Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула і генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять в групу компаній Dragon Capital.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".
Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.
Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.
"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди"", - сказав Фіала.
"Усі 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником УП закріплює це на папері", - зазначила Мусаєва.
Зазначається, що Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великій перспективі цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких буде рости протягом наступних років.
Багатий досвід Dragon Capital, накопичений в процесі інвестицій у цифрові медіа та інші суміжні галузі, а також додаткові інвестиції в продукт та інфраструктуру УП допоможуть проєкту стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку.
Редакція НВ, іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції УП.
Dragon Capital володіє медіахолдингом Новое время. У травні 2014 року вийшов перший номер однойменного журналу. Зараз у складі також НВ сайт і радіо. У січні 2021-го Dragon Capital купила ще два новинні портали - "Мінфін" і finance.ua.
Будь ласка, зачекайте...
Олено Юріївно, моя пропозиція в електронному листі чинна.
Ви спізнюєтесь (неактуальні), Ви поза трендами, Ви нецікаві - і не лише Ви, а все, до чого Ви торкаєтеся. Які справи у Лещенка, у Найєма, а як у Вашому особистому житті? Все добре?
Моя совість є чистою. Я Вас попереджав.
воювавперебував у составі Азову.
Це щодо питання на чиїй стороні Білецький та Аваків
Ні, Ви помилилися.
занятно...
так начебто ж назалежне видання було, чи як ?
"Продавай, Альона, НЕЗАЛЕЖНЕ видання.... вот саме для цього я і голову поклав"
а ви тут розповідаєте про продажниїх політиків та продажний мудрий нарід,
"Українська правда! - продано !!!!!
Born: March 10, 1967 (age 54 years),
.
Born: March 10, 1967 (age 54 years),
Или не украинец?
Главред НВ Сич дуже вірив в новьіе_зєлєньіе_ліца.
На медійному полі багато змін не відбудеться.
ну ты дайош, паря !!!!
Вибачте,а який тоді був сенс вкладати кошти,якщо нічого не зміниться ?
Це Україна і Білорусь. Всі інші вже встратили свій етнічний вигляд. Особливо успішні європейські країни
газета "Українська правда" (дуже оригінально) ...заснована Георгієм Гонгадзе ...
Де зараз Гонгадзе і де "українська правда" ?
Хоч би спомин про Георгія прибрали ......
Она классический пример контролируемой оппозиции как и Остап Дроздов.
На УПячке была какаято вакханалия и пантомима свободы слова, чтото особое, теперь опять будет бабло-проект от олигарха.
А по простому - Притула, Мусаева и тп продали "свободу слова", продали память Гонгадзе, продали имя и репутацию УП, что они значили для всех.
Есть стратегические ресурсы, которые не продаются - они находятся в руках общественности, народа, элиты, времени - это в том числе земля, мы все принадлежим времени. Устали поддерживать УП и бездарные управленцы? Можно было выпустить акции и продать людям.
Какой позор! ГАНЬБА!)
Это знак того, что дискурс в Украине еще больше олигархизуется, те укрупняется и никакой деолигархизации, несмотря на законы или заявления ждать не стоить.
Нет также обсуждения проблем этого дискурса - засилье проплаченных экспертов-клоунов, засилье рейтинговых агенств и социологических служб, якобы меряющих общественное мнение, засилье ботоферм и около-политических сливных бочков, в результате чего новости становятся все более эпатажными, радикальными и бессмысленными - простой взрыв б у к о в о к)
п.с.
Спасибо Бутусову, что здесь пока еще можно выражаться)
Какая репутация может быть у бульварного издания, где работают серлещенко и наем?
Я тоді ржав з вологодсько-тернопільського злодійкуватого скандалу.
Соросятинская избушка на курьих лапках окончательно легализовалась))