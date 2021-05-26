В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс
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Инициированные властями налоговые изменения приведут к потере потенциальных инвесторов, говорят экономисты.
Предложенные Кабинетом Министров Украины изменения в Налоговый кодекс будут мешать предприятиям осуществлять свою хозяйственную деятельность и могут даже привести к остановке производства, отметил директор Департамента экономической политики ФРУ Сергей Саливон, говорится в сюжете "5 канала".
"То, что сейчас предлагают, – теперь любая глупость может стать проблемой для предприятий. Его активы будут попадать в залог и это ограничивает его возможности для ведения хозяйственной деятельности, а суд может рассматривать это месяцами или даже годами", – объясняет экономист.
"Еще больше тени станет в тех секторах, где это возможно. Что касается экономики в целом – то такие нововведения ухудшают климат и отбивают желание заниматься бизнесом в нашей в стране", – отмечает Сергей Саливон.
Инициированные властями налоговые изменения экономисты считают неприемлемыми. Потому что это, говорят, неизбежно приведет к остановке работающих предприятий и потере потенциальных инвесторов. Бизнесу же необходимо планировать и понимать свои расходы хотя бы на несколько лет вперед – иначе невозможны и развитие производства, и долгосрочные вложения, отмечают специалисты.
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Земли на Мадагаскаре, в 2009-м году скупили инвесторы из "цивилизованных" Южной Кореи и Италии. Теперь в стране самый большой индекс голода в мире (более 0,45) и за 10 лет вырублено 85% леса на полуострове, включая реликтовые леса, типа тысячелетних баобабов.
Только сами, только свой народ, в своей стране. И никак иначе. Все понаехавшие, ничем не лучше саранчи на поле.
Для бизнеса гораздо важнее честные правила, неподкупные суды и нормальное государственное регулирование.
Вот например, сегодня работа офшорных компаний, создает в Украине НЕ РАВНОПРАВНЫЕ условия конкуренции, что и убивает бизнес. Гораздо эффективнее было бы ввести налог на выведенный капитал, и по настоящему, а не декларативно навести порядок на таможне.
Вы привели, для данного случая, крайне неправильные примеры.
Игорный бизнес всегда суперприбыльный, при том, что 52% населения планеты склонны к лудомании. Потому там не налогами, а полицейскими, карательными операциями... не поможет полиция, то можно ПС подключать, как они наркодилеров в Одессе гоняли...
Табачные и алкоголь - ухудшают здоровье нации, а потому в странах ЕС они стоят в разы дороже. Кабмины разных времен планово поднимают цену и правильно делают. Просто при трех подряд Президентах падает (в евро) доход граждан, а потому мы не можем поднять цену, до цены соседей, а пока такая ситуация, то их контрабанду не остановить.
А вот в 2009-м ввели большую пошлину, на вывоз сырой семечки подсолнечника из страны и это привело к строительству заводов в Украине - теперь более 70% мирового производства подсолнечного масла, производится в Украине.
1. Либерализм оказался таким же экономическим тупиком, как и социализм.
2. Рынок сам по себе не регулирует ничего.
3. Кризис 2009-го года и авария на атомной станции в Японии показали, что государство должно влиять (но грамотно) на ценообразование, на планирование, и не всё надо передавать в руки частника.
4. Частник не лучше управляет бизнесом, чем государство. дело зависит от конкретных менеджеров и системы управления, правила, установленные в стране.
Будет полная тьма.
Інтеграція до законодавства повинна йти неприривно..а ле треба давати час бізнесу пристосуватись до норм закону.
Перемены нужны, но не грабеж. Если в Европе на это тратились десятилетия, то у нас все и сразу, а причина спешки - жадность.