было расписано как реформировать, в какие сроки, кто будет за что отвечать в переходный период при смене сфер влияния и подконтрольности. По сей день никто эти переходные правила не отменил и бардак, как начался с Юща, так и тянется по сегодня.
Перемены нужны, но не грабеж. Если в Европе на это тратились десятилетия, то у нас все и сразу, а причина спешки - жадность.
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26.05.2021 19:16 Ответить
Законы не будут работать по той причине, что нынешние управители понятия о экономике не имеют. В свое время Рыги пытались несколько раз пропихнуть новый КЗоТ. Почему им не дали? Почему они не смогли? Потому что писался проект под работодателя, а работников кидали. Однобокий закон работать не будет - потому и потерпели рыги фиаско. То-же самое наблюдается и сегодня. Куча законопроектов не то что однобокие, а вообще несуразные, но пропихиваются лишшь потому, что нагнетена политическая ситуация при которой любая критика влечет за собой "охоту на ведьм, сепаров, путинских и кремлевских прихвостней". Такая политика только ускоряет крах.
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26.05.2021 19:21 Ответить
Так может в этом и цель реальная? Мне иногда кажется, что реальная цель зелебоб это доубивать остатки нашей экономики. По-другому объяснить их псевдореформы я просто не могу.
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26.05.2021 22:23 Ответить
 
 