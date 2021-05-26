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ЗМІ (1246) Dragon Capital (9) Мусаєва Севгіль (11) Українська правда (5) Фіала Томаш (8)

Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новим власником

Редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула і генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять в групу компаній Dragon Capital.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".

Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди"", - сказав Фіала.

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"Усі 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником УП закріплює це на папері", - зазначила Мусаєва.

Зазначається, що Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великій перспективі цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких буде рости протягом наступних років.

Багатий досвід Dragon Capital, накопичений в процесі інвестицій у цифрові медіа та інші суміжні галузі, а також додаткові інвестиції в продукт та інфраструктуру УП допоможуть проєкту стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку.

Редакція НВ, іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції УП.

Dragon Capital володіє медіахолдингом Новое время. У травні 2014 року вийшов перший номер однойменного журналу. Зараз у складі також НВ сайт і радіо. У січні 2021-го Dragon Capital купила ще два новинні портали - "Мінфін" і finance.ua.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Що "УП", що "Новое время" Фіали пхали у владу Зелю, аж куфайки завертались.
Главред НВ Сич дуже вірив в новьіе_зєлєньіе_ліца.

На медійному полі багато змін не відбудеться.
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26.05.2021 15:36
+10
нині на уп труть коменти проти найвеличнішого сцикла, а тут уявляю що буде...
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26.05.2021 15:18
+10
УПячка - це інфопомийка, яка вилизує ЗЕ-зад
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26.05.2021 15:36
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Эксперты Цензора ,что скажете по этому поводу?
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26.05.2021 15:13 Відповісти
Якщо при Фіалі буде таке саме ставлення до коментаторів, яке було свого часу при Притулі, гарні часи до УП не повернуться.

Олено Юріївно, моя пропозиція в електронному листі чинна.

Ви спізнюєтесь (неактуальні), Ви поза трендами, Ви нецікаві - і не лише Ви, а все, до чого Ви торкаєтеся. Які справи у Лещенка, у Найєма, а як у Вашому особистому житті? Все добре?

Моя совість є чистою. Я Вас попереджав.
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26.05.2021 15:28 Відповісти
Очень много фейков в Украину 2014-2019 зашло именно через "УП". Деньги для некоторых не пахнут.
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26.05.2021 15:40 Відповісти
Там зараз є стаття де Білецький розповідає про те, що захоплений Бацькою бєларус ще і воював перебував у составі Азову.
Це щодо питання на чиїй стороні Білецький та Аваків
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26.05.2021 16:17 Відповісти
або УП - це вже самі вирішуйте
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26.05.2021 16:17 Відповісти
юзер Борисович на на форумі Цензора - схоже, це зеб Веніславський
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26.05.2021 17:33 Відповісти
Веніславський з КС України?
Ні, Ви помилилися.
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28.05.2021 16:18 Відповісти
"Українська правда" від Capital-у

занятно... Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 2922

так начебто ж назалежне видання було, чи як ? Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 3601
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26.05.2021 15:48 Відповісти
Алена Притула викликала дух Гонгадзе і він сказав:

"Продавай, Альона, НЕЗАЛЕЖНЕ видання.... вот саме для цього я і голову поклав" Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 650

а ви тут розповідаєте про продажниїх політиків та продажний мудрий нарід,
"Українська правда! - продано !!!!!
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26.05.2021 15:53 Відповісти
Так там еще и Шеремет тоже... Короче вем, кто спит с Аленой или голову отреают или в машине взрывают.
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26.05.2021 16:00 Відповісти
Алёна Юрьевна Притула

Born: March 10, 1967 (age 54 years),

.
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26.05.2021 16:17 Відповісти
Бутусов тоже должен подумать. Щетаю шо сейчас можна вымутить пару островов в средиземном море в обмен на сайт. Пока за вранье санкции и сранкции не наложили и не стал бесплатным. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5307
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26.05.2021 17:23 Відповісти
нині на уп труть коменти проти найвеличнішого сцикла, а тут уявляю що буде...
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26.05.2021 15:18 Відповісти
Тут? Да тут тоже
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26.05.2021 15:29 Відповісти
Алёна Юрьевна Притула

Born: March 10, 1967 (age 54 years),
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26.05.2021 15:55 Відповісти
да.... майже вся наша "опозиція" родом звідти )))
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26.05.2021 16:19 Відповісти
Томаш Фиала - украинец, который режет правду-матку украинцам. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 1970
Или не украинец?
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26.05.2021 15:18 Відповісти
Теперь это будет "Неукраинская неправда".
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26.05.2021 15:27 Відповісти
Это как украинский выбор Гройсмана Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 9935
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26.05.2021 15:28 Відповісти
Не знаю этого томаша, но не думаю, что кацапы продали бы издание в чужие руки.
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26.05.2021 15:21 Відповісти
а точнее Сорос
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26.05.2021 15:27 Відповісти
100%
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26.05.2021 15:55 Відповісти
Фиала норм штрих, прозападный дядька, все нормально.
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26.05.2021 15:28 Відповісти
Якщо замішані кацапські гроші, то прозахідність вже під питанням.
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26.05.2021 15:47 Відповісти
Придётся менять название газеты. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 125
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26.05.2021 15:28 Відповісти
Що "УП", що "Новое время" Фіали пхали у владу Зелю, аж куфайки завертались.
Главред НВ Сич дуже вірив в новьіе_зєлєньіе_ліца.

На медійному полі багато змін не відбудеться.
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26.05.2021 15:36 Відповісти
УПячка - це інфопомийка, яка вилизує ЗЕ-зад
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26.05.2021 15:36 Відповісти
Різниця між ресурсами Пінчука і Порошенка насправді невелика. Як на мене, що хрестики, що знищення "невдобних" коментарів це одне й те ж - замах на свободу слова. Але на форумі УП боти Порошенка почуваються цілком вільно і серуть цілодобово, їх не банять, та й не банили ніколицілеспрямовано, хоча їх там більшість, а не 15 відсотків, як прихильників у суспільстві. Тож і тут ПОКИ ЩО рахунок не на користь Цензора, де боти Порошенка чинять справжній терор проти БУДЬ КОГО, хто посміє критикувати їх шоколадну ікону.
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26.05.2021 16:05 Відповісти
Цензор ресурс Порошенка ?
ну ты дайош, паря !!!! Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5409
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26.05.2021 16:19 Відповісти
просто бань придурка Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 7174
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26.05.2021 16:21 Відповісти
Точно! Доведи "придурку" і іншим, що "придурок" правий!
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26.05.2021 16:25 Відповісти
Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 1515
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26.05.2021 19:34 Відповісти
Так и сделаю. Забаню тебя.
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27.05.2021 00:43 Відповісти
я спеціально веду кондуїт. І скажу так: адекватних (багатьох з нас ви ще порохоботами кличите) і зебілів (до яких я відношу і апологетів воної, сволоти, нацсук, грице-смешкових, пальчикових, само собою зажопів та інших придурків) - приблизно порівну. На сьогодні: 1870 на 1868 (щоправда, зараз деактивованих вилучаю - може, щось і зміниться). До речі, адміни+модери нині вас нищать нещадно, але не за криві слова на нашу адресу, а на адресу України і демократії. Да, і ще: приблизно 200 ваших щороку відколюється, оскільки по року і більше на форум не заходять.
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26.05.2021 17:41 Відповісти
Покопавшись в сети, прошу изменить заголовок на такой: Новым собственником УП стал Леонид Кучма.
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26.05.2021 15:37 Відповісти
Схоже, якщо співпраця Dragon Capital з Пінчуком...
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26.05.2021 15:45 Відповісти
Пинчук своей головой не заработал ни копейки и живет альфонсом при дочке Кучмы.
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26.05.2021 15:51 Відповісти
Особливо мілєнько те, що Фіала не буде втручатись в редакційну політику.
Вибачте,а який тоді був сенс вкладати кошти,якщо нічого не зміниться ? Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5823
Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 5353
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26.05.2021 15:40 Відповісти
Не "томашфіала", а Сорос. Який скупляє вже не монополії, а цілі країни. У Сороса і пуйла на Україну плани корелюються. І Соросу і пуйлу українці в Україні не потрібні. Соросу треба українські ресурси, а пуйлу треба, щоб цими ресурсами володіли будь хто, окрім ненависних йому і всім росіянам українців. Передбачаю, що в найблищі роки етнічний склад України змінеться. А не треба бути бидлом скиглящим!!!
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26.05.2021 15:51 Відповісти
В світі лишилось дві країни з білим населенням.
Це Україна і Білорусь. Всі інші вже встратили свій етнічний вигляд. Особливо успішні європейські країни
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26.05.2021 16:35 Відповісти
Фиала это Сорос, и никто другой. Про "сохранение редакционной политики" это просто анекдот, Фиала-Сорос уже купил "Минфин", "Лигу", Финанс.юа, НВ, и оттуда уже успели уволиться десятки сотрудников, обвинив Фиалу в, дословно, "перетворенні видання на майданчик для джинси й замовних статей". И другого ожидать не стоит, не для того еврей покупает СМИ, чтобы говорить гоям правду. А совсем наоборот. Да, и купил УП Фиала у Пинчука. О чем вполне четко было сказано назначением на пост главного редактора АП Севгиль Мусаевой, известной вылизывательницы Пинчука на всех его "международных форумах", она до УП была штатной пинчуковской пиарщицей.
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26.05.2021 15:58 Відповісти
газета "правда" . "основана В.И.Лениным в 1912 году".....
газета "Українська правда" (дуже оригінально) ...заснована Георгієм Гонгадзе ...
Де зараз Гонгадзе і де "українська правда" ?
Хоч би спомин про Георгія прибрали ......
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26.05.2021 15:59 Відповісти
Притула что, перестала быть любовницей Владимира Литвина ?
Она классический пример контролируемой оппозиции как и Остап Дроздов.
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26.05.2021 15:59 Відповісти
Это экзистенциальная ошибка УПячки - позорное пятно, метка. Там на НВ фашистско-корпоративная атмосфера бизнес-интересов владельцев и приближенных лиц, те чисто олигархический проект по продвижению этих интересов.
На УПячке была какаято вакханалия и пантомима свободы слова, чтото особое, теперь опять будет бабло-проект от олигарха.
А по простому - Притула, Мусаева и тп продали "свободу слова", продали память Гонгадзе, продали имя и репутацию УП, что они значили для всех.
Есть стратегические ресурсы, которые не продаются - они находятся в руках общественности, народа, элиты, времени - это в том числе земля, мы все принадлежим времени. Устали поддерживать УП и бездарные управленцы? Можно было выпустить акции и продать людям.
Какой позор! ГАНЬБА!)

Это знак того, что дискурс в Украине еще больше олигархизуется, те укрупняется и никакой деолигархизации, несмотря на законы или заявления ждать не стоить.
Нет также обсуждения проблем этого дискурса - засилье проплаченных экспертов-клоунов, засилье рейтинговых агенств и социологических служб, якобы меряющих общественное мнение, засилье ботоферм и около-политических сливных бочков, в результате чего новости становятся все более эпатажными, радикальными и бессмысленными - простой взрыв б у к о в о к)

п.с.
Спасибо Бутусову, что здесь пока еще можно выражаться)
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26.05.2021 16:01 Відповісти
Шо за бред ты несешь?
Какая репутация может быть у бульварного издания, где работают серлещенко и наем?
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26.05.2021 16:05 Відповісти
Почему этой новости нет на самой правде?
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26.05.2021 16:05 Відповісти
потому что она "Правда" (продана !!!!) Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 1280
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26.05.2021 16:21 Відповісти
Зачем вообще сайту собственники - миллионеры? Достаточно оплачивать работу нескольких редакторов и платить иногда журналистам за крупные статьи, ну еще хостинг оплачивать. Там расходров на 10 000 дол в месяц рекламе оно отбивается. Я думал это просто пул журналистов. Зачем вообще продаваться? При Гонгадзе сайт работал сам по себе, без инвесторов и все было ок.
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26.05.2021 16:11 Відповісти
При Гонгадзе 90% населения не слышали, что такое интернет, а 99,9 - кто такой Горгадзе.
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26.05.2021 16:33 Відповісти
Украинская правда и раньше вещала соросинные новости. Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 7144Сейчас просто Фиала официально на себя оформил этот сайт. То же самое было с Прямым каналом, который с дня основания лизал задницу Порошенко, но официально стал его каналом намного позже. Вальцманоиды, налетай!!! Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 2518
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26.05.2021 16:12 Відповісти
Колись був на ФУПі. Модераторша з Вологди мене вижила.
Я тоді ржав з вологодсько-тернопільського злодійкуватого скандалу.
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26.05.2021 16:46 Відповісти
УП як була сірою так і залишилась. звичайна газетка, яка претендує на солідність. Там коментів "по делу" ноль. Та хай собі танцюють "сім-сорок", як там в оригінальній пісні - "в семь сорок он приедет ...."
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26.05.2021 17:19 Відповісти
Це давно вже не українське видання, а Притула давно лягла під Юлю потім під зеДебіла.
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26.05.2021 17:33 Відповісти
Ахахахаха! Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 3109
Соросятинская избушка на курьих лапках окончательно легализовалась)) Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала - Цензор.НЕТ 9949
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26.05.2021 17:58 Відповісти
"Украинская правда" Московского патриархата сменила владельца?
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26.05.2021 19:22 Відповісти
 
 